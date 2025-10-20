Tin sáng 20/10: Miền Bắc chuyển rét khi đón gió lạnh đầu mùa; nghiên cứu đổi mới cơ chế tiền lương

Miền Bắc đón gió lạnh đầu mùa, có nơi chuyển rét dưới 16°C

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-21°C, trong khi vùng núi và trung du Bắc Bộ giảm xuống thấp nhất 17-19°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối và đêm 19/10, không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng yếu đến khu vực Đông Bắc Bộ.

Dự báo, từ 20 - 22/10, khối không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, ảnh hưởng sâu hơn đến các khu vực còn lại của Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, rồi mở rộng sang một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trong đất liền gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Đây là những đợt gió mùa đông bắc đầu tiên trong mùa đông 2025 - 2026.

Dưới tác động của không khí lạnh, nền nhiệt ở miền Bắc giảm đáng kể, tiết trời chuyển lạnh về đêm và sáng sớm, vùng núi trời trở rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19 - 21°C, trong khi vùng núi và trung du Bắc Bộ giảm xuống thấp nhất 17 - 19°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C.

Với mức nhiệt này, cảm giác lạnh đầu mùa sẽ xuất hiện rõ rệt, đặc biệt ở những khu vực vùng núi như Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn)...

Thời tiết Hà Nội xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Từ đêm 20/10, khi không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, nền nhiệt khu vực này giảm nhanh. Ban đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất dao động 19 - 21°C.

Thông tin mới vụ nguyên chủ tịch xã tử vong do vướng dây cáp quang vắt ngang đường

Hiện trường vụ tai nan khiến ông L., nguyên chủ tịch xã tử vong. Ảnh: K. Liên

Liên quan vụ nguyên Chủ tịch UBND xã Kim Liên (Nghệ An) tử vong do vướng vào dây cáp quang rơi xuống đường, cơ quan công an hiện đang làm việc với những đơn vị liên quan để làm rõ tuyến cáp quang liên quan đến vụ tai nạn là của đơn vị nào, thông tin trên Người lao động.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đang xác minh dây cáp quang bị rơi là do đơn vị thi công căng không đúng kỹ thuật hay do phương tiện giao thông va quệt làm đứt, gián tiếp gây ra vụ tai nạn. Lực lượng chức năng cũng tiến hành trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh quanh khu vực để xác định nguyên nhân cụ thể.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 17/10, ông N.Q.L. (57 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Kim Liên) điều khiển xe máy lưu thông trên đường, khi đến khu vực gần vòng xuyến đi vào Khu di tích Kim Liên đã vướng vào dây cáp quang vắt ngang đường dẫn đến chấn thương nặng. Người dân phát hiện lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu song do vết thương quá nặng, ông L. không qua khỏi.

Sau bão số 10, nhiều đoạn dây điện và cáp viễn thông trên tuyến đường từ UBND xã Kim Liên đến vòng xuyến Khu di tích Kim Liên vẫn còn sa xuống nhưng chưa được khắc phục triệt để. Nhiều đoạn, dây cáp viễn thông được buộc tạm lên cột điện, cây xanh.

Theo lãnh đạo xã Kim Liên, tối 17/10, trước khi tai nạn xảy ra có một xe tải chạy qua khu vực này đã làm rơi dây cáp quang xuống. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Được biết, ông N.Q.L., nguyên Chủ tịch UBND xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (cũ), vừa nghỉ hưu theo chế độ quy định tại Nghị định 178. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Kim Liên đã tổ chức thăm hỏi, gửi lời chia buồn tới thân nhân gia đình ông L..

Bão Fengshen tiến vào Biển Đông, có thể đạt cường độ cực đại giật cấp 13

Hướng di chuyển của bão Fengshen, cập nhật sáng 19/10. Nguồn: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng qua, 19/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 7h sáng 20/10, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 9, giật cấp 11 và có khả năng mạnh thêm.

Dự báo, trong 24 giờ tiếp theo, bão vẫn di chuyển hướng Tây Bắc, tốc độ 20km/h. Đến 7h ngày 21/10, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 220km về phía Đông Bắc, sức gió cấp 10-11, giật cấp 13.

24 giờ sau đó, bão đổi hướng, di chuyển Tây Tây Nam, tốc độ 10km/h. Đến 7h ngày 22/10, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, cường độ cấp 10, giật cấp 13.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và suy yếu dần.

Theo chuyên gia khí tượng, đặc điểm của cơn bão số 12 này khi di chuyển vào Biển Đông thì Biển Đông lại đang chịu tác động của không khí lạnh.

Khối không khí lạnh chắn ở phần phía Tây của cơn bão khiến bão ít khả năng di chuyển chính Tây để đi vào Bắc Bộ hay đi lên khu vực Trung Quốc (do bị chặn ở phía Bắc và phía Tây). Vì thế, khi di chuyển vào tới khu vực đặc khu Hoàng Sa đạt cường độ mạnh nhất là cấp 11, giật cấp 13, bão số 12 sẽ bị không khí lạnh xâm nhập và cường độ suy yếu dần, các chuyên gia phân tích.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão Fengshen, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5-5m. Biển động rất mạnh.

Trong khoảng ngày 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Khánh Hòa rà soát cơ sở nuôi động vật rừng sau vụ trăn, cá sấu xuất hiện ở khu dân cư

Cán bộ ở Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa chứng kiến trăn dài gần 2m bò ở hành lang. Ảnh: Lộc Thọ

Ngày 19/10, Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa đã yêu cầu các hạt kiểm lâm trực thuộc tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cơ sở nuôi động vật rừng thông thường, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và các loài thuộc Phụ lục CITES trên địa bàn, thông tin trên Lao Động.

Chi cục cũng đề nghị UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp, đặc biệt là giám sát hoạt động nuôi, trồng và buôn bán động, thực vật rừng.

Động thái này được đưa ra sau khi thời gian gần đây, tại Khánh Hòa liên tục xuất hiện các loài động vật hoang dã như trăn, cá sấu trong khu dân cư và ngoài môi trường tự nhiên, gây lo lắng cho người dân.

Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa yêu cầu chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, vận động người dân không săn bắt, bẫy, mua bán hoặc tự ý nuôi, trồng các loài động, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Khi có nhu cầu nuôi, trồng, tổ chức hoặc cá nhân phải thông báo với UBND cấp xã, cơ quan thú y và hạt kiểm lâm để được hướng dẫn đăng ký mã số cơ sở, hồ sơ nguồn gốc hợp pháp, cũng như bảo đảm điều kiện về môi trường và thú y.

Các địa phương chịu trách nhiệm tiếp nhận, xác minh thông tin về động vật bị thương, lạc, hoặc bị bệnh; tổ chức thả về môi trường tự nhiên hoặc chuyển giao cho cơ sở bảo tồn theo quy định.

Chi cục cũng yêu cầu các hộ, tổ chức mở sổ theo dõi, báo cáo biến động về loài nuôi, đồng thời rà soát hồ sơ và bảo đảm đủ điều kiện theo quy định.

Những cơ sở chưa có mã số nuôi, trồng phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp mã số; các hạt kiểm lâm có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Trong tháng 10/2025, nhiều vụ việc động vật rừng xuất hiện giữa khu dân cư ở Khánh Hòa khiến người dân hoang mang.

Ngày 8/10, một người dân bị cá sấu tấn công gây thương tích trên sông Chò đoạn qua xã Diên Lâm. Cơ quan chức năng sau đó đã bắt được cá thể cá sấu này.

Ngày 14/10, tại khuôn viên Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa, cán bộ y tế phát hiện một con trăn dài gần 2m bò trong hành lang lúc nửa đêm.

Đến ngày 17/10, người dân phát hiện thêm một con trăn dài khoảng 2m, nặng hơn 5kg nằm trên ngọn cây ở khu vực Bến tàu du lịch Nha Trang. Con trăn được vây bắt và giao nộp cho UBND phường Nam Nha Trang.

Bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh nghi bị bạo hành, cơ thể chằng chịt vết thương

Bé gái nghi bị bạo hành. Ảnh: T.Lương

Chiều 19/10, chia sẻ trên Vietnamnet, lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm cho biết, lực lượng công an đang làm việc với những người liên quan đến vụ cháu bé nghi bị bạo hành.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh bé gái mặc đồng phục, ở vùng lưng và đầu xuất hiện nhiều vết thương.

Theo tìm hiểu của PV, bé gái nói trên là cháu H.T.N.L. (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Cổ Đạm).

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm đã chỉ đạo công an vào cuộc.

Theo lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm, bé L. sống cùng với người mẹ ruột và cha dượng tên N. Hiện nay, bé gái đang nằm viện điều trị.

"Tiếp nhận thông tin, công an đã làm việc với những người liên quan, chúng tôi đã cử cán bộ đến bệnh viện thăm hỏi và động viên bé gái", lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm thông tin.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nghiên cứu bỏ quy định hạng chức danh nghề nghiệp, đổi mới cơ chế tiền lương

Chính phủ dự kiến không thực hiện quy định thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. Ảnh: VTC News

Theo VTC News, Chính phủ có Báo cáo số 867 gửi Quốc hội, đại biểu Quốc hội về kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn thuộc lĩnh vực Nội vụ.

Một trong những nhiệm vụ được Chính phủ báo cáo là việc rà soát, cắt giảm tối đa các chứng chỉ không gắn với tiêu chuẩn, điều kiện và yêu cầu của vị trí việc làm.

Báo cáo nêu rõ, Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan liên quan, Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Bộ trưởng Nội vụ ban hành Thông tư số 02/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Đồng thời cấp có thẩm quyền cũng có văn bản đề nghị các bộ quản lý ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khẩn trương xây dựng, ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành được giao quản lý.

Trong đó lưu ý nội dung quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

Với các ngạch công chức chuyên ngành đề nghị quy định chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý Nhà nước đối với công chức giữ ngạch tương ứng. Còn các chức danh nghề nghiệp viên chức trong cùng một chuyên ngành đề nghị quy định chung 1 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành (không chia theo hạng chức danh nghề nghiệp như trước đây) hoặc chứng chỉ hành nghề (nếu có).

Về tiêu chuẩn năng lực ngoại ngữ, tin học, Nghị định số 89/2021 của Chính phủ bỏ yêu cầu bắt buộc về chứng chỉ bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ trong tuyển dụng và thi nâng ngạch, thăng hạng. Theo đó, đã cắt giảm 150 chứng chỉ gồm có 61/64 chứng chỉ bồi dưỡng ngạch công chức và 89/145 chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Các bộ quản lý chuyên ngành nghiên cứu, quy định về tiêu chuẩn năng lực ngoại ngữ, tin học phù hợp với yêu cầu về chức trách, nhiệm vụ của ngạch, chức danh nghề nghiệp tương ứng.

Dù vậy, Chính phủ thừa nhận, việc tổng hợp, rà soát tất cả các loại chứng chỉ đối với đội ngũ công chức, viên chức trong toàn hệ thống là khối lượng công việc lớn, đòi hỏi cẩn trọng và khách quan trong việc phân tích, đánh giá, nhận định để đưa ra đề xuất phù hợp.

Về giải pháp, đề xuất, kiến nghị, Chính phủ sẽ đôn đốc các bộ quản lý chuyên ngành khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, sửa đổi các quy định hiện hành theo hướng cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính trong tuyển dụng, nâng ngạch.

"Không thực hiện quy định thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, chỉ giữ quy định về xét thăng hạng, tiến tới nghiên cứu bỏ quy định hạng chức danh nghề nghiệp, đồng bộ với đổi mới cơ chế tiền lương theo vị trí việc làm", báo cáo của Chính phủ nêu rõ.