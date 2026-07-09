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Đăng Khôi gây chú ý lời hẹn 'yêu thêm nhiều kiếp nữa' với bà xã hot mom nhân ngày đặc biệt

Thứ năm, 18:30 09/07/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Đăng Khôi gây chú ý khi đăng ảnh gia đình du lịch Singapore, đồng thời gửi lời chúc đầy lãng mạn đến "nửa kia" trong ngày sinh nhật, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đăng Khôi và thủy Anh du lịch Singapore mừng sinh nhật đầy lãng mạn năm 2023 - Ảnh 1.Con trai 14 tuổi cao 1m7 được gọi là 'thiếu gia gia thế khủng', vợ Đăng Khôi phản ứng thế nào?

GĐXH - Vợ Đăng Khôi lên tiếng về con trai 14 tuổi không phải là 'thiếu gia'. Cô cho biết Đăng Khang sống tiết kiệm, trân trọng công sức của bố mẹ.

Đăng Khôi và thủy Anh du lịch Singapore mừng sinh nhật đầy lãng mạn năm 2023 - Ảnh 2.

Mới đây, Đăng Khôi đăng tải loạt ảnh ghi lại chuyến du lịch Singapore cùng bà xã Thủy Anh, hai con và hai người mẹ. Điều khiến fan chú ý là lời nhắn đầy yêu thương của Đăng Khôi dành cho người bạn đời trong ngày sinh nhật.

Đăng Khôi và thủy Anh du lịch Singapore mừng sinh nhật đầy lãng mạn năm 2023 - Ảnh 3.

"Chúc mừng sinh nhật vợ của anh. Nguyện yêu nhau thêm nhiều kiếp nữa. Còn gì hạnh phúc hơn khi được nắm tay những người mình yêu nhất đi ngao du thế gian. Chúc vợ yêu tuổi mới xinh đẹp nè, hạnh phúc và làm mèo con đáng yêu mãi tuổi 18 nhé", Đăng Khôi viết.

Đăng Khôi và thủy Anh du lịch Singapore mừng sinh nhật đầy lãng mạn năm 2023 - Ảnh 4.

Ngay dưới bài đăng của chồng, Thủy Anh cũng để lại bình luận đầy xúc động: "Vợ cảm ơn chồng yêu. Được là vợ của chồng là may mắn nhất đời. Chồng lúc nào cũng tình cảm, yêu thương, chăm sóc, tinh tế, ấm áp, là trụ cột để vợ dựa vào... I Love You Đăng Khôi!".

Đăng Khôi và thủy Anh du lịch Singapore mừng sinh nhật đầy lãng mạn năm 2023 - Ảnh 5.

Bên cạnh đó, hot mom Thủy Anh cũng chia sẻ cảm xúc khi đón tuổi mới bên cạnh những người mình thương yêu nhất: "Mình đã quá may mắn khi được tất cả mọi người yêu thương, trân trọng, tự hứa với bản thân, có tuổi nhưng ko bớt đi sự trẻ trung nhiệt huyết, chinh phục những cột mốc mình mơ ước để không phụ lòng chồng yêu".

Đăng Khôi và thủy Anh du lịch Singapore mừng sinh nhật đầy lãng mạn năm 2023 - Ảnh 6.

Gia đình Đăng Khôi lựa chọn phong cách ăn mặc trẻ trung với tông màu đồng điệu. Nam ca sĩ và 2 con trai diện áo sơ mi hồng họa tiết nhiệt đới, trong khi Thủy Anh nổi bật với váy denim kết hợp mũ beret và boots cao cổ.

Đăng Khôi và thủy Anh du lịch Singapore mừng sinh nhật đầy lãng mạn năm 2023 - Ảnh 7.

Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm mà Đăng Khôi và Thủy Anh dành cho nhau sau nhiều năm chung sống, cho rằng cả hai vẫn giữ được sự lãng mạn như thuở mới yêu.

Đăng Khôi và thủy Anh du lịch Singapore mừng sinh nhật đầy lãng mạn năm 2023 - Ảnh 8.

Đăng Khôi và Thủy Anh quen nhau từ năm 2005, đăng ký kết hôn năm 2009 và tổ chức đám cưới vào năm 2013. Sau gần 20 năm đồng hành, cặp đôi hiện có ba con trai và được xem là một trong những gia đình nghệ sĩ có cuộc sống hôn nhân viên mãn của showbiz Việt. 

 

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