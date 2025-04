Tin sáng 28/4: Miền Bắc đón mưa lớn; Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón 122.000 lượt khách/ngày dịp lễ 30/4 và 1/5

Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội có bị ảnh hưởng không?

Thông tin trên Báo Tiền phong, dự báo ngày 29/4, miền Bắc ít mưa, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, trưa chiều 29/4, trời hửng nắng.

Tin sáng 27/4: Người dân đi xem tổng duyệt diễu binh 30/4 cần lưu ý gì? Dự kiến các trường hợp công chức bị đề xuất cho thôi việc GĐXH - Để đảm bảo công tác an ninh, trật tự an toàn giao thông phục vụ công tác tổ chức tổng duyệt cấp nhà nước và chính thức lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, Phòng CSGT Công an TP.HCM cấm người và xe hơn 20 tuyến đường trung tâm từ 27/4 đến 30/4 để người dân chủ động lưu thông...

Từ đêm 29/4 đến ngày 1/5, miền Bắc đón thêm một đợt không khí lạnh yếu nén rãnh áp thấp nên tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại khu vực Nam Bộ hôm nay tiếp tục xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Dự báo trong hai ngày 28-29/4, khu vực này tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ. Đợt nắng nóng dự báo còn kéo dài nhiều ngày tới ở Nam Bộ.

Miền Bắc đón mưa to từ chiều tối 27.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, nhiệt độ thực tế có thể cao hơn nhiệt độ dự báo từ 2-4 độ, thậm chí cao hơn nếu có các bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông, đường nhựa.

Dự báo từ khoảng ngày 30/4-6/5, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa to, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón 122.000 lượt khách/ngày dịp lễ 30/4 và 1/5

Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, chiều ngày 27/4, đại diện Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất cho biết, tổng số chuyến bay đi và đến trong dịp lễ 30/4 và 1/5 trung bình khoảng 740 chuyến/ngày, tăng 10% so với hiện tại. Trong đó, lượng chuyến bay nội địa chiếm khoảng 450 chuyến và quốc tế khoảng 300 chuyến. Hai ngày cao điểm nhất là ngày 2/5 và 4/5 với số lượng lên tới 770 chuyến bay/ngày.

Hành khách đến sân bay Tân Sơn Nhất chiều ngày 27/4. Ảnh: H.Linh

Về lượng hành khách, dự kiến mỗi ngày Cảng CHKQT Tân Sơn Nhất sẽ đón khoảng 122.000 lượt khách (nội địa khoảng 72.000 khách, quốc tế khoảng 50.000 khách), tăng 9% so với hiện tại. Riêng hai ngày cao điểm, lượng hành khách có thể đạt khoảng 126.000 lượt/ngày.

'Lật mặt 8' của Lý Hải vượt qua 'Thám tử Kiên' ngay ngày đầu công chiếu

Báo Thanh niên cho biết, tính đến chiều 27.4, Lật mặt 8: Vòng tay nắng do Lý Hải đạo diễn thu về hơn 13,6 tỉ đồng, với 152 ngàn vé bán ra, theo Box Office Vietnam (đơn vị thống kê phòng vé độc lập).

Trong khi đó, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu của Victor Vũ đạt 5,2 tỉ đồng với 55 ngàn vé. Lật mặt 8: Vòng tay nắng thuộc thể loại tâm lý - gia đình, xoay quanh nhân vật Tâm (Đoàn Thế Vinh đóng), 17 tuổi, đam mê âm nhạc nhưng bị người cha khắt khe Phước (Long đẹp trai) ngăn cản.

Cảnh trong phim Lật mặt 8: Vòng tay nắng.

Những xung đột thế hệ được Lý Hải khai thác chân thực, để rồi khép lại bằng một vòng tay nắng - biểu tượng cho tha thứ, hàn gắn và yêu thương. Phim còn có sự góp mặt của NSƯT Hữu Châu, NSƯT Kim Phương, Chiều Xuân, Tuyết Thu, Ngân Quỳnh, Bảo Ngọc, Lê Tuấn Khang…

Giải cứu 18 cô gái bị giam lỏng trong quán karaoke, massage ở Bắc Giang

Theo VTC, ngày 27/4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Dương Thị Thảo (SN 1995, chủ cơ sở kinh doanh karaoke, massage Moonlight), Dương Đình Kiên (SN 1997, trú tại phường Lương Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) và Hoàng Thị Ngọc (SN 1995, trú tại xã Văn Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) về tội Giữ người trái pháp luật.

Dương Đình Kiên, Dương Thị Thảo và Hoàng Thị Ngọc tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang).

Trước đó, kiểm tra cơ sở kinh doanh này, lực lượng chức năng phát hiện 18 thiếu nữ đang bị giam lỏng. Trong số này có hai cháu 13 và 14 tuổi, số còn lại từ 16 đến 20 tuổi, chủ yếu đến từ các tỉnh miền núi phía Bắc.

Dạy thêm ngoài nhà trường: Trung tâm nào hợp pháp?

Báo Sức khỏe và Đời sống cho hay, theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT, không phải bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào cũng được tự ý mở lớp dạy thêm, học thêm. Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT quy định rõ về vấn đề này, xác định những cơ sở giáo dục công lập sau không được tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường: Cơ sở giáo dục phổ thông (trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông); Trung tâm dạy nghề; Trung tâm giáo dục thường xuyên; Trung tâm học tập cộng đồng; Trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Như vậy, có thể thấy, các trường học công lập thuộc hệ thống giáo dục chính quy không được phép tổ chức các lớp dạy thêm, học thêm mang tính thương mại ở bên ngoài khuôn viên trường.

Theo Thông tư 29/2024 của Bộ GD&ĐT, giáo viên trường công lập không được tham gia quản lý, điều hành việc dạy thêm ngoài nhà trường nhưng vẫn có thể tham gia dạy thêm.

Từ quy định trên, các tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống các cơ sở giáo dục công lập kể trên, nếu đáp ứng đủ các điều kiện pháp lý, sẽ được phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm. Điển hình là các trung tâm bồi dưỡng văn hóa tư nhân hoặc các loại hình công ty giáo dục có chức năng dạy thêm. Tuy nhiên, việc tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc được quy định tại Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT.

Bộ Y tế đề nghị rà soát, thu hồi sản phẩm mỳ chính giả của công ty TNHH Famimoto Việt Nam

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế chiều 27/4 cho biết, đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Phú Thọ và Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ đề nghị rà soát, thu hồi sản phẩm mỳ chính giả của công ty TNHH Famimoto Việt Nam.

Trước đó, như Sức khỏe và Đời sống thông tin, Công an tỉnh Phú Thọ vừa bất ngờ đột kích, khám xét khẩn cấp xưởng sản xuất và kho hàng của Công ty TNHH Famimoto Việt Nam tại địa chỉ Khu Đồng Đồi, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra số hàng bị tạm giữ. Ảnh: Công an Phú Thọ.

Tại đây, cơ quan công an đã phát hiện, tạm giữ hơn 71 nghìn lít dầu ăn, khoảng 40 tấn mì chính, 22 tấn hạt nêm, 9 tấn bột canh giả. Ngoài ra, cơ quan công an còn tạm giữ gần 84 tấn phụ gia các loại dùng để sản xuất, san chiết các loại mì chính, hạt nêm, bột canh giả nói trên và hơn 1.593.513 vỏ bao bì, can nhựa đựng sản phẩm cùng dây chuyền sản xuất đóng gói.

Cơ quan Điều tra bước đầu xác định, Công ty TNHH Famimoto Việt Nam đã tiêu thụ ra thị trường 144 tấn dầu ăn; 118 tấn bột canh, 363 tấn hạt nêm giả. Cơ quan Công an cũng làm rõ hơn 1.220 tấn mì chính có dấu hiệu vi phạm về chỉ dẫn tem mác. Đáng chú ý, các sản phẩm hàng giả trên đã được Công ty TNHH Famimoto Việt Nam bán cho các bếp ăn tại các khu công nghiệp, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động...