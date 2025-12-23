Tin sáng 23/12: Tin không khí lạnh mới nhất; người phụ nữ 'đã chết' 5 năm bỗng trở về khai gì tại cơ quan công an?

Tin không khí lạnh mới nhất: Hà Nội chuyển mưa rét

Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc đang trải qua những ngày thời tiết tương đối thuận lợi, phổ biến không mưa, trời rét về đêm và sáng, trưa chiều trời nắng. Hình thái thời tiết này sẽ chấm dứt khi không khí lạnh tràn về đúng dịp Giáng sinh (Noel), một số nơi vùng núi Đông Bắc Bộ chuyển rét đậm.

Tây Bắc Bộ nhiều ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, trong đó, đêm 24 và ngày 25/12 khả năng mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét, từ đêm 25/12 trời rét, có nơi rét đậm.

Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Trong đó, ngày 25-26/12 khả năng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Phía Bắc đêm trời lạnh, từ 26/12 đêm và sáng trời rét.

Các khu vực khác chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong đó, ngày 24-25/12, Nam Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội hôm 22/12 nhiều mây, mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20°C. Nhiệt độ cao nhất 25-27°C.

Ngoài ra, theo bảng cập nhật thời tiết 10 ngày tới tại trung tâm TP Hà Nội, hình thái thời tiết khô ráo, không mưa còn duy trì khu vực này trong đêm mai 23/12 với ngưỡng nhiệt trong ngày dao động 19-26°C.

Ngày 24/12, thời tiết khu vực trung tâm TP Hà Nội chuyển nhiều mây, có mưa, mưa rào, nhiệt độ cao nhất 27°C, thấp nhất 20°C. Hình thái thời tiết này khả năng kéo dài sang ngày Noel 25/12, nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm còn 22°C, thấp nhất 17°C.

Ngày 26-27/12, thời tiết khu vực này tạnh ráo trở lại, không mưa, nhiệt độ ban ngày xu hướng tăng nhẹ lên cao nhất 23-24°C, nhưng ban đêm nhiệt độ giảm xuống thấp nhất 15°C, trời rét hơn về đêm và sáng sớm.

Trong 4 ngày cuối cùng của năm 2025 (28-31/12), khu vực Hà Nội duy trì trạng thái không mưa, nhiệt độ cao nhất phổ biến 25-26°C, thấp nhất dao động 14-16°C.

Thu mua phế liệu, phát hiện 5,5 chỉ vàng trong két sắt cũ

Ngày 21/12, thông tin từ Công an phường Sông Trí (tỉnh Hà Tĩnh), đơn vị vừa phối hợp với chị Đào Thị Hương (49 tuổi, trú tổ dân phố 3, phường Sông Trí) trao trả 5,5 chỉ vàng cho một người dân trên địa bàn.

Chị Hương tìm thấy 5,5 chỉ vàng trong két sắt mình thu mua.

Trước đó, ngày 20/12, chị Hương chạy xe đi mua sắt vụn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đến chiều tối cùng ngày, khi kiểm tra số phế liệu vừa mua, chị Hương bất ngờ phát hiện bên trong chiếc két sắt hỏng có một số vàng.

Ngay lập tức, chị Hương đến Công an phường Sông Trí trình báo sự việc, đồng thời nhờ tìm người bỏ quên vàng để trả lại.

Sau khi xác minh, cơ quan công an xác định số vàng trên là của bà Nguyễn Thị Cát (75 tuổi, trú phường Sông Trí) nên liên hệ để trao trả lại số tài sản.

Nhận lại tài sản, bà Cát rất vui mừng, gửi cảm ơn sâu sắc tới chị Hương và lực lượng Công an.

Xe tải quay đầu trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, tài xế bị phạt 35 triệu đồng

Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) đã lập biên bản xử phạt tài xế xe tải quay đầu xe trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai với mức phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh tài xế xe tải quay đầu xe trên cao tốc. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 22/12, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, từ thông tin và hình ảnh do người dân đăng tải trên mạng xã hội phản ánh hành vi xe tải quay đầu trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, gây ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Phòng 6, Cục CSGT) đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định xe ô tô tải mang biển kiểm soát 50E-543.xx đã có hành vi quay đầu xe trên đường cao tốc tại km 210+300 cao tốc Nội Bài – Lào Cai (hướng Hà Nội – Lào Cai) vào lúc 8h25 ngày 22/12/2025.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 4/12/2025, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện. Với hành vi trên, tài xế bị phạt tiền 35.000.000 đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Qua làm việc, tài xế Đồng Văn T. (SN 1987, trú tại xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình) đã thừa nhận hành vi vi phạm, cho biết do đi nhầm lối ra và cần lấy hàng gấp nên đã quay đầu xe trên cao tốc.

Kịp thời giải cứu 8 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà trọ ở Bắc Ninh

Trưa 22/12, một vụ cháy xảy ra tại nhà trọ 6 tầng Nghĩa Hoa, thuộc tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã kịp thời giải cứu 8 người mắc kẹt khỏi đám cháy an toàn.

Khẩn trương giải cứu người khỏi đám cháy. Ảnh: TTXVN phát. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 20 phút, người dân xung quanh nghe thấy tiếng nổ lớn, sau đó khói đen bốc lên từ khu vực tầng 1 của nhà trọ. Người dân đã hô hoán, đồng thời nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã huy động 20 cán bộ, chiến sĩ, cùng nhiều xe chuyên dụng khẩn trương đến hiện trường làm nhiệm vụ. Thượng tá Nguyễn Minh Tiến, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ cho biết, qua trinh sát ban đầu, đám cháy có khả năng bùng phát từ tầng 1, khiến nhiều người bị mắc kẹt tại các tầng 3, 4 và trên mái nhà. Xác định cứu người là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, lực lượng chức năng đã triển khai đội hình xe thang tiếp cận các cửa sổ phía trước để đưa người ra ngoài. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã kịp thời đưa 8 người mắc kẹt xuống đất an toàn. Song song với công tác cứu nạn, các tổ công tác tiến hành phá cửa phía sau, sử dụng vòi phun để khống chế đám cháy tại tầng 1, ngăn không cho cháy lan lên các tầng phía trên. Sau gần 30 phút, đám cháy được dập tắt. Nhà trọ Nghĩa Hoa có 6 tầng, 40 phòng trọ, với diện tích khoảng 200 m2/sàn. Tầng 1 được chủ nhà bố trí làm quán ăn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Người phụ nữ "đã chết" 5 năm bỗng trở về khai gì tại cơ quan công an?

NLĐ đưa tin, vụ việc người phụ nữ "đã chết" bỗng trở về xin xóa khai tử được Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra, làm rõ xác định người phụ nữ này đã dựng lên màn kịch giả chết để trục lợi bảo hiểm đang khiến dư luận xôn xao.

Nguyễn Thị Thu - người phụ nữ "đã chết" 5 năm trước bỗng trở về địa phương đề nghị xóa khai tử cho chính mình. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Thu (SN 1984; ngụ khu phố 3, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa), người "đã chết" 5 năm trước bỗng trở về, khai rằng khi đó do mới đi mổ ở bệnh viện về, kinh tế còn khó khăn, nên có ý định giả chết.

"Lúc đó, tôi có nói với mẹ, con có đóng mấy gói bảo hiểm, nếu không may con có vấn đề gì, thì mẹ liên hệ chị đóng bảo hiểm cho con mà lấy. Lúc đầu tôi nghĩ mình sẽ chết thật, nhưng sau đó nghĩ mình chưa báo hiếu được cho mẹ, nên tôi nảy sinh ý định chết giả để lấy số tiền bảo hiểm báo hiếu cho mẹ, sợ sau này không lo được cho mẹ"- Thu khai tại cơ quan công an.

Thu cũng khai rằng sau khi chết giả, Thu sẽ đi thật xa, không liên lạc gì với gia đình, xem như đã là người thay cung, đổi số và sẽ đi ra ngoài tìm 1 gia đình khác để nhận làm con cháu họ, sống cuộc sống hoàn toàn mới. Nếu ai có hỏi thì Thu sẽ nói là trẻ mồ côi, không gia đình.

Bà Trần Thị Thập (mẹ của Thu) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng dân phố 3, phường Quang Trung, cho biết khi nhận được tin báo Nguyễn Thị Thu chết, khi tới bà con nhân dân thấy cũng như các đám ma khác, cũng có hòm, có bàn thờ, bát hương, có khăn tang. "Chúng tôi cũng có phúng viếng, thắp hương rồi về. Đến sáng ngày hôm sau, phố có thành lập ban tang lễ để xuống làm lễ đưa tang"- bà Hải thông tin tới cơ quan công an.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 21-12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã có quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu (SN 1984; ngụ khu phố 3, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) và Trần Thị Thập (SN 1955; là mẹ Thu, ngụ cùng địa chỉ) để làm rõ hành vi giả chết để "trục lợi" bảo hiểm.

Trước đó, ngày 17-12, Công an phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo của UBND phường Quang Trung với nội dung có một người phụ nữ tự xưng là Nguyễn Thị Thu (SN 1984; ngụ khu phố 3, phường Quang Trung) đến đề nghị xóa khai tử. Tên tuổi, địa chỉ người này trùng với người mà UBND phường đã làm thủ tục khai tử năm 2020.

Xác minh ban đầu xác định Nguyễn Thị Thu đang đề nghị xóa khai tử chính là Nguyễn Thị Thu đã khai tử cách đây 5 năm và được UBND phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn (cũ) cấp trích lục khai tử số 80/TLK-BS ngày 8-6-2020 với lý do "đột tử".

Mộ giả của Nguyễn Thị Thu tại nghĩa trang địa phương. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an phường Quang Trung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh, làm rõ dấu hiệu bất thường.

Theo điều tra, năm 2017, Nguyễn Thị Thu ly hôn, về ở với mẹ đẻ. Trong thời gian này, Thu đi làm ăn tại các tỉnh phía Nam và tham gia mua 4 gói bảo hiểm của các Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng.

Năm 2020, Thu phát hiện mình bị bệnh ung thư, hay có mâu thuẫn với mẹ đẻ nên nảy sinh ý định "giả chết" để lấy tiền bảo hiểm. Từ ý định trên, Thu đã lên kịch bản và đề nghị mẹ đẻ là bà Trần Thị Thập (SN 1955) tham gia. Bà Thập lúc đầu từ chối, nhưng sau đó đã đồng ý.

Khi kịch bản Thu đã chết hoàn tất, ngày 8-6-2020, bà Thập đến UBND phường Phú Sơn (cũ) làm thủ tục khai tử cho Thu với nguyên nhân "đột tử". Với kịch bản hoàn hảo đó, bà Thập đã liên hệ với nhân viên bảo hiểm và làm thủ tục thanh toán các gói bảo hiểm cho Thu, với tổng số tiền gần 1,3 tỉ đồng.