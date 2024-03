Tin sáng 24/4: Thời tiết miền Bắc còn đợt lạnh nào trong tháng 3? Truy tìm thanh niên chiếm giữ 500 triệu đồng do người khác chuyển khoản nhầm

Hà Nội hưởng ứng Giờ Trái đất 2024, lan tỏa thông điệp tiết kiệm điện

Nhiều tuyến phố của Hà Nội tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất. Ảnh: Đức Duy

Tối 23/3, tại phố đi bộ Hồ Gươm, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã tổ chức hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 với thông điệp "Tiết kiệm điện-Thành thói quen".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết thời gian qua, chiến dịch Giờ Trái đất được lan tỏa rộng khắp tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, cộng động dân cư, hộ gia đình và mỗi công dân Thủ đô không chỉ thực hiện trong 60 phút tắt điện mà cả 365 ngày trong năm.

Thông qua sự kiện này đại diện Sở Công Thương Hà Nội kêu gọi tất cả nhân dân, cộng đồng, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp hãy cùng hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất bằng những hành động cụ thể như: Tắt các thiết bị điện không cần thiết; Vận động hướng dẫn tổ chức, nhân dân, người thân, bạn bè nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi sử dụng điện tiết kiệm theo hướng tích cực bảo vệ môi trường tại cộng đồng.

Chiến dịch Giờ Trái đất do tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (World Wide Fund For Nature - WWF) phát động hàng năm nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và người dân về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn cầu.

Hoa hậu Ý Nhi, Thanh Thủy gây chú ý trên trang chủ cuộc thi nhan sắc quốc tế

Hoa Hậu Ý Nhi và Thanh Thủy gây chú ý trên trang chủ cuộc thi nhan sắc quốc tế.

Chỉ sau một ngày công bố, thông tin Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy đại diện Việt Nam tại Miss International 2024 và Huỳnh Trần Ý Nhi chinh chiến tại cuộc thi Miss World lần thứ 72 đã nhanh chóng nhận được lượng tương tác "khủng" trên các nền tảng mạng xã hội.

Trang chủ Miss International và Miss World đã đăng tải bài viết giới thiệu về đại diện của Việt Nam sẽ chính thức tham dự cuộc thi. Trang chủ Miss International giới thiệu về nàng Hậu xứ Quảng: "Huỳnh Thị Thanh Thủy là đại diện chính thức của Việt Nam tại Hoa hậu Quốc tế 2024. Cô là Hoa hậu Việt Nam đương nhiệm đầu tiên dự thi Hoa hậu Quốc tế". Sau khi lời giới thiệu được đăng tải, hàng loạt bình luận của khán giả trong nước và quốc tế đã dành tặng cho Thanh Thủy.

Trong khi đó, trên trang chủ Hoa hậu Thế giới (Miss World), hàng nghìn bình luận dành cho Ý Nhi như: "Cô ấy thật lộng lẫy, gửi tình yêu của tôi tới bạn từ Botswana," "Cô ấy là đại diện đầu tiên của Miss World lần thứ 72 được ban tổ chức vừa công bố. Cô ấy cao và trông thật thiện cảm"...

Cả hai đại diện Việt Nam đều nhận được lời khen ngợi về nhan sắc rạng ngời, xinh đẹp khi xuất hiện trên trang chủ cuộc thi. Đặc biệt, lượt tương tác từ sự ủng hộ của dàn Hoa hậu, Á hậu đình đám và người hâm mộ cũng góp phần giúp cho Thanh Thủy và Ý Nhi trở nên nổi bật hơn trong mắt người hâm mộ quốc tế.

Miss World lần thứ 72 dự kiến diễn ra vào năm 2025. Trước đó, Việt Nam đều đặn gửi đại diện tham dự cuộc thi trong khoảng 2 thập kỷ qua và đạt được những thành tích ấn tượng như Lan Khuê lọt vào top 11 Miss World 2015, Lương Thùy Linh lọt vào top 12 tại Miss World 2019, Đỗ Thị Hà lọt vào top 13 Miss World 2021. Gần đây nhất, Hoa hậu Mai Phương đại diện Việt Nam tại Miss World 2024 tổ chức ở Ấn Độ cũng giành giải Multimedia Challenge và vào top 40 trong đêm Chung kết.

Truy tìm thanh niên chiếm giữ 500 triệu đồng do người khác chuyển khoản nhầm

Nghi phạm Hoàng Việt Anh. Ảnh: Công an cung cấp

Sáng 23/3, Công an TP Hà Nội phát đi thông tin truy tìm nghi phạm Hoàng Việt Anh về hành vi chiếm giữ 500 triệu đồng do ông T (SN 1951, ở Đống Đa, Hà Nội) chuyển khoản nhầm nhưng không trả lại.

Cụ thể, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang xác minh đơn tố giác đối tượng Hoàng Việt Anh (SN 1992, ở Đức Thọ, Hà Tĩnh; thường trú ở Bình Ba, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) có hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.

Theo đơn trình báo, ngày 1/9/2023, ông T có chuyển 500 triệu đồng cho con trai nhưng do thao tác trên điện thoại đã chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng Hoàng Việt Anh.

Sau đó, gia đình ông T liên lạc nhiều lần với Việt Anh, nhưng đối tượng đã sử dụng hết số tiền trên, nên không trả lại cho ông.

Công an quận Thanh Xuân cũng nhiều lần thông báo yêu cầu Việt Anh hoàn trả tiền cho ông T nhưng đối tượng cố tình không trả và bỏ đi khỏi nơi cư trú. Để phục vụ điều tra, Công an quận Thanh Xuân quyết định truy tìm Hoàng Việt Anh.

Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (SĐT: 0936.197.776), cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Miền Bắc còn đợt không khí lạnh nào từ giờ đến cuối tháng 3?

Theo dự báo thời tiết, từ nay đến cuối tháng 3 thời tiết chủ đạo miền Bắc là nắng ấm.

Theo dự báo thời tiết, toàn miền Bắc đang có những ngày nắng ấm. Một số nơi sáng sớm nhiều mây, có mưa nhỏ. Tuy nhiên đến trưa chiều trời nắng, một số nơi thậm chí còn khá nóng.

Trong đợt nóng này, gần như cả miền Bắc có gió Đông Nam mang theo hơi nước từ biển vào nên khá ẩm. Vào buổi sáng sớm và tối, người dân vẫn có cảm giác nồm ẩm.

Theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng, trong tháng 3, ở miền Bắc không có đợt không khí lạnh nào nữa. Từ nay đến cuối tháng, phần lớn miền Bắc chỉ có gió Đông Nam (các tỉnh Tây Bắc Bộ có gió Tây - Tây Nam). Như vậy, thời tiết ở hầu hết các tỉnh thành miền Bắc sẽ là có nắng và ấm hoặc nóng đến hết tháng. Nhiệt độ có thể sẽ lên xuống một chút giữa các ngày nhưng không nhiều.

Xúc động đám cưới ngay trên giường cấp cứu, chú rể nằm "đón" dâu

Đám cưới của nam bệnh nhân trẻ trong phòng cấp cứu. Ảnh: BSCC

Ngày 22/3, Khoa Hồi sức tích cực, BVĐK tỉnh Lạng Sơn được trang hoàng đẹp hơn thường lệ bởi một đám cưới đặc biệt giữa 2 bạn trẻ T.H và N.A diễn ra ngay trong khuôn viên của khoa. Đám cưới đặc biệt diễn ra trong sự chúc phúc của y bác sĩ và gia đình.

BSCKI Nguyễn Thành Đô - người điều trị chính cho chú rể cho biết, ngày 15/3, khoa tiếp nhận bệnh nhân T.H (32 tuổi) trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn - viêm phổi suy hô hấp cấp tiến triển, suy đa tạng, tiên lượng tử vong cao.

Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu hồi sức tích cực cho anh T.H. Bệnh nhân được sử dụng thuốc vận mạch liều cao, hỗ trợ thở máy bảo vệ phổi, suy gan, suy thận tiến triển nhanh. Theo gia đình, anh H đang chuẩn bị làm đám cưới vào ngày 22/3 tới.

Bác sĩ Đô chia sẻ, cha mẹ bệnh nhân thức trắng đêm lặng lẽ chăm sóc con, chị N.A nhiều lúc rơi lệ bên giường chồng sắp cưới. Ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, các y bác sĩ đã cố gắng với hy vọng "còn nước, còn tát".

Trong thời gian cấp cứu, có thời điểm anh T.H lên cơn co giật, kích thích, không đo được huyết áp, vô niệu kéo dài, tưởng chừng không qua khỏi. Với sự cố gắng của người bệnh cùng quyết tâm của y bác sĩ, bệnh nhân đã được được rút ống thở, hồi phục các tạng suy và hồi tỉnh dần.

Khi biết dự kiến ngày 22/3 sẽ diễn ra lễ thành hôn của anh T.H, các y bác sĩ đã quyết định tổ chức đám cưới nhỏ ngay tại viện giúp bệnh nhân và gia đình vui vẻ, không cảm thấy thiệt thòi.

Để đảm bảo kiểm soát nhiễm khuẩn, các điều dưỡng dọn sạch khu vực lưu bệnh nhân, trang trí thêm bóng bay và chuyển giường bệnh của anh T.H sang. Tại đây, anh T.H đã trao nhẫn cưới cho cô dâu trước sự chứng kiến của y bác sĩ, người thân.

Đám cưới không có tiệc mừng nhưng cặp vợ chồng trẻ đều nhận được lời chúc từ bệnh viện, khoa phòng. Sau đó, anh T.H cũng vui vẻ, bình phục nhanh hơn.

Bác sĩ Đô cho biết thêm, hiện bệnh nhân tỉnh táo, nói chuyện được, ăn thực phẩm loãng, có thể ra viện vài ngày tới.