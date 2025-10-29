Tin sáng 29/10: Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, một số nơi trời rét; Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn

Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường từ đêm 30/10



Theo dự báo, từ đêm 30/10, không khí lạnh tăng cường có thể bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Đông Bắc Bộ nước ta, từ ngày 31/10 sẽ mở rộng ảnh hưởng đến các khu vực khác. Từ ngày 1/11, trời chuyển lạnh ở khu vực đồng bằng và trung du, chuyển rét ở vùng núi. Thời gian rét nhất đợt không khí lạnh này có thể từ 1/11 đến khoảng 4/11.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 29 và 30/10: Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng phía Đông Bắc Bộ ngày 30/10 có mưa, mưa rào rải rác; Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; từ đêm 29/10 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông của các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; Các khu vực khác: chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ đêm 30/10 đến ngày 07/11, Bắc Bộ có mưa vài nơi; riêng từ đêm 30/10-01/11 có mưa rải rác. Từ khoảng 02/11 đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Khu vực Thanh Hóa-Nghệ An: có mưa vài nơi; riêng thời kỳ từ đêm 30/10 - 01/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Từ khoảng 02/11, trời lạnh.

(Ảnh minh họa)

Tài xế xe múc thoát "cửa tử" ngoạn mục sau khi bị đất bùn vùi lấp

Theo báo Công an nhân dân, chiều 28/10, UBND xã Trà Đốc (Đà Nẵng) cho biết, lực lượng tại chỗ vừa ứng cứu kịp thời một tài xế xe múc bị đất bùn vùi lấp ở điểm sạt lở tại thôn 2, xã Trà Đốc.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, lái xe tên Trí khi đang chuẩn bị lên xe múc để khắc phục điểm sạt lở đất tại thôn 2, xã Trà Đốc thì bất ngờ bị lượng lớn đất bùn nhão ập xuống vùi lấp.

Phát hiện sự việc, nhiều người gần đó khẩn trương đến ứng cứu, kéo ông Trí ra khỏi lớp bùn đất kịp thời. Theo clip được người dân ghi lại, khu vực sạt lở có cả dòng nước chảy kéo theo bùn đất nhão nhoẹt liên tục tràn xuống.

Sau khi được ứng cứu kịp thời, tài xế xe múc được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm, trên người lấm lem bùn đất, sau đó được đưa đi sơ cứu tại Trạm Y tế xã rồi được chuyển về Trung tâm Y tế Trà My điều trị.

Hình ảnh người dân ghi lại lúc tài xế tên Trí được cứu sống ngoạn mục.

Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậu



Theo Tiền phong, Trường THPT Chưởng Binh Lễ (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã có báo cáo gửi Sở GD&ĐT tỉnh An Giang về việc thầy H.T.T., giáo viên dạy Ngữ văn của trường, bị công an phường Long Xuyên mời làm việc do có mặt cùng một nữ sinh trong khách sạn.

Theo báo cáo, chiều 23/10, Ban Giám hiệu nhà trường nhận được thông tin từ Công an phường Long Xuyên đang làm việc với một giáo viên của trường. Người bị mời làm việc là thầy H.T.T. - giáo viên Ngữ văn, chủ nhiệm lớp 11A1, Trường THPT Chưởng Binh Lễ, do "dẫn em T.M. - học sinh lớp 11, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2 đến khách sạn Đ.H".

Ban Giám hiệu trường đã phối hợp với công an phường xác minh. Theo hình ảnh camera ghi nhận, thầy T. và em M. tự nguyện đi thuê phòng ở khách sạn, không có dấu hiệu cưỡng ép hay bắt giữ. Công an cũng xác định không có chứng cứ cho thấy hai người quan hệ tình dục. Tuy nhiên, thầy T. có uống rượu bia cùng nữ sinh tại đây.

Trước diễn biến vụ việc, Ban Giám hiệu và Hội đồng quản trị nhà trường đã họp khẩn, thống nhất tạm đình chỉ công tác giảng dạy của thầy H.T.T. kể từ ngày 23/10, và báo cáo Sở GD&ĐT, phối hợp với cơ quan công an để làm rõ.

Hình ảnh thầy T. được người dân quay video clip đăng tải trên mạng xã hội.

Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa



Vietnamnet đưa tin, ngày 28/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tại tỉnh Thái Nguyên. Cùng ngày, Phòng CSGT tỉnh Thái Nguyên cho biết sự việc xảy ra lúc 20h47 ngày 26/10.

Thời điểm đó, tổ công tác của Phòng CSGT làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tỉnh lộ 261 (đoạn km45+800) ra hiệu lệnh dừng kiểm tra xe máy biển số 20D1-236.xx do chị Dương Thị Hồng X. (29 tuổi, trú xã Tràng Xá) điều khiển.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh, chị X. tăng ga, lái xe vào sân một nhà dân ven đường. Khi được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, người phụ nữ này nhiều lần viện lý do né tránh, không hợp tác với tổ công tác. Trong quá trình làm việc, chị còn hất thiết bị đo nồng độ cồn của CSGT xuống đất.

Trước thái độ chống đối, tổ công tác yêu cầu kiểm tra theo đúng quy định. Kết quả cho thấy nồng độ cồn trong khí thở của chị X. là 0,738 mg/lít, gần gấp đôi mức vi phạm cao nhất quy định tại Nghị định 168.

Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với chị X. Theo quy định, người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức này bị phạt 8–10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22–24 tháng.

Hiện vụ việc đã được chuyển cho Công an phường Phổ Yên tiếp tục làm rõ, đặc biệt là hành vi không chấp hành hiệu lệnh, cản trở lực lượng thi hành công vụ để xử lý theo quy định.

Nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn mức 0,738 mg/lít khí thở. Ảnh: CACC.

Lý do người đàn ông bị khởi tố vì trộm hai trái mít trị giá 387.000 đồng



Theo Vietnamnet, ngày 28/10, Công an xã Mỹ Đức Tây (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hoàng Lợi (ngụ xã Mỹ Thiện, Đồng Tháp) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản theo điểm b khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 9h20 ngày 23/10, ông N.V.P. (sinh năm 1973, ngụ xã Mỹ Đức Tây) phát hiện Lợi điều khiển xe máy, chở theo hai trái mít vừa cắt trộm tại vườn của ông N.V.H. (61 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức Tây). Khi bị phát hiện, Lợi xin bỏ qua nhưng không được chấp nhận. Ông P. đã trình báo sự việc với Công an xã Mỹ Đức Tây.

Tại cơ quan công an, Lợi thừa nhận hành vi cắt trộm 2 trái mít trên cùng 1 cây mít với mục đích bán lấy tiền tiêu xài. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xã xác định tổng giá trị tài sản bị trộm là 387.000 đồng.

Qua xác minh nhân thân, Lợi từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và chưa được xóa án tích. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Trần Nguyễn Duy Thăng (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ), cho biết: "Trong trường hợp này, mặc dù giá trị tài sản chiếm đoạt dưới mức định lượng, nhưng yếu tố tái phạm chưa được xóa án tích làm phát sinh trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội. Hành vi này thể hiện tính nguy hiểm cho xã hội ở mức độ đáng kể, phản ánh thái độ coi thường pháp luật, chưa cải tạo, giáo dục được bằng biện pháp xử lý hình sự trước đó".

Do đó, theo luật sư Trần Nguyễn Duy Thăng: "Việc truy tố người thực hiện hành vi này theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm là phù hợp và có cơ sở".



