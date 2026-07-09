Đăng Khôi gây chú ý lời hẹn 'yêu thêm nhiều kiếp nữa' với bà xã hot mom nhân ngày đặc biệt

Bên cạnh đó, hot mom Thủy Anh cũng chia sẻ cảm xúc khi đón tuổi mới bên cạnh những người mình thương yêu nhất: "Mình đã quá may mắn khi được tất cả mọi người yêu thương, trân trọng, tự hứa với bản thân, có tuổi nhưng ko bớt đi sự trẻ trung nhiệt huyết, chinh phục những cột mốc mình mơ ước để không phụ lòng chồng yêu".