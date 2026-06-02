Tin sáng 2/6: Nơi nào nóng nhất cả nước trong tháng 6?; Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường từ 3 - 5/6

Nơi nào nóng nhất cả nước trong tháng 6?

Dự báo nhiệt độ trung bình tháng 6 tại Hà Nội dao động 30-31 độ C, Nghệ An 31-32 độ C, Huế 30-31 độ C và Quy Nhơn 30,5-31,5 độ C. Đây đều là những khu vực có nguy cơ chịu tác động rõ rệt của các đợt nắng nóng trong thời gian tới.

Cơ quan khí tượng dự báo tháng 6 còn xuất hiện thêm 1-2 đợt nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất trong các đợt này phổ biến 36-39 độ C, một số nơi vượt 40 độ C, tập trung tại vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Huế. Xu thế chung cho thấy nhiệt độ trung bình tháng trên cả nước tiếp tục cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C.

Trung Bộ tiếp tục là khu vực nóng nhất cả nước. Tại Vinh, nhiệt độ trung bình tháng được dự báo 31-32 độ C, cao nhất trong các trạm khí tượng đại diện trên cả nước. Lượng mưa chỉ khoảng 70-140 mm, thấp hơn đáng kể nhiều khu vực khác, cho thấy nắng nóng và khô hạn vẫn là hình thái thời tiết chủ đạo. Trong khi đó, Tây Nguyên duy trì nền nhiệt trung bình 26-27 độ C. Trạm Buôn Ma Thuột được dự báo có lượng mưa 150-300 mm, tăng dần về nửa cuối tháng khi gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh hơn.

Tháng 6 sẽ có 1-2 đợt nắng nóng rất gay gắt.

Tại Nam Bộ, nhiệt độ trung bình tháng ở TP HCM dao động 29-30 độ C, lượng mưa khoảng 150-300 mm. Cần Thơ có nhiệt độ phổ biến 28-29 độ C, lượng mưa 140-270 mm. Mưa dông được dự báo gia tăng từ giữa tháng, song trước thời điểm mưa xuất hiện vào chiều tối vẫn có thể xảy ra các đợt nắng nóng cục bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng gay gắt kéo dài có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân, nhu cầu sử dụng điện và hoạt động sản xuất. Người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng thời hạn chế làm việc ngoài trời trong thời gian nhiệt độ đạt mức cực đại.

Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường từ 3 - 5/6

VTC NewS đưa tin, Phòng CSGT Hà Nội thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Sự kiện diễn ra từ ngày 3 - 5/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Thời gian tạm cấm, hạn chế phương tiện từ 6h30 đến 8h30; từ 10h30 đến 12h00; từ 12h30 đến 14h30 và từ 16h30 đến 18h các ngày từ 3/6 đến hết ngày 5/6.

Trong thời gian nêu trên, Công an Hà Nội sẽ tạm cấm với ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên; đồng thời hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên các tuyến đường: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), đường gom Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70).

Công an TP Hà Nội sẽ phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. (Ảnh minh họa)

Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh…) đi các tỉnh phía Bắc, Tây và Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang…) lưu thông theo tuyến: cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - quốc lộ 18 và ngược lại.

Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên…) lưu thông theo tuyến: cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Văn Khê - Lê Trọng Tấn - quốc lộ 6 và ngược lại.

Các phương tiện từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi Đại lộ Thăng Long di chuyển theo tuyến: Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - quốc lộ 32 - tỉnh lộ 70 - Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Sau kỳ thi lớp 10 chuyên, thí sinh Hà Nội bao giờ biết điểm thi, điểm chuẩn?

Đối với nhóm trường chuyên thuộc các đại học: Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội là đơn vị dự kiến hoàn tất công bố kết quả sớm nhất, trước ngày 16/6.

Tiếp đó, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội dự kiến thông báo kết quả trước ngày 21/6 sau khi tổ chức thi trong ngày 7/6 cho 630 chỉ tiêu của các lớp chuyên tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật và Hàn.

Đối với Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội, kết quả dự kiến được công bố trước ngày 29/6.

Cuối cùng, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm thuộc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội có lịch công bố kết quả muộn nhất, dự kiến trước ngày 30/6. Nhà trường lưu ý rằng điểm thi sẽ được công bố công khai trên website chính thức của đơn vị và không gửi thông báo riêng cho từng thí sinh.

Song song đó, các trường chuyên trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức kỳ thi chung từ ngày 30/5 đến ngày 1/6. Theo kế hoạch chung của Sở GD&ĐT Hà Nội, điểm thi và điểm chuẩn của nhóm trường này dự kiến sẽ được công bố đồng loạt trong khoảng thời gian từ ngày 19/6 đến ngày 22/6.

Khối tố 2 người dùng hàn the sản xuất bánh đúc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Mạnh Hiển (SN 1994, trú thôn Xuân Đồng, xã Yên Từ) và Phạm Thị Thu (SN 1975, trú xóm Cầu, xã Yên Từ) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Chi cục An toàn thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Ninh Bình) kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất bánh đúc của hộ kinh doanh Dương Mạnh Hiển, có địa chỉ tại xóm Cầu, xã Yên Từ.

Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 467 kg bánh đúc có chứa hàn the (borax, natri tetraborat) – chất không nằm trong danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Kết quả điều tra xác định, trong quá trình sản xuất bánh đúc, Dương Mạnh Hiển đã thống nhất với Phạm Thị Thu sử dụng hàn the để chế biến sản phẩm nhằm giúp bánh có độ bóng đẹp, tăng độ dai, giòn, rút ngắn thời gian nấu và kéo dài thời gian bảo quản trước khi bán ra thị trường. Cơ quan điều tra xác định tổng giá trị 467 kg bánh đúc vi phạm là hơn 11 triệu đồng.

Cháy cửa hàng bán xe máy điện ở Lai Xá, Hà Nội

Theo VOV, vào khoảng 12h05 trưa ngày 1/6, người dân phát hiện ngọn lửa tạo thành cột khói đen kịt bắt đầu bốc lên từ phía bên trong một cửa hàng kinh doanh xe máy điện có quy mô cao 3 tầng nằm trên địa bàn Lai Xá, xã Hoài Đức.

Do bên trong cơ sở chứa số lượng lớn thiết bị, linh kiện, lốp cao su và pin/ắc quy chuyên dụng, vốn là những vật liệu cực kỳ bắt cháy và tỏa ra khí độc khi hỏa hoạn ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh. Chỉ trong ít phút, cột khói đen đặc quánh đã bốc cao hàng chục mét, cuồn cuộn bao trùm toàn bộ mặt tiền và tầng cao của công trình, khiến nhiều hộ dân và người đi đường xung quanh hoảng loạn.

Nhận được tin báo cháy khẩn cấp, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an Hoài Đức cùng các đơn vị chi viện liên quan đã lập tức điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Nơi xảy ra vụ việc.

Sau những nỗ lực cứu hộ trong thời tiết trưa hè oi ả, đám cháy đã cơ bản được khống chế và dập tắt. Theo xác minh sơ bộ ban đầu từ người dân địa phương và các cơ quan chức năng, vụ hỏa hoạn rất may mắn không gây thiệt hại về người.

Hiện tại, lực lượng công an đã tiến hành phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra, làm rõ.

Xử phạt người phụ nữ tung tin sai sự thật sau khi trượt sát hạch lái xe

VTV cho biết, ngày 01/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 6.250.000 đồng đối với K.T.N (SN 1991), trú tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 28/5/2026, K.T.N. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân "K.N" đăng tải bình luận liên quan đến kỳ sát hạch lái xe cơ giới đường bộ; K.T.N cho rằng sát hạch viên trực tiếp bấm trừ điểm, yêu cầu thí sinh thực hiện các nội dung thi và tác động đến kết quả sát hạch.

Sau khi được cơ quan Công an giải thích, làm rõ, K.T.N đã nhận thức được hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ nội dung đăng tải và cam kết không tái phạm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Điện Biên đã xác minh, làm rõ toàn bộ quá trình sát hạch được thực hiện tự động bằng hệ thống thiết bị và phần mềm theo quy định; sát hạch viên không can thiệp vào việc chấm điểm, trừ điểm hay kết quả sát hạch của thí sinh.

Tiến hành làm việc với K.T.N, cơ quan Công an xác định nội dung đăng tải là không đúng sự thật, gây hiểu nhầm về quy trình sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. K.T.N khai nhận do không đạt kết quả trong kỳ sát hạch nên bức xúc, đăng tải thông tin mang tính suy diễn, thiếu kiểm chứng lên mạng xã hội.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên không gian mạng; không đăng tải các nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

