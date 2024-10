Tin sáng 21/10: Công an thông tin vụ người đàn ông tử vong tại một phòng tập gym nổi tiếng ở Hà Nội; Công ty Giao Hàng Tiết Kiệm nói gì việc khách hàng mua iPhone 16 Promax nhận hộp không?

Tin sáng 20/10: Tin mới nhất vụ thu học phí sai quy định lên đến 37 tỉ đồng; điều tra vụ nam sinh bị ép xe máy, hành hung trên đường GĐXH - Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang xem xét phương án hoàn trả học phí cho sinh viên sau khi phát hiện việc thu vượt quy định; Công an đang làm việc với một số người liên quan đến vụ nam sinh bị ép xe máy, hành hung trên đường tại TPHCM.

Công an thông tin vụ người đàn ông tử vong tại một phòng tập gym nổi tiếng

Người dân phản ánh vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, chiều 19/10, Công an phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội nhận được tin báo về việc có người tử vong tại trung tâm luyện tập thể thao ở một khu đô thị trên địa bàn phường. Nạn nhân được xác định là anh H. (42 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai).

Ngay sau khi nhận được tin báo, CQĐT Công an quận Hoàng Mai phối hợp cùng Viện KSND quận, CAP Mai Động, Trung tâm Pháp y Hà Nội tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết, nhân chứng liên quan.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 18h26 ngày 19/10, nhiều người trong phòng tập phát hiện anh H. có biểu hiện bất thường khi đang chạy trên máy, nên đã đỡ đặt xuống sàn phòng tập, rồi thực hiện việc sơ cứu nạn nhân. Ít phút sau, các y bác sỹ đến hiện trường tiếp tục thực hiện việc sơ cứu, nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Kết quả khám ngoài không có dấu vết do ngoại lực tác động.

Hiện, vụ việc đang được Công an quận Hoàng Mai tiếp tục hoàn tất hồ sơ theo theo quy định pháp luật.

Bao giờ đợt rét đậm rét hại đầu tiên xuất hiện?

Các đợt rét đậm rét hại sẽ tập trung từ nửa cuối tháng 12 đến tháng 2 năm 2025.





Thông tin trên Lao động, theo dữ liệu từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời kỳ từ tháng 8/2024 đến nửa đầu tháng 10/2024, Bắc Bộ xuất hiện 2 đợt không khí lạnh vào các ngày 22/9 và ngày 1/10.

Trong đó, đợt không khí lạnh ngày 1/10 đã ảnh hưởng đến toàn khu vực Bắc Bộ. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày xuống dưới 20 độ C, có nơi dưới 15 độ C như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 11,9 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 12,9 độ C; Sapa (Lào Cai) 12,5 độ C.

Trong nửa đầu tháng 10/2024, nền nhiệt tại khu vực vùng núi Bắc Bộ thấp hơn từ 0,5 - 1 độ C có nơi thấp hơn 1,5 độ C; các khu vực khác phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo không khí lạnh sẽ gia tăng cường độ và tần suất từ tháng 11/2024.

"Chúng tôi nhận định khả năng đợt rét đậm rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay sẽ rơi vào nửa cuối tháng 12 năm 2024. Bắt đầu từ thời điểm đó, không khí lạnh mạnh hoạt động dồn dập. Các đợt rét đậm rét hại sẽ tập trung từ nửa cuối tháng 12 đến tháng 2 năm 2025" - ông Hòa cho hay.

Trước đó, vào năm 2023, các đợt rét đậm rét hại xuất hiện muộn. Năm ngoái cũng được xem là năm có mùa đông ấm. Giai đoạn cuối tháng 11, thậm chí sang tháng 12/2023, miền Bắc vẫn nắng hanh với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 30 độ C.

Theo ông Nguyễn Đức Hòa, khả năng mùa đông năm nay sẽ rét hơn so với mùa đông năm 2023 và dự báo miền Bắc có nhiều ngày rét đậm rét hại hơn.

"Thời tiết mùa đông năm nay dự báo sẽ lạnh khô vào nửa đầu mùa và lạnh ẩm vào cuối mùa (từ khoảng cuối tháng 2/2025 và tháng 3/2025 khả năng sẽ xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn). Điều này cũng phù hợp với quy luật khí hậu" - ông Hòa nhận định.

Ban tổ chức 'Anh trai vượt ngàn chông gai' xin lỗi Minh Tuyết

Minh Tuyết là Chị Đẹp mùa 2 - chương trình có cùng NSX với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.





Đại diện ban tổ chức, nhà sản xuất chương trình cho biết: "Chúng tôi chân thành xin lỗi 'chị đẹp' Minh Tuyết cùng chồng vì không kịp sắp xếp vị trí chỗ ngồi tốt nhất, dẫn đến những trải nghiệm chưa trọn vẹn tại concert, từ đó gây ra những thông tin không chính xác ảnh hưởng đến hình ảnh của anh chị. Xin khán giả hãy yêu thương và chia sẻ. Một hình chụp, một đoạn video ngắn không thể hiện hết câu chuyện. Ngay sau đó, ban tổ chức đã trao đổi và 'chị đẹp' Minh Tuyết đã thông cảm, hiểu cho ban tổ chức khi vận hành concert gần 20.000 người giữa điều kiện thời tiết không thuận lợi".

Dẫn lại bài đăng của ban tổ chức, ca sĩ Minh Tuyết cho hay cô cảm thông và chia sẻ cùng phía Anh trai vượt ngàn chông gai.

Sự việc của Minh Tuyết gây chú ý tối 19/10. Theo đó, vợ chồng nữ ca sĩ đến xem concert trễ giờ, không được hỗ trợ vào khu vực khách mời VIP. Minh Tuyết nổi giận, xảy ra tranh cãi với đội ngũ bảo an tại sự kiện. Sau đó, vợ chồng cô bỏ về.

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra ở TP HCM quy tụ đông khán giả và nghệ sĩ đến thưởng thức âm nhạc. Nhiều sao nữ của hai mùa Chị đẹp đạp gió rẽ sóng cũng có mặt để cổ vũ các "anh tài". 33 nghệ sĩ nam trình diễn nhiều tiết mục được đầu tư về vũ đạo, âm nhạc và ánh sáng.

Cuối đêm nhạc, Soobin và Binz được trao giải "Anh trai toàn năng", Cường Seven được công bố trở thành thủ lĩnh Gia tộc toàn năng. Nhà sản xuất xác nhận sẽ có đêm concert thứ hai tổ chức tại Hà Nội đầu tháng 12.

Công ty Giao Hàng Tiết Kiệm lên tiếng việc khách hàng mua iPhone 16 Promax nhận hộp không

Ảnh cắt từ video. Nguồn: Tùng Bi





Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin người dùng tên "Tùng Bi" đăng bài viết kèm clip về việc anh đặt mua chiếc điện thoại iPhone 16 Pro Max trên cửa hàng Apple Store Online.

Tuy nhiên, khi mở gói hàng, anh phát hiện đơn hàng này có dấu hiệu đã bị tháo mở. Đúng như dự đoán, bên trong hộp này không có iPhone 16 Pro Max, bên ngoài vỏ hộp đã bị xé seal từ trước và có nhiều vết bẩn. Người này cho biết đang làm việc với đơn vị giao hàng và liên hệ với Apple để giải quyết đơn hàng này.

Theo tìm hiểu, đơn hàng này do Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm vận chuyển.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm cho biết đã nắm được vụ việc này.

"Chúng tôi đã làm việc với Apple để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, khách hàng sẽ nhận được đơn hàng thay thế trong thời gian sớm nhất.

Về phía Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm, chúng tôi đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc; nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, công ty sẽ trình báo công an xử lý nghiêm theo quy định" - đại diện này nói.

Phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ Apple Việt Nam nhưng chưa nhận được phản hồi.

Bị lừa cài phần mềm giả mạo, người phụ nữ ở Hà Nội mất gần 3 tỷ đồng

Ngày 20/10, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đang điều tra vụ việc người phụ nữ trên địa bàn bị mất gần 3 tỷ đồng khi cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo.

Cụ thể, vào ngày 15/10, Công an quận Tây Hồ nhận được tin trình báo của bà T. (SN 1981, ở quận Tây Hồ) về việc bà có nhận được điện thoại của kẻ giả danh cán bộ công an, yêu cầu cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo.

Sau khi cài đặt xong, bà T. phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất gần 3 tỷ đồng nên đã đến cơ quan công an trình báo.

Từ vụ việc nêu trên, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn của kẻ xấu, tuyệt đối không cài đặt các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng lạ gọi đến.

Nếu cài đặt phần mềm giả mạo, người dân có nguy cơ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại. Các tin nhắn, cuộc gọi đến máy điện thoại của nạn nhân sẽ bị ứng dụng giả mạo kiểm soát, ngầm chuyển về máy chủ do đối tượng quản lý, không hiển thị trên điện thoại của nạn nhân.

Nguy hiểm hơn, các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại di động từ xa, sau đó truy cập vào tài khoản ngân hàng, chuyển hết tiền của bị hại.

Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thẻ căn cước công dân khác gì với căn cước công dân?

Thẻ căn cước có nhiều tính ưu việt hơn so với căn cước công dân.





Khái niệm "căn cước" tạo ra không ít thắc mắc và nhầm lẫn khi có sự xuất hiện của cả thẻ căn cước và căn cước công dân.

Cụ thể, ngày 27/11/2023, Quốc hội ban hành Luật Căn cước số 26/2023/QH15, chính thức đổi tên giấy tờ tùy thân là thẻ căn cước công dân (CCCD) thành thẻ căn cước và sẽ áp dụng từ 01/7/2024.

Việc thay đổi này theo Bộ Công an là phù hợp với thông lệ của quốc tế bởi nhiều nước trên thế giới đều sử dụng thẻ Căn cước cho công dân nước họ. Do đó, việc đổi thẻ nhằm đảm bảo tính phổ quát, tạo tiền đề cho hội nhập quốc tế.

Ngoài ra, đổi tên thành thẻ căn cước cũng sẽ bao quát hơn về đối tượng và phạm vi điều chỉnh. Bởi thẻ căn cước công dân là chỉ cấp cho công dân Việt Nam và khi nói đến căn cước công dân là nói đến các loại thông tin liên quan đến cá nhân của người đó.

Tuy nhiên, thẻ căn cước còn được áp dụng cho cả công dân Việt Nam và công dân gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam hoặc cả người chưa xác định được quốc tịch.

Đồng thời, trong phần mã hóa của thẻ căn cước còn tích hợp các thông tin về cha, mẹ, vợ, chồng, con, người đại diện hợp pháp, người được đại diện của người đó gồm các thông tin họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân, số chứng minh nhân dân 09 số, quốc tịch.

Do đó, việc để thẻ căn cước công dân không còn phù hợp bởi thẻ căn cước công dân là chỉ nội dung nhân thân của riêng công dân đó còn thẻ Căn cước còn tích hợp các thông tin của người thân trong mã QR của thẻ Căn cước.

Tất cả các thông tin trên thẻ căn cước đều cụ thể, chi tiết và được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại hơn trên căn cước công dân và mang đến nhiều đặc điểm nổi bật hữu ích cho công dân hơn như:

- Bao quát được nhiều thông tin của công dân hơn so với thẻ Căn cước công dân đang sử dụng.

- Thuận tiện cho người dân khi sử dụng thông tin trong thẻ Căn cước.

- Bao gồm nhiều thông tin mang tính cá biệt, đặc trưng của người dân, giúp phân biệt dễ dàng người này với người kia.

- Vẫn giữ lại mã QR, tích hợp nhiều thông tin của công dân cùng nhiều loại giấy tờ giúp người dân không phải mang quá nhiều giấy tờ khi thực hiện các thủ tục hành chính cũng như tiết kiệm được thời gian, tiền bạc, công sức… để bảo quản, sử dụng các loại giấy tờ khác.