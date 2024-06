Tin sáng 19/6: Thông tin mới nhất vụ cháy nhà khiến 3 người tử vong ở Bắc Giang; tiết lộ danh tính cô gái lao ra giữa 'cà phê đường tàu', nổi nhất MXH

TIN SÁNG 18/6: Dự đoán nguyên nhân khiến 4 nạn nhân ở vụ cháy ở Định Công không thể thoát ra ngoài an toàn; Xác minh thông tin 'du lịch thảm họa, vứt khách lại trên đảo Ti-tốp' GĐXH - Dù các nạn nhân phát hiện đám cháy và ra tín hiệu cầu cứu, nhưng những người bên ngoài nỗ lực hết sức vẫn không thể giải cứu. Một tài khoản mạng xã hội facebook đăng tải nội dung “trải nghiệm du lịch thảm họa, vứt khách lại trên đảo Ti-tốp", các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Nữ du khách lao ra đường ray khi tàu hỏa đến ở phố cà phê đường tàu

/6

Ngày 18/6, mạng xã hội chia sẻ đoạn video một nữ du khách liều lĩnh lao ra giữa đường ray tại phố cà phê đường tàu đoạn qua Phùng Hưng (phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), tạo dáng khi tàu hỏa đang lao tới khiến người xem thót tim.

Cô gái lao ra đường ray để tạo dáng. Ảnh cắt từ video

Trao đổi với báo chí, anh Ngọc V. cho biết, người đàn ông lao ra kéo nữ du khách vào bên trong là ông P.H. (61 tuổi, bố anh V.). Cô gái trong video là người nước ngoài đã đi dọc đường ray trong xóm cà phê đường tàu vào sáng 17/6.

Thời điểm tàu đến kéo còi cảnh báo, người dân và các chủ kinh doanh đã yêu cầu du khách đứng vào vùng an toàn. Tuy nhiên, cô gái bất ngờ lao ra, đứng trên đường ray định tạo dáng chụp ảnh.

Chứng kiến hành động liều lĩnh của du khách, ông H. đứng bên đường đã vội vàng lao đến ngăn cản, kịp thời kéo cô gái vào vỉa hè trước khi tàu hỏa chạy đến.

Trước vụ việc nêu trên, lãnh đạo UBND phường Hàng Bông cho biết chỉ đạo các lực lượng kiểm tra.

Phố cà phê đường tàu, đoạn từ Trần Phú đến Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm) là địa điểm thu hút đông du khách trong nước và quốc tế. Nơi đây xuất hiện trên nhiều trang tin, báo chí thế giới vì sự độc đáo, mới lạ.

Tuy nhiên, từ ngày 15/9/2022, cơ quan chức năng tiến hành lập rào chắn, chốt chặn hai đầu lối vào xóm cà phê đường tàu nằm trên đường Trần Phú và Phùng Hưng sau văn bản yêu cầu "xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán, chụp ảnh tại các tụ điểm cà phê đường tàu" của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Dù có rào chắn, biển cảnh báo và lực lượng bảo vệ an toàn đường sắt túc trực song du khách vẫn dễ dàng vào phía trong nhờ sự hỗ trợ của chủ hay nhân viên quán cà phê.

Năm 2023, quận Hoàn Kiếm từng yêu cầu các phường Hàng Bông, Cửa Nam, Cửa Đông, Hàng Mã, Đồng Xuân tuyên truyền, vận động các hộ dân sinh sống tại khu vực hành lang giao thông đường sắt chấp hành nghiêm Luật Đường sắt, đảm bảo an ninh, an toàn hành lang giao thông đường sắt.

Công an quận chỉ đạo công an phường tiếp tục lập rào chắn, biển cảnh báo và tổ chức lực lượng chốt trực, không để du khách đi vào, ăn uống, quay phim, chụp ảnh... tại khu vực hành lang an toàn giao thông đường sắt.

UBND TP HCM chỉ đạo tăng cường an toàn xe đưa đón học sinh

Theo NLĐ, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường vừa ký văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an toàn giao thông đối với xe đưa đón học sinh.

UBND TP HCM chỉ đạo tăng cường an toàn xe đưa đón học sinh; Ảnh: NLĐ

Ông Bùi Xuân Cường giao Sở Giao thông Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải; đảm bảo an toàn và tuân thủ quy định trong hoạt động vận tải đưa đón học sinh đến trường trên địa bàn thành phố.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh trong hoạt động vận tải đưa đón học sinh đến trường, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát các trường học có hoạt động sử dụng xe ô tô hợp đồng đưa, đón học sinh.

Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện đúng quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; phải có phương án kiểm soát đảm bảo không còn hành khách trên xe. Người lái xe kinh doanh vận tải hành khách sau khi kết thúc hành trình hoặc kết thúc ca làm việc, trước khi rời khỏi xe, phải kiểm tra khoang hành khách để bảo đảm không còn hành khách ở trên xe.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng ngành giao thông vận tải và cơ quan chức năng địa phương thường xuyên kiểm tra các cơ sở giáo dục, trường học có hoạt động sử dụng xe ô tô đưa đón học sinh.

Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách, đặc biệt quan tâm kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các phương tiện xe ô tô đưa đón học sinh.

Công an thành phố chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, UBND TP Thủ Đức, quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định trong hoạt động vận tải hành khách; quan tâm kiểm tra, xử lý vi phạm các phương tiện xe ô tô đưa đón học sinh.

Đồng thời phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố thường xuyên theo dõi, đôn đốc, yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo chỉ đạo của UBND TP HCM; báo cáo kết quả định kỳ theo quy định.

Nguyên nhân vụ cháy nhà 3 người chết ở Bắc Giang: Do đường điện điều hòa quá tải

Chiều 18/6, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ cháy ngôi nhà 2 tầng trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Đa Mai, TP Bắc Giang, khiến 3 người tử vong.

Hiện trường vụ cháy khiến 3 người ở TP Bắc Giang thiệt mạng. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang)

Cơ quan công an cho biết, kết quả khám nghiệm hiện trường xác định, nguồn lửa xuất phát từ khu phòng chứa đồ cạnh cầu thang và nhà vệ sinh ở tầng 1, có nhiều vật dụng là đồ nhựa.

"Nguyên nhân gây cháy là do đường dây điện chuyển nguồn cho điều hòa nhiệt độ ở tầng 2 bị quá tải, gây chập cháy ở phòng chứa đồ cạnh cầu thang ở tầng 1. Khi cháy các thành viên trong gia đình đều đang ngủ nên không phát hiện kịp thời, khói và nhiệt từ tầng 1 bốc lên tầng 2 gây ngạt thở các nạn nhân dẫn đến tử vong", theo Công an tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, hồi 3h41 ngày 16/6, xảy ra vụ hỏa hoạn tại số nhà 43 đường Hoàng Hoa Thám, phường Đa Mai, TP Bắc Giang do chị Đ.T.H (SN 1981) làm chủ hộ.

Sau khi nhận được tin báo, Công an TP Bắc Giang và lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Giang đến hiện trường triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy. Đến 4h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Công an tỉnh Bắc Giang xác định có 3 người tử vong, gồm: Chị Đ.T.H., anh N.V.Ng. (SN 1977) và cháu L.A.N. (SN 2016, con trai chị H.).

Vụ cháy khiến 1 xe đạp điện, 1 máy giặt ở tầng 1 và giường, tủ ở phòng ngủ tầng 2 bị thiêu rụi.

Qua vụ việc trên, Công an TP Bắc Giang khuyến cáo các hộ gia đình tự kiểm tra hệ thống điện sinh hoạt, kịp thời thay thế hệ thống điện đã cũ nát, đảm bảo an toàn không gây quá tải dẫn đến chập cháy trong quá trình sử dụng các thiết bị.

Cũng theo cơ quan công an, các hộ gia đình cần quản lý tốt các nguồn nhiệt không để sự cố cháy nổ xảy ra.

Công an TP.HCM cảnh báo về tội phạm cá độ, lừa đảo trong mùa EURO 2024

Theo Znews, ngày 18/6, Công an TP.HCM phát đi thông tin cảnh báo tội phạm dưới hình thức cá độ bóng đá mùa EURO 2024 và tình hình tội phạm như trộm, cướp, lừa đảo, cho vay… sẽ phát sinh, gia tăng và phức tạp.

Nhiều trang mạng cá độ bóng đá quảng cáo, lôi kéo người tham gia trong mùa EURO, Copa America 2024. Ảnh: CA.

Cụ thể, giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 (EURO 2024) và giải vô địch bóng đá Nam Mỹ năm 2024 (Copa America 2024) đang diễn ra, kéo dài ngày 15/6-15/7. Thời điểm này, nhiều người đã và sẽ bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia cá độ bóng đá trực tiếp hoặc trên không gian mạng.

Đây là nguyên nhân khiến các loại tội phạm, các vi phạm pháp luật khác sẽ gia tăng và diễn biến phức tạp như trộm cắp, cướp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, mua bán người…

Cơ quan chức năng cho rằng cá độ bóng đá ngày càng có nhiều chiêu thức đối phó tinh vi, hoạt động kín kẽ trên không gian mạng. Các đối tượng lợi dụng không gian mạng, lập nhiều website cá độ với hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài, đồng thời quảng cáo, lôi kéo dụ dỗ người chơi mở tài khoản tham gia.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, kiên quyết tránh xa hình thức cá độ bóng đá, hiểu được hậu quả, tác hại của việc đánh bạc đến đời sống của bản thân, gia đình và xã hội.

Giai đoạn hiện nay, Công an TPH.CM cũng như công an các tỉnh, thành và Bộ Công an đang triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an Hà Nội sẽ xử lý trường hợp tung tin 'lộ đề thi lớp 10'

Công an TP. Hà Nội khẳng định, thông tin lộ đề thi của kỳ thi vào lớp 10 là sai sự thật, một số trường hợp lan truyền thông tin sẽ bị xử lý.