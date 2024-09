Tin sáng 2/9: Cờ đỏ sao vàng tung bay, cả nước rực rỡ chào mừng Quốc khánh 2/9; Thời tiết có thuận lợi cho kế hoạch đi chơi của người dân?

Cờ đỏ sao vàng tung bay, cả nước rực rỡ chào mừng Quốc khánh 2/9

Khắp nơi trên cả nước ngập tràn sắc đỏ của cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (ảnh: Tiền phong, VTC News, VietnamNet)

Trong không khí hân hoan, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, từ thành thị đến làng quê, hải đảo, từ đời thực đến không gian mạng đều ngập tràn sắc đỏ của cờ Tổ quốc.

Trên khắp các nẻo đường, cờ đỏ sao vàng tung bay, nhuộm đỏ không gian, khơi dậy niềm tự hào và lòng yêu nước. Hoạt động treo cờ Tổ quốc trong ngày lễ này không chỉ là nghi thức trang trọng mà còn mang ý nghĩa sâu sắc. Đó là cách người dân thể hiện lòng biết ơn với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do.

Hình ảnh cờ Tổ quốc phấp phới còn biểu trưng cho tinh thần đoàn kết dân tộc, từ Bắc chí Nam chung tay xây dựng một Việt Nam hùng mạnh, phồn vinh.

Quốc khánh 2/9 là dịp nhắc nhở mọi người về trách nhiệm giữ gìn và phát huy giá trị đất nước.

Thời tiết hôm nay có thuận lợi cho kế hoạch vui chơi của người dân dịp lễ?

Theo dự báo thời tiết, khu vực Bắc Bộ ban ngày trời nắng ráo, ít mưa. Ảnh minh họa: TP

Theo dự báo thời tiết hôm nay (2/9), các vùng miền trên cả nước tiếp tục hứng mưa dông, mưa dồn về chiều tối về đêm, đề phòng sấm sét và gió giật mạnh.

Tại Bắc Bộ, ban ngày trời nắng ráo, ít mưa, nhiệt độ từ 33-35 độ C. Thời tiết khá oi bức về trưa và chiều. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Tại Trung Bộ: Ngày 2 và 3-9, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Trời nhiều mây, sáng và trưa trời nắng gián đoạn, chiều tối có mưa vừa và có nơi mưa to, riêng Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ khu vực Tây Nguyên từ 20-30 độ C, Nam Bộ từ 25-34 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông cần đề phòng hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể xảy ra. Khu vực Tây Nguyên cần đề phòng lũ quét trượt lở đất, khu vực Nam Bộ cần đề phòng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp.

Điều tra nguyên nhân vụ cháy trạm biến áp ở Tiền Giang

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm thiệt hại 2 máy biến áp.

Liên quan vụ cháy xảy ra tại trạm biến áp 220kV Cai Lậy (Tiền Giang), theo TPO, lực lượng chức năng tỉnh đang phối hợp với các đơn vị có liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 31/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang nhận tin báo về vụ cháy xảy ra tại trạm biến áp 220kV Cai Lậy (phường 5, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang).

Ngay sau đó, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp cận hiện trường chữa cháy. Tại hiện trường, khu vực cháy có diện tích khoảng 100m2, trên tổng diện tích 33.000m2 của trạm biến áp. Đến gần 23h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục thực hiện các biện pháp làm mát để dập tắt hoàn toàn đám cháy và phân công lực lượng ứng trực tại hiện trường nhằm kịp thời xử lý nếu có sự cố cháy phát sinh.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm thiệt hại 2 máy biến áp. Giá trị tài sản thiệt hại và nguyên nhân xảy ra cháy đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra, làm rõ.

Hơn 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 nghỉ lễ Quốc khánh

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: Đình Hiếu

Theo báo cáo nhanh về tình hình trật tự an toàn giao thông từ Ủy ban An toàn toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, ngày 1/9, lực lượng chức năng xử phạt 4.049 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3.741 trường hợp vi phạm tốc độ.

Cụ thể, trên toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 29 người, bị thương 41 người. Cộng dồn trong 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 118 vụ tai nạn giao thông khiến 56 người thiệt mạng, 87 người bị thương.

Trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ, công an các địa phương kiểm tra, phát hiện xử lý 15.236 trường hợp vi phạm, phạt tiền 32 tỷ 853 triệu đồng; tạm giữ 147 ô tô, 5.213 xe máy, 100 phương tiện khác và tước giấy phép lái xe 2.816 trường hợp.

Trong đó có 4.049 người vi phạm về nồng độ cồn, 3.741 trường hợp vi phạm tốc độ, 178 trường hợp chở hàng quá tải trọng và 17 trường hợp vi phạm ma túy.

Trên tuyến Quốc lộ 1A, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản xử lý 2.051 trường hợp vi phạm, phạt tiền 3 tỷ 925 triệu đồng; tước giấy phép lái xe 366 trường hợp, tạm giữ 401 phương tiện.

Trong đó vi phạm nồng nộ cồn 340 trường hợp; vi phạm tốc độ 746 trường hợp; vi phạm tải trọng 14 trường hợp...

Trên các tuyến cao tốc, lực lượng chức năng đã kiểm tra, lập biên bản 105 trường hợp vi phạm, phạt tiền 386 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 57 trường hợp, tạm giữ 1 phương tiện.

Cứu ngư dân gặp tai nạn đứt gần lìa chân ở Trường Sa

Y bác sĩ Trung tâm y tế Trường Sa hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175.

Theo VTV News, ngày 1/9, Trung tâm y tế Trường Sa, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) tiếp nhận và điều trị cho 1 ngư dân tỉnh Bình Định gặp nạn bị đứt gần lìa chân phải.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 31/8, trong quá trình khai thác hải sản trên vùng biển cách đảo Trường Sa 68 hải lý, ông Trần Đi (70 tuổi, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), bị dây lưới tàu quấn vào chân, đứt gần lìa vùng cổ chân phải.

Bệnh nhân được tàu BĐ 97652 TS đưa vào Trung tâm y tế Trường Sa cấp cứu lúc 08 giờ 30 phút ngày 1/9.

Chuẩn đoán hiện tại: Vết thương đứt gần lìa vùng cổ chân bên phải do tai nạn lao động giờ thứ 15.

Bệnh nhân đã được kíp Bác sĩ Trung tâm y tế Trường Sa xét nghiệm công thức máu, sinh hoá máu, chụp XQ, siêu âm bụng cấp cứu, bù nước, điện giải, kháng sinh, giảm đau, dinh dưỡng.

Hiện tại tình trạng của bệnh nhân: Sinh hiệu M105; HA 110/65; SpO2 98% tự thở, nhiệt độ 37 độ; tại chỗ vết thương đứt gần lìa vùng cổ chân phải chảy rỉ máu. Nguy cơ viêm nhiễm trùng tiến triển, chảy máu…

Hiện các bác sĩ tại Trung tâm y tế Trường Sa vẫn đang hội chẩn về tình hình sức khỏe của bệnh nhân với Bệnh viện Quân y 175.