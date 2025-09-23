Tin sáng 23/9: Nhóm nhạc có Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương bị mời làm việc; Siêu bão Ragasa được đánh giá là một trong 6 cơn bão mạnh nhất trong vòng 50 năm qua trên Biển Đông

Tảng núi 'khủng' bất ngờ lăn xuống đường bao biển đẹp nhất Quảng Ninh, nghi do sét đánh

VNN đưa tin, ngày 22/9, lãnh đạo UBND phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra việc 1 tảng đá lớn lăn từ trên núi xuống khu vực đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Đ.X

Theo đó, vào khoảng 15h30 cùng ngày, người dân đi đường phát hiện tảng đá cỡ lớn từ trên núi bị vỡ rồi lăn xuống đường.

Rất may lúc đó không có phương tiện nào lưu thông qua khu vực. Tảng đá lăn xuống làm gãy một số cây cảnh và biển báo giao thông và chắn ngang 1 làn đường bao biển.

Cũng theo lãnh đạo phường Quang Hanh, xung quanh ngọn núi đá không có nhà dân. Việc tảng đá lăn xuống đường rất có khả năng do bị sét đánh. Hai ngày qua, trên địa bàn thường xuyên có mưa lớn và sấm chớp.

Siêu bão Ragasa giữ cấp 17 nhiều giờ, cường độ cấp 12 khi vào biển Quảng Ninh - Ninh Bình

Siêu bão Ragasa sắp vào Biển Đông, hiện có hai kịch bản về cường độ và hướng di chuyển, nhưng khu vực chịu tác động chính vẫn là Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự báo 13h ngày 25/9, bão trên vùng biển Quảng Ninh - Ninh Bình, cường độ cấp 12-13.

Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra những đánh giá, nhận định về diễn biến siêu bão Ragasa.

Theo đó, các chuyên gia đánh giá, Ragasa là một siêu bão rất mạnh, khoảng chiều tối nay (22/9) đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong năm 2025.

“Đây là một trong 6 cơn bão mạnh nhất trong vòng 50 năm qua trên Biển Đông và khả năng vượt cường độ bão Yagi năm 2024”, ông Hưởng nói.

Được đánh giá là siêu bão rất mạnh nên hoàn lưu phía Tây, dù bão còn rất xa, nhưng vùng ven biển của Vịnh Bắc Bộ, thậm chí cả những khu vực biển phía Nam, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, An Giang,... có thể xuất hiện giông, lốc trước bão.

Ông Hưởng nhấn mạnh: “Đây là hiện tượng rất nguy hiểm với tàu thuyền ven bờ mà người dân thường rất chủ quan. Khi bão ảnh hưởng khu vực Vịnh Bắc Bộ sẽ gây ra gió mạnh, sóng lớn nên ngay từ thời điểm này, ngư dân, bà con trên lồng bè cần có phương án ứng phó bão mạnh.

Còn bà con ở vùng trọng tâm bão ảnh hưởng, khả năng là Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cũng cần có phương án chằng chống nhà cửa để đảm bảo an toàn cho người và tài sản".

Nhóm nhạc có Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương bị mời làm việc

Báo Thanh Niên đưa tin, chiều 22/9, phía Ưng Hoàng Phúc xác nhận công an mời làm việc vụ MV "Anh em trước sau như một" của nhóm Ngũ hổ tướng vướng nghi vấn có chứa hình ảnh liên quan cá độ.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TPHCM mời nhóm 5 ca sĩ đến vụ việc liên quan MV có hình ảnh liên quan cá độ. Ảnh: Thanh Niên.

Theo giấy mời của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP.HCM, nhóm Ngũ Hổ Tướng được triệu tập vào lúc 8 giờ ngày 23/9. Theo đó cả 5 ca sĩ gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng đều nhận được thư mời liên quan đến MV "Anh em trước sau như một".

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TPHCM mời nhóm 5 ca sĩ đến vụ việc liên quan MV có hình ảnh liên quan cá độ

MV "Anh em trước sau như một" là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của các ca sĩ được xem là "thần tượng một thời" của khán giả làng nhạc Việt. Tuy nhiên, MV nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi khi nhiều khán giả phát hiện hình ảnh liên quan đến quảng cáo web cá độ.

Cụ thể, trong MV đăng tải trên kênh YouTube của Khánh Phương, ở giây thứ 58 xuất hiện chiếc cốc in logo một trang cá cược ngay chính diện khung hình. Logo này còn lặp lại trên áo, bao bì và thậm chí có cả cảnh quay lướt giao diện trang web. Những chi tiết trên lập tức lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội. Nhiều ý kiến bày tỏ thất vọng, kêu gọi tẩy chay sản phẩm và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ sự việc.

Khi vụ việc xảy ra, chia sẻ với Thanh Niên, Ưng Hoàng Phúc cho biết anh chỉ trả lời riêng về sự việc, không đại diện cho các thành viên khác trong nhóm Ngũ hổ tướng. Nam ca sĩ khẳng định bản thân không quảng cáo cho thương hiệu đang gây tranh cãi. MV phát hành lúc 19 giờ ngày 18/9 trên các nền tảng của anh cũng không xuất hiện bất kỳ hình ảnh nào liên quan, hiện vẫn giữ nguyên trên kênh YouTube chính thức.

Về thư mời của cơ quan chức năng, nam ca sĩ cho biết sẽ lên làm việc với tinh thần hợp tác. Về các thành viên còn lại vẫn chưa có phát ngôn liên quan đến vụ việc trên.

Tuyên dương nam sinh cứu bạn thoát khỏi vụ thảm án ở Đắk Lắk

VNN đưa tin, sáng 22/9, sau lễ chào cờ đầu tuần, UBND phường Thành Nhất phối hợp với Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk và Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng nam sinh cứu bạn thoát khỏi nguy hiểm trong vụ thảm án khiến 3 người tử vong tại địa phương.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk Lưu Tiến Quang trao giấy khen cho em Thạch Chí Khang. Ảnh: CTV

Nam sinh được tuyên dương là em Thạch Chí Khang (học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn). Dù nhỏ tuổi nhưng Khang đã hành động nhanh trí mở cửa cho bạn là Trần Tấn P. (SN 2012) chạy vào nhà lánh nạn, đồng thời kiên quyết không mở cửa dù bị đối tượng truy sát đe dọa. Nhờ sự bình tĩnh và quả cảm ấy, Trần Tấn P. đã thoát nạn trong tình huống nguy hiểm cận kề.

Ông Nguyễn Đình Tâm, Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, bày tỏ niềm vui, tự hào và đánh giá cao hành động của em Khang. Ông khẳng định việc làm này thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm và dũng cảm của thiếu nhi, xứng đáng là tấm gương sáng để bạn bè noi theo.

Trước hành động dũng cảm cứu bạn, bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk đã gửi thư biểu dương em Khang. Trong thư, lãnh đạo ngành Giáo dục khẳng định, hành động ấy không chỉ giúp một người thoát nạn mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc.

Bà Xuân tin tưởng, với tấm gương Thạch Chí Khang sẽ góp phần thắp sáng phong trào “Người tốt, việc tốt” trong ngành Giáo dục; khuyến khích học sinh rèn luyện phẩm chất, nuôi dưỡng hoài bão và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 13/9, bên cạnh nhà Thạch Chí Khang xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Khi nghe tiếng đập cửa và kêu cứu, Khang mở cửa thì phát hiện Trần Tấn P. bị thương nặng, chảy nhiều máu nên đã đưa P. vào nhà rồi khóa chặt cửa lại dù hung thủ liên tục đe dọa. Khoảng 3 giờ sáng, khi Công an có mặt, Khang đã mở cửa để đưa P. đi cấp cứu.

Được biết, hoàn cảnh gia đình em Khang hết sức khó khăn. Cha mẹ bỏ đi từ khi em còn nhỏ, Khang và chị gái (SN 2012) sống với bà nội bị tai biến, nằm liệt giường.