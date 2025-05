Tin sáng 5/5: Cảnh sát mở đường đưa người phụ nữ nguy kịch tới bệnh viện; miền Bắc sắp đón không khí lạnh cuối mùa

Tin sáng 4/5: Miền Trung sắp nắng nóng dài ngày, miền Bắc duy trì mưa dông vào chiều tối; Khai mở chiêm bái Xá Lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức GĐXH - Trong những ngày tới, Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM vừa có thông tin mới về thời gian khai mở chiêm bái Xá Lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức.

Hai sân bay lớn nhất cả nước khai thác hơn 1.300 chuyến bay ngày cuối kỳ nghỉ lễ

Lượng hành khách đổ về hai sân bay lớn nhất cả nước trong ngày cuối kỳ nghỉ (4/5) tăng vọt, chạm ngưỡng gần 230.000 lượt người.

Hai sân bay lớn nhất cả nước đón gần 230.000 khách, khai thác 1.300 chuyến bay vào ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tại sân bay Nội Bài, theo thống kê, tổng lượt hành khách dự kiến phục vụ trong ngày là 108.379 người. Trong đó, hành khách nội địa chiếm phần lớn với 64.254 lượt, còn lại là 44.125 lượt khách quốc tế. Tổng số chuyến bay trong ngày đạt 602 chuyến, bao gồm 325 chuyến nội địa và 277 chuyến quốc tế.

So với lịch bay thường lệ, lưu lượng hành khách tại sân bay lớn nhất miền Bắc tăng 22,6%. Cụ thể, khách quốc tế tăng 13,9%, còn khách nội địa tăng mạnh tới 29,4%. So với kỳ cao điểm 30/4 – 1/5 năm 2024, lượng khách năm nay tăng thêm 25,5%.

Cảng hàng không Nội Bài lưu ý các khung giờ cao điểm trong ngày gồm: 9h – 10h, 11h – 12h, 15h – 16h và 18h – 19h. Trong các thời điểm này, mật độ khai thác chuyến bay cũng như lượng hành khách qua cảng đều tăng mạnh, dễ xảy ra tình trạng ùn tắc, chậm trễ. Đơn vị khai thác khuyến cáo hành khách nên chủ động sắp xếp thời gian di chuyển và làm thủ tục sớm để đảm bảo hành trình thuận lợi, nhất là với các gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi.

Đáng chú ý, hành khách bay nội địa với các hãng Vietnam Airlines và Vietjet có thể sử dụng tính năng xác thực sinh trắc học qua ứng dụng VNeID để làm thủ tục nhanh tại làn an ninh soi chiếu khu C, E và cửa ra máy bay thuộc Nhà ga hành khách T1.

Tại đầu mối phía Nam, sân bay Tân Sơn Nhất cũng ghi nhận lượng khách tăng cao. Cụ thể, trong ngày 4/5, nơi đây dự kiến khai thác 729 chuyến bay, gồm 365 chuyến đi và 364 chuyến đến, phục vụ tổng cộng 110.729 lượt hành khách. Trong đó, có 57.194 khách đi và 62.535 khách đến. Đặc biệt, Nhà ga T3 – vừa đưa vào khai thác giai đoạn đầu – đón 51 chuyến bay với 11.537 hành khách.

Theo ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khâu làm thủ tục là giải pháp chiến lược và lâu dài, không chỉ giúp giảm tải cho các sân bay lớn mà còn nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trong các dịp cao điểm như lễ, Tết.

Cảnh sát mở đường đưa người phụ nữ nguy kịch tới bệnh viện

Cảnh sát giao thông đưa chị Thư lên ô tô chuyên dụng, chở tới bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Hùng Lê

Chị Hà Thị Thư, 32 tuổi, bị ngộ độc thực phẩm hai hôm trước nhưng không khỏi. Sáng 4/5, chồng là Nguyễn Đình Nho, 27 tuổi, chở vợ bằng xe máy từ nhà ở xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An tại thị xã Thái Hòa để cấp cứu.

Khi qua xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, chị Thư ngất lịm, gục trên lưng chồng, cơ thể tím tái, thở yếu. Anh Nho dừng xe máy kiểm tra, phát hiện vợ trở nặng nên vô cùng lo lắng. Thấy tổ Cảnh sát giao thông của Đội CSGT quốc lộ 48, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, đang làm nhiệm vụ cách đó vài chục mét, anh Nho chạy lại nhờ hỗ trợ.

Đại úy Lê Tuấn Vũ, Đội trưởng CSGT quốc lộ 48, cho biết lúc ấy tình hình cấp bách, chị Thư bất tỉnh và có dấu hiệu nguy kịch. Tổ 4 cảnh sát hội ý trong vài chục giây, xin ý kiến lãnh đạo rồi quyết định sử dụng ôtô chuyên dụng bật đèn ưu tiên, bấm còi mở đường đưa bệnh nhân đến bệnh viện.

Sau khoảng 10 phút, cảnh sát đã đưa chị Thư đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An, cách hiện trường khoảng 10 km. Bác sĩ tiếp nhận, điều trị theo phác đồ ngộ độc thực phẩm, hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi tích cực.

"Thời điểm trên chúng tôi chỉ có một suy nghĩ làm sao đưa bệnh nhân tới bệnh viện cấp cứu một cách nhanh nhất có thể, vì thế phương án dùng xe chuyên dụng là tối ưu", đại úy Vũ nói.

Xuất hiện đàn voi rừng đi vào khu dân cư ở Đồng Nai

TTXVN đưa tin, mgày 4/5, ông Trần Đức Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai xác nhận, vừa xuất hiện đàn voi rừng gồm 7 con đi vào khu dân cư trên địa bàn xã.

Trước đó, một số người dân đang di chuyển trên đoạn đường đất dẫn vào khu dân cư Suối Tượng (ấp 4, xã Mã Đà) bất ngờ phát hiện đàn voi gồm 7 con, trong đó có cả voi trưởng thành và voi con đang di chuyển trên đường.

Thấy vậy, cả nhóm người dừng phương tiện, dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc đó và chờ đàn voi đi khuất mới tiếp tục cuộc hành trình. Anh Nhã Tuấn, người dân chứng kiến khoảnh khắc trên cho biết, trong lúc anh cùng nhóm bạn đang di chuyển trên đường tới khu vực ven hồ Trị An để cắm trại, cả nhóm bất ngờ bắt gặp một đàn voi từ trong rừng băng ra, trong đó có cả voi lớn lẫn voi con.

“Khoảnh khắc đó chúng tôi rất sợ hãi, nên đã chủ động dừng xe, đứng im để không gây sự chú ý của đàn voi. Sau khi đàn voi di chuyển khuất tầm nhìn, chúng tôi mới tiếp tục cuộc hành trình”, anh Tuấn cho biết.

Ông Trần Đức Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mã Đà cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn xã đã có hơn 30 hộ dân bị thiệt hại do voi rừng phá hoại hoa màu. Hiện lực lượng phản ứng nhanh đang rà soát, kiểm tra thực tế diện tích, tài sản bị thiệt hại để lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu xem xét, hỗ trợ người dân.

Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh cuối mùa gây mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay ngày 5/5, miền Bắc có mưa vài nơi, trong ngày trời nắng. Ngày 7-8/5, trung du và đồng bằng Bắc Bộ nhiều khả năng nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày lên 35-36 độ C. Khoảng ngày 9-10/5, không khí lạnh cuối mùa sẽ ảnh hưởng gây mưa rào, dông diện rộng, nắng nóng chấm dứt.

Dự báo Hà Nội duy trì mức nhiệt 26-36 độ C đến hết ngày mai. Sau đó, nhiệt độ cao nhất ngày giảm còn 33-34 độ, đến thứ năm còn 31 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) tuần tới dao động 18-29 độ C.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, trong giai đoạn từ 5/5 - 8/5 khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Nam sẽ xuất hiện một đợt nắng nóng với nền nhiệt cực đại có thể lên đến 36-37 độ C, có nơi ở Nghệ An 38 độ C. Nắng nóng chủ yếu xảy ra ở khung giờ từ 11h trưa tới 4 giờ chiều. Buổi tối có gió Đông lên nên không tạo ra hiện tượng om nhiệt. Buổi chiều có thể có mưa dông rải rác ở khu vực Thanh Hóa, Hòa Bình, Quảng Nam, tây Quảng Ngãi, bắc Kontum, và khu vực Lâm Đồng, Bình Phước.

Khu vực Hà Nội sẽ có nắng nóng 36 độ C vào ban chiều ngày 5/5 nhưng nhiệt độ cảm nhận có thể lên đến 41 độ C do hiệu ứng đô thị và không có gió. Buổi tối không có hiện tượng om nhiệt do cuối buổi chiều có các cơn dông từ phía Tây đi xuống.

Dự báo từ chiều ngày 9/5 đến 10/5 sẽ có mưa dông diện rộng ở các tỉnh phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.

Nam Bộ và Tây Nguyên đang trong giai đoạn chuyển từ mùa khô sang mùa mưa. Cơ quan khí tượng dự báo ngày 4-6/5, hai khu vực này trời nắng, nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ 34-36 độ, Tây Nguyên 31-35 độ C. Từ ngày 7/5, gió tây nam hoạt động trở lại gây mưa, nắng nóng ở Nam Bộ và Tây Nguyên cơ bản dứt.

Dự báo tháng 5 nắng nóng có xu hướng gia tăng trên diện rộng tại Bắc Bộ, Trung Bộ.

128 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Trong 5 ngày nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 năm nay, toàn quốc xảy ra 268 vụ tai nạn giao thông, làm chết 128 người, bị thương 203 người. So với kỳ nghỉ cùng thời điểm năm 2024, số vụ tai nạn giảm 22,77%, số người chết giảm 7,25% và số người bị thương giảm 28,77%.

Trong đó, tai nạn đường bộ chiếm đa số với 265 vụ, làm chết 126 người, bị thương 200 người. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn đường bộ giảm 81 vụ, số người chết giảm 11 và số người bị thương giảm 85.

Đường sắt ghi nhận 2 vụ tai nạn, làm 1 người thiệt mạng. Đây là mức tăng nhẹ so với năm trước khi không có vụ việc nào được báo cáo.

Trên đường thủy xảy ra 1 vụ tai nạn khiến 1 người chết, 3 người bị thương. So với năm 2024, số vụ và người tử vong không thay đổi, tuy nhiên số người bị thương tăng thêm 3.

Trong thời gian nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý tổng cộng 42.620 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 221 ô tô, 11.335 mô tô và 351 phương tiện khác bị tạm giữ; 1.316 giấy phép lái xe bị tước quyền sử dụng; 5.554 trường hợp bị trừ điểm giấy phép lái xe. So với kỳ nghỉ năm 2024, số trường hợp xử phạt giảm hơn 45%.

Lĩnh vực đường bộ chiếm gần như toàn bộ số vi phạm, với 41.776 trường hợp bị xử lý. Đáng chú ý, có 9.154 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 11.360 trường hợp vi phạm tốc độ, 256 trường hợp chở hàng quá tải, 133 trường hợp vi phạm kích thước phương tiện, và 35 trường hợp dương tính với ma túy.

Trên đường thủy, lực lượng chức năng đã kiểm tra và xử lý 815 trường hợp vi phạm. Lĩnh vực đường sắt ghi nhận 29 trường hợp bị xử lý.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân trở lại các thành phố lớn sau lễ 30/4 – 1/5 cần chủ động thời gian, xuất phát sớm để tránh ùn tắc. Khi lưu thông trên cao tốc và quốc lộ, tuyệt đối không đi vào làn khẩn cấp, không phóng nhanh, vượt ẩu, cần giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ hướng dẫn tại các nút giao lớn. Người điều khiển xe máy đường dài cần nghỉ giữa chặng, kiểm tra kỹ phương tiện trước khi đi.