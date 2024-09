Tin sáng 25/9: Thời điểm khối không khí lạnh thứ 2 tràn xuống miền Bắc; bộ đội bịn rịn chia tay bà con làng Nủ

Tin sáng 24/9: Lộ diện vị trí 3 thành phố mới ở Hà Nội; Thanh Hóa 'bác' thông tin vỡ đê GĐXH - Hà Nội đặt ra tầm nhìn phát triển đô thị trong giai đoạn đến năm 2045; Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết thông tin vỡ đê, nước ngập sâu được đăng tải trên mạng xã hội là thông tin thất thiệt, không đúng sự thật...

Bộ đội bịn rịn chia tay bà con Làng Nủ

VTCnews đưa tin, chiều 24/9, cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng Quân Khu 2; Trường Trung cấp 24 Biên phòng; Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai chuẩn bị tư trang để trở về đơn vị, kết thúc 15 ngày dầm mưa, lội bùn, không quản ngại khó khăn, vất vả tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào sáng 10/9, tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Nghẹn ngào phút giây chia tay bà con làng Nủ của nhiều chiến sĩ.

Buổi chia tay ngày 24/9 không cờ hoa, nhưng nghẹn ngào xúc động, tiếc nuối, bịn rịn giữa những người lính và chính quyền cùng bà con địa phương. Về phía người dân làng Nủ, biết tin các chiến sỹ trở về đơn vị, bà con đã cùng nhau đồ xôi, gói bánh và hái những trái cây vườn nhà thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của mình.

Sau khi lực lượng vũ trang rút quân, các lực lượng tại chỗ gồm dân quân, người dân địa phương tiếp tục tìm kiếm 11 nạn nhân còn mất tích. Huyện Bảo Yên (Lào Cai) hiện tại vẫn đang tiếp tục huy động máy xúc hỗ trợ đào bùn đá.

Hà Nội dừng bắn pháo hoa dịp 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

VietNamNet đưa tin chiều 24/9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài chủ trì họp Ban Thường vụ Thành ủy nghe báo cáo và cho ý kiến về các hoạt động tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã nghe Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà báo cáo tình hình triển khai, công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm, đặc biệt là đề xuất điều chỉnh các sự kiện cho phù hợp trong bối cảnh cả nước đang tập trung hỗ trợ đồng bào chịu thiệt hại nặng nề từ bão lũ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài kết luận buổi họp.

Trao đổi tại đây, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thị Mai đánh giá cao sự chủ động trong công tác chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô của TP Hà Nội. Bà Mai cho rằng, việc thành phố xem xét điều chỉnh các hoạt động kỷ niệm giữa lúc tập trung hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ là rất kịp thời, cần thiết.

Kết luận buổi họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhất trí cao việc điều chỉnh các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, nhấn mạnh đây là việc làm xuất phát từ tình nghĩa đồng bào, thể hiện trách nhiệm của Thủ đô và tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước".

Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ Thành ủy nhất trí cao chỉ đạo dừng toàn bộ hoạt động bắn pháo hoa theo kế hoạch bắn pháo hoa ở toàn bộ 30 quận, huyện, thị xã dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Không khí lạnh lại sắp tràn xuống miền Bắc

Báo Sức khỏe và Đời sống cập nhật theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khả năng miền Bắc sẽ đón thêm đợt không khí lạnh thứ 2 vào đầu tháng 10. Dự báo đợt không khí lạnh này có cường độ khả năng cũng giống đợt không khí lạnh đầu mùa khiến nhiệt độ tại miền Bắc không giảm sâu.

Theo cơ quan khí tượng, khoảng ngày 2 - 3/10, nhiệt độ tại miền Bắc sẽ giảm từ 3 - 4 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất sẽ giảm từ 31 độ C xuống 27 - 28 độ C, nhiệt độ thấp nhất giảm còn 24 độ C.

Một trong những tỉnh sẽ chịu ảnh hưởng sớm nhất của không khí lạnh đó là Cao Bằng, nhiệt độ cao nhất sẽ giảm còn 29 độ C, thấp nhất là 21 độ C.

Ảnh minh họa

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết thêm, từ tháng 10 không khí lạnh hoạt động tăng dần và xu hướng gia tăng tần suất, cường độ mạnh dần từ tháng 11.

Hiện tượng rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc bộ có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 12 (tương đương so với trung bình nhiều năm); trong tháng 1 và tháng 2/2025, rét đậm, rét hại tiếp tục xuất hiện trên diện rộng. Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài khoảng 5 - 8 ngày, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá ở vùng núi Bắc Bộ.

Mẹ bỏ con mới sinh vào thùng xốp thả trôi sông

Báo Tiền phong đưa tin ngày 24/9, ông Nguyễn Đình Thanh - Chủ tịch UBND phường Vinh Tân (thành phố Vinh, Nghệ An) cho biết, hiện công an phường này đang điều tra làm rõ sự việc một người mẹ thả con mới sinh trôi trên sông Vinh đoạn qua địa bàn phường.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 16h30' chiều cùng ngày, người dân phát hiện một người phụ nữ để cháu bé sơ sinh vào thùng xốp rồi thả trôi trên sông Vinh, đoạn qua khối Tân Hòa (phường Vinh Tân). Phát hiện sự việc, người dân lập tức chèo thuyền ra vớt thùng xốp, cứu cháu bé lên bờ an toàn.

Hình ảnh cháu bé bị bỏ rơi trong thùng xốp.

Sự việc lập tức được người dân trình báo lên chính quyền địa phương và cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an phường Vinh Tân đã đến hiện trường để làm rõ sự việc.

Qua làm việc bước đầu cho thấy, người mẹ này trú tại xã Hưng Nghĩa (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An). "Chiều hôm nay mẹ đưa cháu bé mới sinh từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An về nhà. Khi đến khu vực sông Vinh, người mẹ đã để cháu bé vào thùng xốp rồi thả trôi trên sông . Cháu bé sau đó được người dân đi thuyền phát hiện và cứu lên an toàn. Hiện cháu bé đã được đưa xuống Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Riêng người mẹ đang được công an làm việc", Chủ tịch phường Vinh Tân nói và cho biết, hiện cháu bé có sức khỏe bình thường.

Vụ việc đang được Công an phường Vinh Tân xác minh làm rõ.

Đề xuất người nổi tiếng phải trực tiếp sử dụng mỹ phẩm, thực phẩm trước khi quảng cáo

VTCnews đưa tin theo dự thảo sửa đổi Luật Quảng cáo, người có ảnh hưởng khi đăng tải ý kiến về mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên mạng xã hội phải trực tiếp sử dụng sản phẩm.

Nội dung trên đề cập tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 37, sáng 24/9.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh tại phiên họp thứ 37, sáng 24/9.

Trình bày tờ trình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, dự án Luật bổ sung quy định về quyền, nghĩa vụ của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo và yêu cầu trách nhiệm của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo là người có ảnh hưởng theo quy định của pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng.

Theo đó, người chuyển tải sản phẩm quảng cáo có các trách nhiệm như: Cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung quảng cáo, doanh thu, tên sản phẩm, số lượng của từng sản phẩm phát sinh từ hoạt động quảng cáo định kỳ theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu...

Thẩm tra nội dung này, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tán thành với chủ trương cần có quy định cụ thể, rõ ràng về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, trong đó có người chuyển tải sản phẩm quảng cáo là người có ảnh hưởng.

Song, cơ quan thẩm tra đề nghị cần tiếp tục rà soát, có hướng dẫn cụ thể về cách thức và hình thức thông báo trước cho người tiêu dùng về việc người có ảnh hưởng đang thực hiện hoạt động quảng cáo.

Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục cũng nhận định dự án Luật chưa quy định cụ thể cơ chế xác nhận đối với người chuyển tải là người có ảnh hưởng "đã trực tiếp sử dụng sản phẩm" khi đăng tải ý kiến, cảm nhận về kết quả sử dụng mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm bổ sung trên mạng xã hội cũng như chế tài xử lý.

Cũng theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, cần tiếp tục rà soát để đảm bảo tính thống nhất giữa dự thảo Luật và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

