Vì sao lốc xoáy lại 'tàng hình' với các hệ thống dự báo hiện đại?

Thứ hai, 22:37 29/09/2025 | Thời sự
GĐXH - Trận lốc xoáy kinh hoàng quét qua Ninh Bình sáng 29/9, cướp đi sinh mạng của 9 người, là một trong những hiện tượng thời tiết cực đoan nguy hiểm và khó lường nhất...

Trận lốc xoáy xảy ra tại Ninh Bình sáng ngày 29/9 do ảnh hưởng của Bão số 10 đã làm 9 người chết và hàng chục người bị thương, nhiều nhà cửa, cơ sở sản xuất kinh doanh, hệ thống điện bị tốc mái, gãy đổ gây thiệt hại nặng. Điều khiến dư luận bàng hoàng không chỉ là sự tàn phá khủng khiếp mà còn chính là sự xuất hiện đột ngột của nó.

Thông tin với Gia đình và Xã hội, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nguyên nhân sâu xa hình thành lốc xoáy tại một số tỉnh trong ngày 29/9 đến từ đặc điểm cấu trúc của bão Bualoi.

Dông lốc ở Ninh Bình khiến 9 người tử vong, 18 người bị thương

"Bão Bualoi, cũng như đa số các cơn bão khác, có hoàn lưu phía Bắc mạnh và rộng hơn phía Nam. Khi bão đi vào Bắc Trung Bộ, phần rìa phía bắc của nó bao trùm khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Tại đây, khối không khí nóng ẩm của bão đã giao tranh quyết liệt với khối khí mát hơn từ phía bắc, tạo ra một ranh giới thời tiết cực kỳ bất ổn định," ông Lâm phân tích.

Chính sự xung đột này đã hình thành nên những ổ dông rất mạnh vào sáng 29/9, và từ trong những đám mây dông khổng lồ đó, các cơn lốc xoáy đã được sinh ra. Những hình ảnh do người dân ghi lại tại Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng chính là minh chứng cho hiện tượng này.

Mặc dù nguyên nhân hình thành đã rõ, nhưng việc dự báo chính xác một trận lốc xoáy sẽ xảy ra ở đâu, khi nào và mạnh ra sao lại là một bài toán cực kỳ khó khăn với công nghệ hiện tại.

Vì sao lốc xoáy là 'sát thủ' vô hình với các hệ thống dự báo hiện đại? - Ảnh 2.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, về quy mô, đường kính của một cơn lốc xoáy chỉ từ vài chục đến vài trăm mét. Trong khi đó, các hệ thống radar hay ảnh vệ tinh có độ phân giải lớn hơn nhiều, khiến lốc xoáy trở nên quá nhỏ để có thể phát hiện, gần như "tàng hình" trên các bản đồ thời tiết.

Về mặt thời gian, một cơn lốc xoáy chỉ tồn tại từ vài phút đến vài chục phút, đây là quãng thời gian quá ngắn để các mô hình dự báo có thể tính toán và đưa ra cảnh báo kịp thời.

"Do quy mô quá nhỏ, các radar và vệ tinh gần như không thể nắm bắt được vị trí, hình hài của lốc xoáy. Việc ghi nhận được chúng chủ yếu là tình cờ, do người dân quan sát và quay lại được. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể cảnh báo trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, chứ chưa thể dự báo chính xác," ông Lâm nhấn mạnh.

Ông Lâm cũng cảnh báo, với các cơn lốc xoáy dù quy mô nhỏ nhưng tốc độ gió lại rất lớn, tương đương với gió trong bão và gió giật mạnh trong các cơn dông. Do vậy, thiệt hại về người, tài sản, cây cối, vật dụng bị cuốn theo cơn lốc rất nhiều, gây ra thiệt hại dọc theo đường di chuyển của lốc xoáy.

Vì sao lốc xoáy là 'sát thủ' vô hình với các hệ thống dự báo hiện đại? - Ảnh 2.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.

Thông tin thêm từ Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết về mặt bản chất hiện tượng lốc xoáy cũng là một cơn bão nhưng ở quy mô rất nhỏ, nhỏ hơn bão rất nhiều, cả về mặt kích thước, không gian, thời gian tồn tại.

"Đối với những cơn bão cũng hình thành xoáy như vậy nhưng duy trì trong thời gian dài, quy mô không gian lớn thì chúng ta có vệ tinh, radar, mô hình tính toán biết được hình hài, cấu trúc của bão, khi đó chúng ta phân tích, theo dõi thì có thể dự báo được. Còn đối với dông, lốc xoáy xảy ra trong phạm vi phạm hẹp, nhỏ nên chúng ta chỉ quan trắc bằng mắt thường" – ông Khiêm nói.

Theo ông Khiêm, hiện nay, khoa học khí tượng chỉ cảnh báo khả năng xảy ra lốc xoáy, vòi rồng, mưa đá trong điều kiện có các đám mây dông rất mạnh, được hình thành môi trường nóng, ẩm, bất ổn định lớn. Khoa học hiện nay chỉ có thể đưa ra được cảnh báo như vậy chứ chưa đưa được dự báo vị trí, cường độ hay diễn biến của các lốc xoáy, vòi rồng.

Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình: Bệnh viện tiếp nhận 15 người cấp cứu trong đêm, 1 nạn nhân tử vongLốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình: Bệnh viện tiếp nhận 15 người cấp cứu trong đêm, 1 nạn nhân tử vong

GĐXH - Chỉ trong vài giờ sau trận lốc xoáy, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam đã tiếp nhận 15 ca cấp cứu khẩn, trong đó có 1 nạn nhân tử vong.

Trung Sơn
Kinh hoàng cảnh đất đá bất ngờ sạt lở hất văng ô tô con xuống vực ở Lào Cai

Kinh hoàng cảnh đất đá bất ngờ sạt lở hất văng ô tô con xuống vực ở Lào Cai

Khắc phục cơ bản, thông tuyến đê biển bị sạt lở ở Ninh Bình do ảnh hưởng bão số 10

Khắc phục cơ bản, thông tuyến đê biển bị sạt lở ở Ninh Bình do ảnh hưởng bão số 10

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra việc khắc phục sự cố kè biển ở Ninh Bình

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra việc khắc phục sự cố kè biển ở Ninh Bình

Thời tiết Hà Nội: Thủ đô bị ảnh hưởng thế nào do hoàn lưu bão số 10?

Thời tiết Hà Nội: Thủ đô bị ảnh hưởng thế nào do hoàn lưu bão số 10?

Ninh Bình: Dông lốc kinh hoàng khiến 9 người tử vong

Ninh Bình: Dông lốc kinh hoàng khiến 9 người tử vong

Hà Nội đặt mục tiêu phòng chống lao động cưỡng bức, xóa bỏ lao động trẻ em

Hà Nội đặt mục tiêu phòng chống lao động cưỡng bức, xóa bỏ lao động trẻ em

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 – 2030".

Vụ lũ cuốn trôi ngôi nhà khiến 4 người mất tích ở Tuyên Quang: Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn

Vụ lũ cuốn trôi ngôi nhà khiến 4 người mất tích ở Tuyên Quang: Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã cuốn trôi 1 ngôi nhà, khiến 4 người trong gia đình mất tích, đến nay công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp thiên tai tại xã Suối Hai và xã Ba Vì

Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp thiên tai tại xã Suối Hai và xã Ba Vì

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Quyết định số 4909/QĐ-UBND ngày 30/9/2025 về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các vị trí sự cố sạt lở, không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã Suối Hai và xã Ba Vì.

Hà Nội: Khẩn trương ứng phó bão số 10, toàn bộ học sinh được nghỉ học ngày mai (1/10)

Hà Nội: Khẩn trương ứng phó bão số 10, toàn bộ học sinh được nghỉ học ngày mai (1/10)

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Tối 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, bão số 10 khiến nhiều khu vực thành phố mưa lớn kéo dài, lượng mưa trên 300mm, nguy cơ ngập úng tăng mạnh. Trước tình hình đó, Thành phố đã triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó và học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày 1/10 để đảm bảo an toàn.

Mưa lớn ở Hà Nội bao giờ kết thúc?

Mưa lớn ở Hà Nội bao giờ kết thúc?

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, trong ít giờ tới mưa lớn ở Hà Nội sẽ ngớt dần. Tuy nhiên, đêm nay tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và kéo dài đến trưa 1/10.

Thái Nguyên: Nhiều xã, phường bị thiệt hại do ảnh hưởng bão số 10

Thái Nguyên: Nhiều xã, phường bị thiệt hại do ảnh hưởng bão số 10

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Công điện khẩn về việc tập trung ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.

Hà Nội: Ngừng cung cấp điện, nước đối với 3 trường hợp vi phạm về PCCC

Hà Nội: Ngừng cung cấp điện, nước đối với 3 trường hợp vi phạm về PCCC

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội ngày 29/9 đã thảo luận và thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 33/2024/NQ-HĐND. Đây là văn bản quy định cụ thể việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các công trình, cơ sở vi phạm về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn thành phố, nhằm thực hiện quy định tại Điều 33 của Luật Thủ đô.

Tuyên Quang: Lũ cuốn trôi một ngôi nhà 4 người mất tích

Tuyên Quang: Lũ cuốn trôi một ngôi nhà 4 người mất tích

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Một vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã cuốn trôi 1 ngôi nhà, khiến 4 người trong gia đình mất tích.

Mưa lớn từ sáng sớm, nhiều tuyến phố Hà Nội biến thành 'sông', người dân bì bõm trong nước

Mưa lớn từ sáng sớm, nhiều tuyến phố Hà Nội biến thành 'sông', người dân bì bõm trong nước

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 30/9, mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp (suy yếu từ bão số 10) khiến nhiều khu vực tại Hà Nội bị ngập nặng, gây ùn tắc giao thông. Người dân người dân phải dắt xe, lội nước, chật vật di chuyển qua những đoạn ngập sâu...

Biển Đông lại sắp đón bão số 11?

Biển Đông lại sắp đón bão số 11?

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Các chuyên gia khí tượng đã phân tích nguyên nhân và đưa ra dự báo về diễn biến bão có thể xảy ra trong những tháng cuối năm.

Biển Đông lại sắp đón bão số 11?

Biển Đông lại sắp đón bão số 11?

Thời sự

GĐXH - Các chuyên gia khí tượng đã phân tích nguyên nhân và đưa ra dự báo về diễn biến bão có thể xảy ra trong những tháng cuối năm.

Tin sáng 30/9: Đề xuất tăng lương tối thiểu 7,2% từ năm 2026; Mưa lớn tiếp diễn ở nhiều nơi

Tin sáng 30/9: Đề xuất tăng lương tối thiểu 7,2% từ năm 2026; Mưa lớn tiếp diễn ở nhiều nơi

Thời sự
Hà Nội ngập, 'hóa thành sông' sau những trận mưa xối xả

Hà Nội ngập, 'hóa thành sông' sau những trận mưa xối xả

Thời sự
Hà Nội có 220 vụ vi phạm về bảo vệ công trình thủy lợi phát sinh trong năm 2025 chưa được xử lý

Hà Nội có 220 vụ vi phạm về bảo vệ công trình thủy lợi phát sinh trong năm 2025 chưa được xử lý

Thời sự
Điểm danh 4 tỉnh thành là vùng mưa lớn nhất hôm nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10

Điểm danh 4 tỉnh thành là vùng mưa lớn nhất hôm nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10

Thời sự

