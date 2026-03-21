Tin sáng 21/3: Từ ngày 1/4, tài khoản ngân hàng phải dùng tên thật; Tin vui của ca sĩ Hòa Minzy

Từ 1/4, tài khoản ngân hàng phải dùng tên thật

Theo Thông tư số 30/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, toàn bộ tên tài khoản thanh toán phải trùng khớp với thông tin trên căn cước công dân hoặc thẻ căn cước. Quy định này được đưa ra nhằm nâng cao tính bảo mật, đảm bảo an toàn cho các giao dịch thanh toán của khách hàng, thông tin trên VOV.

Cùng với đó, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có trách nhiệm kiểm tra lệnh thanh toán, bảo đảm tính hợp pháp và hợp lệ. Khi thực hiện giao dịch, ngân hàng phải hiển thị đầy đủ, chính xác số hiệu tài khoản và tên chủ tài khoản theo đúng thông tin đã đăng ký trong thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản, đồng thời thể hiện rõ trên chứng từ thanh toán.

Đáng chú ý, quy định mới đồng nghĩa với việc các ngân hàng sẽ chấm dứt dịch vụ cho phép khách hàng đặt biệt danh cho tài khoản, thường được gọi là nickname hoặc iNick. Đây là tên do khách hàng tự thiết lập bên cạnh số tài khoản chính thức do ngân hàng cung cấp, giúp cá nhân hóa thông tin và dễ ghi nhớ hơn.

Trên thực tế, việc sử dụng nickname cũng phát sinh không ít rủi ro, đặc biệt là các trường hợp chuyển nhầm tiền do nhầm lẫn tên tài khoản. Việc yêu cầu đồng nhất tên tài khoản với giấy tờ định danh được kỳ vọng sẽ hạn chế những sai sót này, đồng thời tăng tính minh bạch trong hệ thống thanh toán.

Công an đang xác minh đơn tố cáo ông "Thích Nhuận Đạt" có hành vi chiếm đoạt tài sản

Ngày 20/3, Công an xã Mỹ Sơn (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã tiếp nhận và đang xác minh đơn tố cáo của một người phụ nữ N.T.M.T. có nội dung liên quan đến người mà mạng xã hội hay gọi Thích Nhuận Đạt về hành vi chiếm đoạt tài sản, thông tin trên Người lao động.

Đơn vị đã tiếp nhận và cử cán bộ xác minh theo quy định của pháp luật.

Riêng về thông tin ông "Thích Nhuận Đạt" có đơn tố giác bà T., đơn vị này cho biết đến nay chưa nhận được đơn.

Trước đó mạng xã hội xôn xao trước các thông tin liên quan đến ông "Thích Nhuận Đạt" có đơn gửi Công an tỉnh Khánh Hòa tố giác một người phụ nữ được nhắc đến với tên T.

Theo đó, ông "Thích Nhuận Đạt" cho rằng những thông tin lan truyền không đúng sự thật.

Ông còn cho rằng mình bị đe dọa, khống chế, chiếm giữ giấy tờ cá nhân, tài khoản mạng xã hội và tiền trong tài khoản. Đồng thời, ông cũng đề nghị cơ quan chức năng xem xét các thông tin được đăng tải trên mạng xã hội mà ông cho là ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của mình.

Ông khẳng định hiện đã xả giới, hoàn tục và sẵn sàng làm việc với cơ quan công an khi được triệu tập để làm rõ các nội dung liên quan.

Việc ông "Thích Nhuận Đạt" có đơn tố giác bà T. hay không, phóng viên đã liên lạc với Công an tỉnh Khánh Hòa. Đại diện cơ quan này cho biết sẽ kiểm tra thông tin nói trên.

Ca sĩ Hòa Minzy, cầu thủ Đình Bắc nằm trong số 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu 2025

Ca sĩ Hòa Minzy và cầu thủ Đình Bắc nằm trong số 19 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Theo Ban tổ chức giải thưởng, sau quá trình bình chọn và thảo luận, rà soát kỹ lưỡng đã thống nhất lựa chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 và 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025, thông tin trên VTC News.

Cụ thể, trong số 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu có ca sĩ Hòa Minzy (sinh năm 1995) và cầu thủ Nguyễn Đình Bắc.

Ca sĩ Nguyễn Đức Phúc (sinh năm 1996) và Phương Mỹ Chi (sinh năm 2003) nằm trong số 9 Gương mặt trẻ triển vọng năm 2025.

Trước đó, việc bình chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 dựa trên 19 đề cử được thực hiện từ 8h ngày 3/3 và kết thúc vào 24h ngày 16/3. Tổng lượt bình chọn các giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đạt hơn 96 triệu lượt phiếu bình chọn.

Theo quy chế giải thưởng, kết quả bình chọn trực tuyến là kênh tham khảo cho Hội đồng khi quyết định lựa chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ triển vọng 2025.

Trong năm 2025, Ban tổ chức nhận được 145 hồ sơ đề cử từ 37 đơn vị trên cả nước, trong đó có 4 hồ sơ tự ứng cử. Trong đó, có 108 nam, 37 nữ; dân tộc Kinh 137, dân tộc thiểu số 8. Công giáo 1. Học hàm, học vị có 13 Tiến sĩ; 7 Thạc sĩ. Đề cử nhiều tuổi nhất là 38 tuổi và ít tuổi nhất là 10 tuổi.

Lĩnh vực học tập và lao động sản xuất có nhiều đề cử nhất với 30 hồ sơ; lĩnh vực Quản lý hành chính Nhà nước ít đề cử nhất với 2 hồ sơ.

Choáng với số siêu xe, vàng, USD, thu giữ trong đường dây của Mr Pips

Những chiếc siêu xế hộp của Phó Đức Nam

Liên quan đến vụ Phó Đức Nam (Mr Pips), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã thu giữ, kê biên khối lượng tài sản đặc biệt lớn, gồm tiền mặt, vàng, ngoại tệ, bất động sản, siêu xe và nhiều tài sản xa xỉ khác, thông tin trên Người lao động.

Theo kết luận điều tra, riêng tiền mặt được lực lượng chức năng thu giữ trực tiếp là khoảng 76,6 tỉ đồng. Ngoài ra, hơn 2,3 triệu USD cũng bị thu giữ, cùng nhiều loại ngoại tệ khác như đô la Singapore, baht Thái, nhân dân tệ và các đồng tiền khác. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng thu giữ lượng vàng rất lớn với hơn 1.000 miếng vàng các loại, bao gồm vàng SJC 1 lượng, vàng 1 chỉ và nhiều dạng trang sức.

Công an Hà Nội còn xác định khoảng 25,4 tỉ đồng nằm trong các tài khoản ngân hàng, cùng hệ thống hàng chục sổ tiết kiệm tại nhiều ngân hàng lớn, mỗi sổ có giá trị từ vài tỉ đến hàng chục tỉ đồng. Ngoài tiền và vàng, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều tài sản xa xỉ như khoảng 60 đồng hồ cao cấp thuộc các thương hiệu nổi tiếng, 33 túi xách hàng hiệu, ví tiền điện tử, cùng nhiều thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính và tài liệu liên quan.

Đáng chú ý, trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn thu giữ 41 ô tô và 7 mô tô phân khối lớn. Dàn xe này quy tụ nhiều thương hiệu hạng sang và siêu xe, như 8 chiếc Mercedes-Benz, 5 Porsche, 4 Jaguar, BMW, Mazda, Lexus và VinFast mỗi hãng 2 chiếc. Ngoài ra còn có các dòng xe đặc biệt đắt tiền như Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Audi, Volvo, Subaru và Mini.

Nhiều phương tiện thuộc nhóm siêu xe có giá trị rất lớn như Rolls-Royce Cullinan, Ferrari Roma, Lamborghini Urus hay Porsche 911 Turbo S. Bên cạnh đó, Cảnh sát thu giữ 7 mô tô phân khối lớn của các hãng nổi tiếng như Harley-Davidson, KTM, MV Agusta và Honda.

Không chỉ dừng lại ở phương tiện, lực lượng chức năng còn kê biên 45 bất động sản, trong đó có 34 sổ đỏ bản gốc. Các tài sản này bao gồm nhiều căn hộ cao cấp tại Hà Nội và TPHCM, cùng hàng loạt thửa đất tại các địa phương như Hưng Yên, Hải Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Miền Bắc nơi mưa nhỏ, nơi có dông

Ngày 21/3, thời tiết nhiều nơi trên cả nước có sự biến động khi miền Bắc có nơi xuất hiện mưa rào, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, sét, gió gật mạnh, một số nơi lại có mưa nhỏ. Miền Nam không ghi nhận nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 34°C.

Theo đó, ngày 21/3, Hà Nội và nhiều địa phương ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa nhỏ. Khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các khu vực còn lại ở miền Trung thời tiết thuận lợi hơn khi ban ngày trời nắng, mưa rào và dông chỉ xuất hiện vài nơi, tập trung chủ yếu lúc chiều tối, đêm.

Thời tiết Nam Bộ cũng có sự tương đồng với khu vực miền Trung khi ban ngày trời nắng ráo, nhiệt độ cao nhất 32-34°C, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 31-33°C.