Tin tối 19/12: Không khí lạnh tăng cường, ban đêm rét nhất 11 độ; chuyển 4 bệnh nhân trong vụ cháy quán cà phê về Bệnh viện Bạch Mai

Tin tối 18/12: Hé lộ địa phương có mức thưởng Tết cao nhất cả nước; Miền Bắc lại sắp đón 2 đợt không khí lạnh mạnh GĐXH –Sở LĐ,TB&XH TP Đà Nẵng đã công bố mức thưởng Tết 2025 từ các doanh nghiệp, mức cao nhất là 700 triệu đồng; 2 đợt không khí lạnh tăng cường sắp tràn xuống miền Bắc, nhiều nơi sẽ rét đậm, rét hại.

Không khí lạnh tăng cường, ban đêm rét nhất 11 độ

Miền Bắc tiếp tục rét. Ảnh minh hoạ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (19-21/12), duy trì hình thái thời tiết ngày nắng hanh, trời lạnh đến 24 độ; đêm nhiệt độ giảm sâu, trời rét đậm với mức thấp nhất chỉ 11 độ.

Cụ thể, từ ngày 19-21/12, khu vực thủ đô ít mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa.

Trong 3 ngày tới, dự báo thời tiết Hà Nội chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm khá lớn; trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-15℃; trưa chiều trời lạnh với nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 21-24℃.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng dự báo các nơi khác ở Bắc Bộ những ngày tới, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Chuyển 4 bệnh nhân trong vụ cháy quán cà phê về Bệnh viện Bạch Mai

Thành viên của Đội cứu hộ FAS Angel hỗ trợ đưa nạn nhân ra bên ngoài.

Đến chiều 19/12, cả 4 bệnh nhân trong vụ cháy quán cà phê tại 258 Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vào cấp cứu đêm qua tại Bệnh viện E đã chuyển về Trung tâm Hồi sức tích cực và Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.

Theo lãnh đạo Bệnh viện E, khi tiếp nhận các nạn nhân, bệnh viện khẩn trương cấp cứu, điều trị và hội chẩn các chuyên gia trong lĩnh vực hồi sức chống độc.

Sau khi xem xét kỹ tình hình, ban lãnh đạo và các chuyên gia nhận thấy tính chất phức tạp, đặc điểm diễn biến thương tổn nguy cơ tiếp tục theo chiều hướng bất lợi trong những ngày tiếp theo, có thể xảy ra rất nhanh, đột ngột.

Vì vậy, bệnh nhân cần sự theo dõi và các phương tiện chuyên sâu đặc thù nên đã thống nhất chuyển các nạn nhân Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục theo dõi, điều trị, đảm bảo tập trung tối đa chuyên môn, phương tiện điều trị tốt nhất.

Trước đó, đêm 18 rạng sáng 19/12, khoa Cấp cứu, Bệnh viện E bố trí sẵn cơ số giường cấp cứu, hồi sức tích cực, phòng mổ để tiếp nhận khi có nạn nhân được đưa đến. Lãnh đạo các khoa hồi sức, phòng mổ, cấp cứu thông báo tới tất cả bác sĩ (kể cả không trong tua trực) sẵn sàng khi được huy động. Các bộ phận hậu cần: dược, vật tư trang thiết bị, oxy khí nén, điện nước… được báo động kiểm tra toàn bộ công tác hậu cần cho cấp cứu hàng loạt.

Bốn nạn nhân (2 nam và 2 nữ) được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn, nhiều vết xây xát và bỏng nông ngoài da, đều trong độ tuổi lao động.

Một số tỉnh miền Bắc còn ô nhiễm không khí hơn Hà Nội

Ô nhiễm không khí nghiêm trọng đang xảy ra ở nhiều địa phương miền Bắc.

Hôm nay (19/12), đợt ô nhiễm không khí mới ở miền Bắc đã bước sang ngày thứ 3.

Sáng sớm nay, hệ thống quan trắc không khí của Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường và Hệ thống theo dõi chất lượng không khí PAM Air đều ghi nhận mức độ ô nhiễm nghiêm trọng khắp các tỉnh miền Bắc.

Đáng lưu ý, tại một số địa phương như Thái Nguyên, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình xuất hiện các điểm ô nhiễm không khí còn nghiêm trọng hơn Thủ đô Hà Nội.

Tại thành phố Thái Nguyên, hai điểm đo tại phường Quan Triều và trên đường Hùng Vương đều ghi nhận ô nhiễm không khí ở mức xấu đến rất xấu trong những ngày qua. Nhiều thời điểm, chỉ số chất lượng không khí ở các điểm đo này đều ô nhiễm hơn Hà Nội.

Các điểm đo tại đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên hay điểm đo tại phường Bồ xuyên, thành phố Thái Bình, tại công viên Nam Cao của thành phố Phủ Lý (Hà Nam) cũng thường mức ô nhiễm xấu đến rất xấu.

Theo các chuyên gia, dù các điểm đo trên không phản ánh chỉ số chất lượng không khí trung bình của toàn tỉnh. Tuy nhiên, kết quả này cho thấy thực tế, ô nhiễm không khí ở một số tỉnh đồng bằng sông Hồng và Thái Nguyên là rất nghiêm trọng.

Hà Nội cùng các tỉnh đồng bằng Sông Hồng và Thái Nguyên đang trở thành vùng ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất cả nước, nhất là vào thời điểm mùa đông, khi điều kiện thời tiết khí hậu không thuận lợi. Vì vậy, đòi hỏi cấp thiết phải các giải pháp cải thiện chất lượng không khí liên vùng.

Dự báo về đợt ô nhiễm không khí đang diễn ra, trang https://aqicn.org của Đại sứ quán Mỹ nhận định, ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc được dự báo kéo dài ít nhất trong một tuần tới.

Tuy nhiên, ô nhiễm không kéo dài cả ngày, chủ yếu tập trung vào đêm và sáng với mức độ ô nhiễm từ xấu đến rất xấu. Đến trưa chiều, khi thời tiết nắng mạnh, tình trạng ô nhiễm không khí được cải thiện.

Trong thời gian này, mọi người cần hạn chế hoạt động ngoài trời, sử dụng khẩu trang có khả năng chống bụi mịn PM2,5 khi tham gia giao thông. Nên hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào thời điểm không khí bị ô nhiễm nặng, đặc biệt các gia đình gần đường giao thông, gần khu vực bị ô nhiễm không khí.

Thực hiện vệ sinh mũi, súc họng sáng tối bằng nước muối sinh lý, đặc biệt sau khi ra đường. Tra rửa mắt bằng nước muối sinh lý vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Đối với người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh hô hấp, tim mạch cần theo dõi sức khoẻ, nếu xuất hiện các triệu chứng cấp tính như khó thở, ho, sốt cần đến ngay các cơ sở y tế để khám và được tư vấn, điều trị.

Nhặt được ví có tài sản trị giá 500 triệu đồng, nam kỹ sư tìm chủ nhân trả lại

Anh Duy (phải) trả lại tài sản bị đánh rơi cho chị Trạch (trái) trước sự chứng kiến của Công an phường Nguyễn Nghiêm. Ảnh: CACC

Ngày 19/12, Công an phường Nguyễn Nghiêm (TP Quảng Ngãi) cho biết, một người đàn ông đã đến trụ sở Công an phường, nhờ tìm chủ nhân của chiếc ví bị đánh rơi, bên trong có tổng tài sản trị giá 500 triệu đồng.

Trước đó, chiều 18/12, anh Tạ Công Duy (35 tuổi, trú tổ 3, phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi), là kỹ sư xây dựng tại Trung tâm quy hoạch và kiểm định chất lượng công trình xây dựng Quảng Ngãi, trong lúc đi làm về trên đường Quang Trung (phường Nguyễn Nghiêm) đã nhặt được 1 chiếc ví da.

Ngay sau đó, anh Duy đã đến Công an phường Nguyễn Nghiêm trình báo và nhờ hỗ trợ tìm người đánh rơi để trả lại.

Qua xác minh, Công an phường đã liên hệ chị Hồ Thị Quí Trạch (32 tuổi, trú phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi) là chủ của chiếc ví.

Tại Công an phường, chị Trạch gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh Duy cùng lực lượng Công an phường Nguyễn Nghiêm đã hỗ trợ, giúp đỡ mình nhận lại được tài sản bị mất.

Ném hỏng điện thoại của vợ, người chồng bị khởi tố, bắt giam

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cô Tô (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tuấn (SN 1984, trú tại khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô) về hành vi "Hủy hoại tài sản", quy định tại khoản 1, Điều 17, Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin, ngày 19/11, Công an huyện Cô Tô tiếp nhận đơn tố giác của chị Nguyễn Thị Tuyến (SN 1984, là vợ Tuấn) về việc vào khoảng 14h cùng ngày tại nhà riêng, do mâu thuẫn trong sinh hoạt vợ chồng, chị Tuyến bị chồng là Lê Văn Tuấn bẻ, ném làm hỏng hoàn toàn chiếc điện thoại di động Oppo Reno 11F 5G trị giá khoảng 8 triệu đồng.

Ngay khi tiếp nhận tố giác, Công an huyện Cô Tô đã triệu tập Lê Văn Tuấn lên làm việc, tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đơn tố giác.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Tuấn đã thừa nhận hành vi bẻ gãy và ném, làm hư hỏng hoàn toàn chiếc điện thoại của vợ mình.

Trước đó, ngày 12/6/2024, UBND huyện Cô Tô đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Văn Tuấn về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản" và "Đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình" theo điểm a, khoản 2, Điều 15 và khoản 1, Điều 52, Nghị định số 144/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

Được biết, vào ngày 17/12, cơ quan CSĐT Công an huyện Cô Tô đã tiến hành bắt Lê Văn Tuấn để tạm giam và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định.

Kiểm định khí thải xe máy thế nào ít tốn kém, đỡ gây phiền hà?

Kiểm định khí thải xe máy giúp cải thiện chất lượng không khí ở các đô thị lớn.

Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) đề xuất kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội, TP HCM từ 2027, thành phố công nghiệp từ 2030 và toàn quốc 2032.

VAMM vừa kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải lộ trình kiểm soát khí thải, triển khai Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Theo đó, những xe máy sản xuất trước năm 2010 sẽ áp dụng kiểm định khí thải mức 1 (CO 4,5% và HC 1,500 ppm); xe sản xuất sau năm 2010 kiểm định khí thải mức 2 (CO 4,5% và HC 1,200 ppm) theo TCVN 6438:2018.

Đại diện VAMM cho biết những xe máy sản xuất trước năm 2010 chưa bắt buộc tuân thủ theo Tiêu chuẩn kỹ thuật nên được đề xuất áp dụng tiêu chuẩn kiểm định khí thải mức 1 (thấp hơn mức 2), giúp người dân dễ dàng tuân thủ, nhất là người có thu nhập thấp. Xe sản xuất sau 2010 đến 30/6/2017 đã áp dụng theo TCKT Euro 2 và xe sản xuất sau 1/7/2017 áp dụng theo TCKT Euro3. Các loại xe này được thử nghiệm tương đương đạt mức 2.

Ước tính đến năm 2027, Việt Nam có 45,3 triệu xe môtô, xe gắn máy, trong đó xe sản xuất từ 5 năm trở lên cần kiểm định là 31,4 triệu. Tuy nhiên, nếu áp dụng tiêu chuẩn khí thải đồng loạt trên toàn quốc thì sẽ có khoảng 0,7% số xe lưu hành cần thay thế. Việc này ảnh hưởng đến đời sống người dân, đặc biệt là người nghèo do xe máy vẫn là phương tiện mưu sinh chính. Do đó, VAMM đề xuất thực hiện trước tại thành phố lớn, nơi bị ô nhiễm không khí, để người dân làm quen kiểm định khí thải, sau đó mở rộng ra toàn quốc.

Hà Nội và TP HCM đang có khoảng 8,1 triệu xe máy trên 5 năm lưu hành. Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam có 246 đại lý, trạm bảo dưỡng với công suất kiểm định khoảng 28.000 xe mỗi ngày. Mỗi năm các đại lý có thể đáp ứng được 6,9 triệu xe. Do đó, tần suất kiểm định trung bình hai năm một lần là phù hợp với năng lực của các đại lý.

Theo chuyên gia giao thông, TS Phạm Sanh, mục đích của việc kiểm định khí thải là để đảm bảo các xe tuân thủ tiêu chuẩn về ô nhiễm không khí, nhằm giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và sức khỏe con người.

Việc kiểm định giúp xác định xem xe máy có phát thải ô nhiễm vượt quá mức cho phép hay không, dựa theo các tiêu chuẩn quy định của cơ quan chức năng. Điều này nhằm nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm không khí bằng cách loại bỏ hoặc hạn chế xe phát thải quá mức, góp phần cải thiện chất lượng không khí.

Việc kiểm soát khí thải xe máy đã được xem xét nghiên cứu từ những năm 2010, Chính phủ đã có đề án 909 về kiểm soát khí thải xe máy đang lưu hành. Tuy nhiên, do lượng xe máy tại Việt Nam rất lớn và với số lượng này thì kiểm soát khí thải là bài toán khá nan giải.

TS Phạm Sanh đưa ra con số, ở TP.HCM, mỗi năm có khoảng 3.000 người chết hoặc suy giảm tuổi thọ, con số này cao gấp nhiều lần so với thương vong do tai nạn giao thông đường bộ. Vấn đề sức khỏe này đặt ra yêu cầu cấp bách rằng chúng ta phải kiểm soát khí bụi bẩn từ các xe máy.

TS Phạm Sanh nêu ý kiến, để việc kiểm định khí thải xe máy không gây phiền hà và tốn kém thời gian, tiền bạc người dân, ngành giao thông vận tải cần ban hành các quy chuẩn tiêu chuẩn, quy trình thủ tục và hướng dẫn chi tiết về kiểm định khí thải xe máy.

Trong đó đặc biệt phương án huy động khoảng 300 đơn vị trong hệ thống kiểm định xe cơ giới hiện nay với hơn 600 cơ sở bảo dưỡng xe, 1.800 đơn vị thuộc hệ thống các xưởng bảo hành bảo dưỡng xe máy. Tổng cộng sẽ có khoảng 2.700 đơn vị có thể kiểm định khí thải xe máy. Ngoài ra, có thể triển khai trước ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng… với nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ, sau đó lan tỏa dần ra khu vực khác.

TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam cho biết, thực tế đã xác định được những tác hại, ảnh hưởng của khí thải từ các loại xe môtô, xe gắn máy tới môi trường, sức khỏe con người.

Chưa kể, nhiều nước trên thế giới đã thực hiện kiểm soát khí thải đối với các loại phương tiện này từ lâu và cho kết quả tích cực. Chính vì vậy, theo vị chuyên gia này càng để lâu càng khó thực hiện.

"Số lượng xe ngày càng tăng thì việc kiểm soát càng khó. Tôi nghĩ chúng ta phải làm ngay. Bài toán đặt ra bây giờ là quy trình kiểm định thế nào, kiểm định ở đâu... Sẽ không có vấn đề gì khó nếu chúng ta quyết tâm làm", TS Hoàng Dương Tùng chia sẻ.

Các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM... là những nơi tập trung lượng xe máy rất lớn. Theo chuyên gia, những địa phương này cần được ưu tiên thực hiện trước việc kiểm định khí thải. Ở những vùng núi xa xôi thì tỉ lệ xe vẫn còn ít, phát thải vào môi trường cũng chưa nhiều nên chúng ta có thể giãn tiến độ kiểm soát khí thải tại những vùng này. Tập trung làm tốt ở các thành phố lớn, nơi có lượng phương tiện nhiều thì sau đó việc triển khai ở các vùng khác sẽ dễ dàng hơn.