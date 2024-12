Tin tối 5/12: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển mưa rét; giá xăng RON 95 giảm còn hơn 20.500 đồng/lít

Tin sáng 5/12: Thủy Tiên mặc trang phục gây tranh cãi; 'Live' vụ tai nạn giao thông từ lâu, khiến người dân hoảng loạn GĐXH - Ca sĩ Thủy Tiên trở thành tâm điểm chú ý tại sự kiện ra mắt phim Công tử Bạc Liêu với trang phục gây tranh cãi; Vụ tai nạn xảy ra từ nhiều năm trước, nhưng tài khoản mạng xã hội lại đăng dưới dạng "live" trực tiếp, khiến nhiều người lầm tưởng mới diễn ra...

Không khí lạnh mạnh dồn dập, miền Bắc mưa rét buốt

VietNamNet cập nhật tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng ngày 6/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ.

Sau đó khoảng 7/12, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5.

Ảnh minh họa

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 6/12, ở phía Đông Bắc Bộ trời chuyển mát. Từ ngày 7/12, ở khu vực Bắc Bộ trời chuyển rét, từ đêm Bắc Trung Bộ chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội, từ 6/12 có mưa rải rác, trời chuyển mát; từ 7/12 chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-18 độ.

Đồng thời, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 6 đến đêm 7/12, ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Từ 7/12, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và giông.

Ngoài ra, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cũng nhận định, không khí lạnh ngày 6/12 tăng cường mạnh xuống Bắc Bộ, Trung Bộ và khuyếch tán xuống Nam Bộ; sau suy yếu dần, tới 11-12/12 tăng cường mạnh trở lại. Gió Đông Bắc trên vùng biển ngoài khơi phía Đông Nam Bộ ngày 7/12 tăng nhanh trở lại. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động ổn định, sau nâng trục dần lên phía bắc.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Duyệt 110.619 tỉ đồng thực hiện lương cơ sở năm 2025

Báo Lao động đưa tin năm 2025 sử dụng 60.000 tỉ đồng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương của trung ương và 50.619 tỉ đồng nguồn cải cách tiền lương để thực hiện lương cơ sở.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký chứng thực Nghị quyết số 160/2024/QH15 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2025.

Quốc hội quyết duyệt hơn 110.000 tỉ đồng thực hiện lương cơ sở năm 2025.

Tổng số thu ngân sách trung ương là 1.020.164 tỉ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là 946.675 tỉ đồng.

Sử dụng 60.000 tỉ đồng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương của ngân sách trung ương và 50.619 tỉ đồng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương đến hết năm 2024 còn dư chuyển sang bố trí dự toán năm 2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

Tổng số chi ngân sách trung ương là 1.523.264 tỉ đồng, trong đó:

Dự toán 248.786 tỉ đồng để bổ sung cân đối ngân sách (đã bao gồm khoản bổ sung cân đối tăng 2% so với dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và tăng 917,3 tỉ đồng cho ngân sách tỉnh Nghệ An để thực hiện Nghị quyết số 137/2024/QH15 ngày 26.6.2024 của Quốc hội về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An).

Dự toán bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương (đã bao gồm số bổ sung 14.434,4 tỉ đồng để đảm bảo mặt bằng dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2025 không thấp hơn dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2023).

Giá xăng RON 95 giảm còn hơn 20.500 đồng/lít

Theo Nhịp sống thị trường cập nhật liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông tin về việc điều hành giá xăng dầu từ 15h ngày 5/12.

Theo đó, Liên Bộ quyết định tăng 20 đồng/lít với xăng E5 RON 92 lên 19.860 đồng/lít; giảm 290 đồng/lít đối với xăng RON 95, giá mới là 20.560 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 390 đồng/lít còn 18.380 đồng/lít; dầu hỏa giảm 330 đồng/lít, về mức 18.810 đồng/lít.

Ảnh minh họa

Ở kỳ điều hành này, liên bộ Công Thương - Tài chính không trích cũng không chi sử dụng từ Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu.

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 28/11), giá xăng E5 RON 92 tăng 500 đồng/lít lên 19.840 đồng/lít; RON 95 tăng 330 đồng/lít, giá mới là 20.850 đồng/lít. Giá dầu diesel được điều chỉnh tăng 270 đồng/lít còn 18.770 đồng/lít.

16 Di sản Văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh

Thông tấn xã Việt Nam đưa tin Di sản Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam của Việt Nam đã chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản Văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là 1 trong tổng số 66 đề xuất được xem xét trong Kỳ họp thứ 19 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO diễn ra tại Trung tâm hội nghị Conmebol, thủ đô Asunción, Cộng hòa Paraguay, ngày 4/12/2024.

Được biết, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là Di sản Văn hoá phi vật thể thứ 16 của Việt Nam được UNESCO ghi danh.

Hàng nghìn người dân và du khách tham dự lễ khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024. Ảnh: TTXVN

16 Di sản Văn hóa phi vật thể gồm: Nhã nhạc-Nhạc Cung đình Triều Nguyễn; Không gian văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên; Dân ca Quan họ Bắc Ninh; Hát Ca Trù; Hội Gióng ở Đền Phù Đổng và Đền Sóc; Hát Xoan Phú Thọ; Tín ngưỡng Thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ; Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ; Dân ca Ví, Dặm ở Nghệ Tĩnh; Nghi lễ và trò chơi Kéo co; Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt; Nghệ thuật Bài Chòi ở Trung Bộ; Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái, Nghệ thuật Xèo Thái, Nghệ thuật làm Gốm của người Chăm và Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam.

TP HCM đề xuất bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2025

Báo Người lao động đưa tin ngày 5/12, UBND TP HCM có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xin phép tổ chức bắn pháo hoa Tết Dương lịch năm 2025.

Theo đó, nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí tinh thần của người dân, du khách dịp đón chào năm mới 2025, UBND TP HCM đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cấp phép cho TP HCM tổ chức bắn pháo hoa Tết Dương lịch năm 2025.

Ảnh minh họa

Cụ thể, TP HCM đề xuất 3 điểm bắn pháo hoa, gồm một điểm tầm cao tại Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, TP Thủ Đức; hai điểm tầm thấp là Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11 và Khu đô thị Vạn Phúc, TP Thủ Đức.

Thời gian bắn từ 00 giờ 00 đến 00 giờ 15, ngày 1-1-2025. Kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

Để chào đón năm mới 2025, bên cạnh chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật, TP HCM dự kiến tổ chức chương trình countdown đón chào năm mới 2025 vào đêm 31-12-2024 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Bến Bạch Đằng và Logo nổi trên sông Sài Gòn.