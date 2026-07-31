Tin sáng 31/7: Các trường đại học hoàn tất rà soát dữ liệu tuyển sinh, chuẩn bị lọc ảo; siêu bão Dolphin mạnh cấp 17, có thể gây gió mạnh trên Biển Đông

Siêu bão Dolphin mạnh cấp 17, có thể gây gió mạnh trên Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, sáng 30/7, vị trí siêu bão Dolphin ở vào khoảng 16.4N-165.8E, cường độ đầu cấp 17, giật trên cấp 17. Đây là siêu bão thứ 4 trong năm 2026 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026. Hiện siêu bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng gần 5.000km về phía Đông.

Ảnh minh họa.

Dự báo 1-2 ngày tới, siêu bão Dolphin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h, sau đó di chuyển theo hướng Tây với tốc độ trung bình khoảng 20-25km/h, chuyển hướng về khu vực Phúc Kiến - Chiết Giang của Trung Quốc.

"Theo số liệu dự báo hiện tại, chưa có dấu hiệu siêu bão Dolphin sẽ di chuyển vào Biển Đông. Tuy nhiên với cường độ siêu mạnh thì siêu bão Dolphin cũng có thể tác động làm trường gió trên khu vực Biển Đông trong những ngày tới có xu hướng gia tăng hơn về cường độ", cơ quan khí tượng nhận định.

Cũng theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, khoảng từ nay đến ngày 4/8 (thứ 3 tuần tới), siêu bão Dolphin chưa có tác động đến Biển Đông. Tuy nhiên khoảng từ 5/8, khi tiến gần tới khu vực phía Bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc), siêu bão sẽ hút và làm gió Tây Nam trên khu vực biển phía Nam của Biển Đông gia tăng cường độ. Từ 6-7/8, cường độ gió Tây Nam trên hầu khắp các khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng biển cao từ 2-4m, biển động rất mạnh.

Các trường đại học hoàn tất rà soát dữ liệu tuyển sinh, chuẩn bị lọc ảo

Ngày 30/7, các cơ sở đào tạo đại học trên cả nước đã hoàn tất việc tải và rà soát dữ liệu thí sinh từ Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.

Ảnh minh họa.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026 của Bộ GD&ĐT, các trường đại học thực hiện rà soát kỹ lưỡng dữ liệu trên hệ thống tuyển sinh chung. Bộ GD&ĐT cho biết, toàn bộ thông tin ưu tiên của thí sinh đăng ký trên hệ thống sẽ được cung cấp đầy đủ cho các cơ sở đào tạo trước khi xét tuyển.

Năm nay, thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển theo chương trình đào tạo mà không cần đăng ký phương thức. Với các trường sử dụng nhiều phương thức hay tổ hợp, phần mềm tuyển sinh sẽ tự động xét tuyển tất cả các phương thức và tổ hợp cho thí sinh nếu đáp ứng đủ điều kiện theo đề án đã công bố.

Sau khi kết thúc giai đoạn rà soát dữ liệu, các trường đại học sẽ tiến hành xét tuyển nguyện vọng của thí sinh theo các mốc thời gian lọc ảo từ ngày 4/8 đến 17h ngày 9/8. Trong giai đoạn này, các cơ sở đào tạo căn cứ trên dữ liệu thí sinh cung cấp để xử lý nguyện vọng trên hệ thống, qua đó xác định nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Đến ngày 8/8, thủ trưởng các cơ sở đào tạo sẽ rà soát kết quả lọc ảo, đối chiếu với thông tin tuyển sinh và xác nhận kết quả trên hệ thống. Tiếp đó, các trường thực hiện đợt lọc ảo cuối cùng, xử lý các vướng mắc phát sinh trước khi chính thức công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển trước 17h ngày 13/8.

Tin mới nhất về vụ thi thể trong căn hộ chung cư cao cấp

Liên quan đến vụ phát hiện một thi thể tại căn hộ chung cư ở phường Tây Mỗ (Hà Nội), ngày 30/7 cơ quan chức năng xác nhận nạn nhân là Đỗ Anh T. (SN 1991, quê quán Lào Cai). Theo đó, nạn nhân được cho là đã tử vong trước khi được tìm thấy vài ngày.

Tòa nhà xảy ra sự việc. Ảnh: PV

Một người dân tên N sống tại tòa chung cư nói trên kể, nam thanh niên mới về thuê nhà tại đây. Theo chị N, khoảng 18h30 ngày 29/7, chủ căn hộ đến gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời.

Chủ nhà đã nhờ ban quản lý và nhân viên bảo vệ hỗ trợ mở cửa. Khi cửa vừa mở, mọi người bàng hoàng phát hiện anh T. đã tử vong trong căn hộ.

Thông tin này được lập tức trình báo cơ quan công an. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa và khám nghiệm hiện trường.

Theo đại diện công an, qua xác minh ban đầu, anh T. thường xuyên đi chơi và nhiều lần tắt điện thoại trong vài ngày, khiến người khác không thể liên lạc được.

Cơ quan công an cho hay, khi tiếp cận căn hộ, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân tử vong trên giường trong tư thế đắp chăn. Bước đầu chưa ghi nhận dấu hiệu của một vụ án mạng.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh trước thời điểm nạn nhân tử vong có ai đến căn hộ hay không, đồng thời làm rõ các hoạt động của anh T. trước khi xảy ra vụ việc.

Ô tô chở 40 khách cháy trên đường ven biển Nha Trang

VnExpress đưa tin, khoảng 10h15, xe khách biển số Bình Phước cũ của nhà xe Minh Khanh chạy trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ khu vực Nhà hát Đó về trung tâm Nha Trang. Khi đến trước số nhà 39, phường Bắc Nha Trang, ô tô phát ra tiếng nổ, sau đó khói đen bốc lên từ khu vực bánh sau bên phụ.

Lửa bốc cao bao trùm nửa sau thân xe. Ảnh chụp màn hình.

Tài xế Nguyễn Đức Trí, 55 tuổi, lập tức tấp xe vào lề, mở cửa và hô hoán khoảng 40 hành khách rời khỏi phương tiện, mang theo hành lý. Khoảng hai phút sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng bao trùm phần lớn thân xe.

"Sau tiếng nổ giống nổ lốp, tôi thấy khói từ gầm xe bốc lên nghi ngút. Tài xế liên tục gọi hành khách chạy ra ngoài", chị Thu Huyền, ở phường Bắc Nha Trang, nói.

Trung tâm chỉ huy 114 điều 3 xe chữa cháy cùng 21 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng cứu hỏa xác định không có người mắc kẹt, chia nhiều hướng phun nước vào đám cháy.

Theo Công an Khánh Hòa, đến khoảng 10h45, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Xe khách cháy hư hỏng gần như toàn bộ, nhiều cửa kính vỡ, một số hành lý bị cháy xém. Sự cố không gây thương vong, thiệt hại ước tính khoảng 1,2 tỷ đồng.

Đám cháy được xác định xuất phát tại hốc bánh xe phía sau bên phụ. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân.

Đầu tư 5 tỷ đồng bán túi hàng hiệu giả, cô gái ra đầu thú

Theo VnExpress, ngày 30/7, Xuyến, 29 tuổi, bị Công an tỉnh An Giang điều tra hành vi Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Một số tang vật thu giữ tại kho hàng của Xuyến. Ảnh: Dương Đông

Theo điều tra, từ tháng 8/2025, Xuyến (quê Đà Nẵng) đầu tư 5 tỷ đồng mở cơ sở kinh doanh tại đặc khu Phú Quốc. Để che giấu vai trò, cô thuê Trần Thị Thanh Nguyên, 24 tuổi, đứng tên thành lập Công ty TNHH Phú Quốc Factory.

Sau đó, Xuyến tổ chức nhập số lượng lớn hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng từ Hà Nội về Phú Quốc để tiêu thụ. Đầu tháng 6, kho hàng của Xuyến bị công an kiểm tra, phát hiện 350 ví, túi xách giả mạo các nhãn hiệu như Chanel, Dior, Louis Vuitton, Gucci.

Số tang vật ước tính hơn một tỷ đồng bị thu giữ cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ điều tra. Giám đốc "bù nhìn" do Xuyến thuê bị khởi tố tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Trong lúc công an mở rộng điều tra, Xuyến đến công an đầu thú để nhận sự khoan hồng. Công an đang củng cố chứng cứ, xử lý các cá nhân liên quan theo quy định.