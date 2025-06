Tin sáng 26/6: Miền Bắc đón mưa lớn kéo dài; Từ 1/7, vợ sinh con, chồng được nghỉ bao nhiêu ngày?

Miền Bắc đón mưa lớn kéo dài

Những ngày tới, miền Bắc liên tiếp đón các đợt mưa dông.

Do ảnh hưởng của rãnh thấp kết hợp hội tụ gió trên cao nên miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 80mm. Mưa xuất hiện rải rác theo từng đợt.

Riêng các khu vực Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-40mm, có nơi trên 150mm.

Dự báo từ đêm 26/6 và ngày 27/6, khu vực đồng bằng miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Nhận định xa hơn, từ khoảng đêm 28/6 đến ngày 2/7, miền Bắc có khả năng xảy ra một đợt mưa rất lớn, diện rộng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do mưa lớn liên tục suốt thời gian qua, các mô hình độ ẩm cho thấy đất ở nhiều khu vực tại vùng núi Bắc Bộ đã bão hoà. Vì vậy, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong mưa lớn.

Từ 1/7, vợ sinh con, chồng được nghỉ bao nhiêu ngày?

Lao động nam được xin nghỉ chăm vợ con trong 60 ngày kể từ khi vợ sinh.





Trước 1/7/2025, theo mục d khoản 2 điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Tuy nhiên, từ 1/7/2025, những ngày nghỉ việc hưởng chế độ thai sản phải trong khoảng thời gian 60 ngày kể từ ngày vợ sinh con. Theo đó, trong 60 ngày kể từ khi vợ sinh con, lao động nam tham gia BHXH bắt buộc được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản với thời gian như sau:

- 5 ngày làm việc khi vợ sinh thường.

- 7 ngày làm việc khi vợ sinh con cần phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi.

- 10 ngày làm việc khi vợ sinh đôi. Lao động nam sẽ được nghỉ thêm 3 ngày (tức 13 ngày) cho mỗi con tính từ con thứ 3 trở đi trong trường hợp sinh 3 trở lên.

- 14 ngày làm việc khi vợ sinh đôi phải phẫu thuật. Trường hợp sinh 3 trở lên phải phẫu thuật, lao động nam được nghỉ thêm 3 ngày cho mỗi con tính từ con thứ 3 trở đi.

Trường hợp người lao động nghỉ nhiều lần, ngày bắt đầu nghỉ việc của lần cuối cùng phải trong khoảng thời gian 60 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con và tổng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không quá thời gian quy định.

Như vậy, từ 1/7/2025, pháp luật cho phép lao động nam được nghỉ chăm vợ sinh con trong 60 ngày đầu kể từ khi vợ sinh thay vì chỉ được nghỉ trong 30 ngày đầu như trước ngày 1/7/2025, nhưng không được nghỉ tổng số thời gian vượt quá thời gian quy định tại khoản 2 điều 53 Luật BHXH 2024.

Ngoài ra, người chồng có thể xin nghỉ nhiều hơn thời gian kể trên nhưng không được tính hưởng thai sản bằng cách xin nghỉ phép năm hoặc xin nghỉ không lương.

Luật BHXH 2024 đã bổ sung thêm chế độ thai sản vào chính sách BHXH tự nguyện cho tất cả những người tham gia.

Theo đó, tại Điều 94 Luật BHXH 2024 quy định, lao động nữ sinh con hoặc lao động nam có vợ sinh con được hưởng trợ cấp thai sản nếu tham gia BHXH tự nguyện từ đủ 6 tháng trong 12 tháng trước khi sinh con. Mức trợ cấp thai sản là 2 triệu đồng cho mỗi con được sinh ra.

Trường hợp cả 2 vợ chồng đều đủ điều kiện thì chỉ một người được nhận trợ cấp thai sản.

Theo quy định tại Điều 52 Luật BHXH 2024, các trường hợp người lao động nữ chấm dứt thai kỳ, bao gồm sảy thai, phá thai, thai chết trong tử cung, thai chết trong khi chuyển dạ, thai ngoài tử cung do người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ định đều được nghỉ và hưởng chế độ thai sản.

Cụ thể, thời gian nghỉ tối đa được quy định theo tuổi thai như sau: Thai dưới 5 tuần tuổi: nghỉ 10 ngày; Từ 5 đến dưới 13 tuần tuổi: nghỉ 20 ngày; Từ 13 đến dưới 22 tuần tuổi: nghỉ 40 ngày; Từ 22 tuần tuổi trở lên: nghỉ 50 ngày.

Điểm mới của Luật là mở rộng quyền lợi cho người lao động. Trước ngày 1/7, chỉ những trường hợp sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý mới được giải quyết chế độ.

Nhưng theo Luật mới, tất cả các trường hợp phải can thiệp y tế để chấm dứt thai kỳ đều được hưởng chế độ thai sản, không phân biệt nguyên nhân. Đây là thay đổi mang tính nhân văn, nhằm hỗ trợ người lao động nữ khi gặp biến cố thai sản.

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 52 Luật BHXH 2024, trường hợp lao động nữ mang thai từ đủ 22 tuần tuổi trở lên đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 hoặc khoản 5 Điều 50 của Luật này mà bị sảy thai, phá thai, thai chết trong tử cung, thai chết trong khi chuyển dạ thì lao động nữ và người chồng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như trường hợp lao động nữ sinh con.

Từ 1/7/2025, trợ cấp một lần khi sinh con được tính bằng 2 lần mức tham chiếu tại thời điểm sinh. Hiện tại, mức tham chiếu tương đương mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng, tức trợ cấp sinh con khoảng 4,68 triệu đồng/con.

Điều 60 về dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản, mức hưởng cho 1 ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản bằng 30% mức tham chiếu.

Hà Nội 'chốt hạn' chi trả chế độ cho cán bộ nghỉ việc sau sắp xếp

UBND Thành phố Hà Nội vừa yêu cầu sở, ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Theo đó, thực hiện Công điện số 93/CĐ-TTg năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc, hiệu quả việc thực hiện các chính sách, chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định tại Nghị định số 178 và Nghị định 67 của Chính phủ.

Đồng thời, Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, xét duyệt, trình phê duyệt các đối tượng có nguyện vọng chính đáng, đáp ứng đủ điều kiện theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67 để xử lý kịp thời, nhanh chóng, đầy đủ quyền lợi hợp pháp cho các đối tượng thụ hưởng, dứt khoát không đặt thêm điều kiện ngoài các quy định nêu trên.

Ngoài ra, các đơn vị có trách nhiệm cân đối, lập dự toán và phân bổ kinh phí được giao theo đúng quy định và nguồn tiết kiệm chi (nếu có) của cơ quan, đơn vị, cấp ngân sách để chi trả kịp thời chính sách, chế độ cho người thụ hưởng.

Riêng đối với trường hợp đã có quyết định nghỉ việc, các đơn vị hoàn thành việc giải quyết, chi trả chậm nhất trước ngày 30/6. UBND Thành phố Hà Nội sẽ xem xét, xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền không giải quyết đúng kế hoạch hoặc để xảy ra tiêu cực...

UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Tài chính trong việc rà soát quy trình, cắt bỏ các bước không cần thiết trong xét duyệt và phân bổ kinh phí; đồng thời, đẩy mạnh ủy quyền cho các cấp, nhất là cơ quan, đơn vị cơ sở, trong xác định đối tượng và lập dự toán đầy đủ, chính xác, đề xuất UBND thành phố quyết định phân bổ kinh phí theo đúng quy định.

Không phải khoản tiền nào chuyển vào tài khoản cá nhân cũng bị thu thuế

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thời gian gần đây, nhiều người dân bày tỏ lo ngại khi cho rằng mọi khoản tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân đều có thể bị cơ quan thuế kiểm tra và tính thuế thu nhập cá nhân. Một số ý kiến trên mạng xã hội thậm chí cho rằng "cứ có tiền chuyển vào tài khoản là sẽ bị truy thu thuế."

Tuy nhiên, theo đại diện Cục Thuế, đây là cách hiểu chưa đúng với quy định pháp luật hiện hành. Lãnh đạo Cục Thuế khẳng định, chỉ những khoản có bản chất là thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, cung cấp dịch vụ mới phát sinh nghĩa vụ thuế.

Những khoản tiền chuyển nhận giữa các cá nhân như cho-tặng, hỗ trợ người thân, vay mượn dân sự, hay các giao dịch không liên quan đến hoạt động thương mại, không được tính vào doanh thu để xác định thuế.

Thực tế cũng cho thấy, ngành thuế chỉ áp dụng biện pháp kiểm tra, xác minh khi có dấu hiệu trốn thuế từ hoạt động kinh doanh, không nhắm đến các khoản thu nhập dân sự.

Theo ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, quy định pháp luật hiện hành chỉ yêu cầu các hộ kinh doanh thuộc diện sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng thì phải lập hóa đơn, kể cả khi người mua không lấy hóa đơn.

Trường hợp không lập hóa đơn, các hộ kinh doanh sẽ bị xử lý truy thu, xử phạt và có thể bị xác định là hành vi trốn thuế. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không áp dụng với các cá nhân không kinh doanh, hoặc những giao dịch dân sự thông thường giữa người dân với nhau.

Việc quản lý thuế hiện nay áp dụng phương pháp phân tích dữ liệu kết hợp quản lý theo dòng tiền để phát hiện hành vi cố tình che giấu doanh thu, đặc biệt trong các trường hợp cơ sở kinh doanh yêu cầu khách chuyển khoản nhưng ghi sai nội dung giao dịch, hoặc chỉ nhận tiền mặt.

Dù cơ quan thuế không được phép trực tiếp truy cập tài khoản cá nhân, nhưng thông qua dữ liệu trao đổi với ngân hàng, các cơ quan nhà nước và tổ chức liên quan theo quy định pháp luật, ngành thuế hoàn toàn có khả năng xác định doanh thu thật sự để tính đúng, tính đủ nghĩa vụ thuế.

Các chuyên gia cho rằng, mọi người dân có thể yên tâm rằng cơ quan thuế không áp dụng chính sách truy thu đại trà hay đánh thuế tất cả các khoản tiền cá nhân nhận được.

Quan điểm của ngành thuế là chống thất thu nhưng phải công bằng, minh bạch và đúng người, đúng việc, không để ảnh hưởng tới quyền lợi hợp pháp của người dân.

Người nộp thuế nên tìm hiểu kỹ, nắm rõ quy định để không hiểu sai và tránh lan truyền các thông tin không chính xác gây hoang mang dư luận. Trong mọi trường hợp, việc lưu giữ chứng từ, giấy tờ liên quan đến dòng tiền cá nhân là cần thiết để bảo vệ quyền lợi chính đáng khi có yêu cầu giải trình từ cơ quan quản lý thuế.

Đề nghị đồng loạt chùa trên cả nước cùng đánh 3 hồi chuông vào sáng 1/7

Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có văn bản gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh/thành phố, các chùa và cơ sở tự viện trong cả nước về việc cử hành 3 hồi chuông, trống cầu nguyện Quốc thái dân an vào sáng 1/7/2025.

Theo Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngày 1/7 là ngày hoạt động đầu tiên của các địa phương tỉnh, thành phố sau sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong cả nước. Đây là sự kiện lịch sử vô cùng đặc biệt trong tiến trình dân tộc bước vào kỷ nguyên mới phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

"Đây là sự kiện lịch sử vô cùng đặc biệt trong tiến trình dân tộc bước vào kỷ nguyên mới phát triển phồn vinh, thịnh vượng. Với truyền thống Phật giáo đồng hành cùng dân tộc trong mọi chặng đường lịch sử, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố; các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước cử 3 hồi chuông, trống Bát nhã cầu quốc thái dân an, tụng kinh và nghi lễ tâm linh cầu an, khơi dậy sức mạnh đoàn kết dân tộc, hồn thiêng sông núi đất nước Việt Nam". Công văn do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ấn ký nhận định và kêu gọi.

Hơn 9.000 thí sinh không đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2025

Bộ GD&ĐT cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, cả nước có tổng số 1.162.134 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, thí sinh đăng ký Chương trình GDPT 2006 là 24.951 thí sinh; Chương trình GDPT 2018 là 1.135.432 thí sinh.

Tổng hợp của Bộ GD&ĐT cho biết, kết thúc buổi làm thủ tục đăng ký dự thi chiều nay, cả nước có 1.152.336 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 99,16%. Trong đó, Chương trình GDPT 2006 là 22.140 thí sinh đạt tỷ lệ 88,73%. Chương trình GDPT 2018 là 1.130.196 thí sinh, đạt tỷ lệ 99,54%.

Như vậy, trong buổi làm thủ tục đăng ký dự thi chiều 25/6, cả nước có 9.798 thí sinh không đến làm thủ tục dự thi.

Hôm nay, thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT với bài thi đầu tiên là môn Ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút), bắt đầu làm bài từ 7 giờ 35. Buổi chiều từ 14 giờ 30, thí sinh làm bài thi môn Toán (thời gian 90 phút).

Theo quy định, thí sinh có mặt đúng giờ tại điểm thi để làm bài thi. Nếu đến chậm quá 15 phút kể từ khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, thí sinh sẽ không được dự thi môn đó. Đây là quy định nghiêm ngặt nhằm đảm bảo công bằng cho tất cả thí sinh và tính kỷ luật của kỳ thi. Khi đến điểm thi, thí sinh phải gửi các vật dụng bị cấm mang vào phòng thi tại nơi quy định.