Tin tối 25/11: Gặp nhóm 'người hùng' dập tắt đám cháy trong 49 giây ở Hà Nội; lời hối hận muộn màng của chủ 2 con chó becgie cắn bé gái 5 tuổi tử vong

Gặp nhóm "người hùng" dập tắt đám cháy trong 49 giây ở Hà Nội: "Tôi tin mình đủ dũng cảm để lao vào cứu người"

Anh Tuấn Anh (đứng thứ hai từ trái qua phải) cùng đồng nghiệp tham gia dập tắt đám cháy đã được quán bia khen thưởng cho hành động dũng cảm

Mới đây, cư dân mạng không ngừng chia sẻ đoạn video chưa đầy một phút ghi lại vụ cháy tại phố Ngô Thì Nhậm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Theo nội dung trong video, ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm khu vực tầng 1 của căn nhà. Thời điểm này, một thanh niên đã nhanh chóng dùng xà beng phá cửa, tạo điều kiện để hai người khác cầm bình cứu hỏa lao vào dập lửa.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, những người tham gia dập lửa trong video là Đặng Văn Đông (25 tuổi, nhân viên quán bia), anh Hoàng Tuấn Anh (35 tuổi, quản lý quán bia) và anh Trần Ngọc Hải (29 tuổi, phụ trách giám sát).

Kể lại thời điểm buổi tối hôm xảy ra vụ cháy, Đông cho biết, khoảng 22h00 ngày 21/11, khi đang làm việc tại quán bia, anh phát hiện mùi khét lẹt, khói bốc lên từ căn nhà đối diện quán.

"Ngọn lửa bùng lên từ bên trong ngôi nhà, một vài người cầm bình cứu hỏa chạy vào xịt nhưng không dập được vì cửa đã khóa", Đông nói.

Nhận thấy tình hình nguy cấp, trong khi đó nhiều người loay hoay, lo lắng do không thể phá được cửa để vào bên trong dập lửa, Đông liền lấy xà beng gần khu vực làm việc chạy sang.

"Mình cầm xà beng chạy sang đập mạnh nhiều nhát chiếc khóa cửa mới bật ra. Hai anh quản lý ở phía sau nhanh chóng cầm bình cứu hỏa lao vào xịt. Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt", Đông nhớ lại.

Đông bảo khi sự việc xảy ra, anh cũng không biết bên trong có người hay không. "Nếu lửa lan ra và có người mắc kẹt ở tầng trên, tôi tin mình đủ dũng cảm để lao vào cứu người", Đông nói.

Đông cho biết, anh làm việc tại quán bia được 4 tháng. Khi mới vào làm việc, anh đã được cho đi tập huấn về các kỹ năng PCCC. Ngoài ra, trước đây khi ở trong quân ngũ, anh được huấn luyện rất bài bản về công tác PCCC và CNCH.

Chàng trai 9x chia sẻ: "Cách đây khoảng 1 tháng, mình về quê ăn cỗ cưới. Hôm đó, tình cờ ngay khi vừa về thì xảy ra vụ cháy cột điện ở xóm cạnh nhà. Nguyên nhân là do quá tải, dẫn đến chập cháy.

Lúc đó, trong xóm chỉ có người già, phụ nữ và trẻ nhỏ nên mọi người rất hoảng loạn, không biết xử lý thế nào.

Vận dụng những kiến thức đã học, việc đầu tiên mình làm là hô hoán mọi người tránh xa cột điện vì dây điện cháy, nổ rất nguy hiểm. Sau đó, mình hướng dẫn các hộ dân xung quanh nhanh chóng ngắt cầu dao và tắt hết các thiết bị điện để tránh nguy cơ cháy lan. Tiếp theo, mình gọi cho lực lượng chức năng để xử lý sự cố. Rất may sự việc đã được xử lý nhanh chóng, không ai bị thương".

Chia sẻ về niềm vui khi được mọi người khen ngợi, Đông bày tỏ: "Mọi người khen ngợi bọn mình nhiều lắm. Khi được mọi người khen ngợi như vậy, mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Niềm vui đó còn lan tỏa đến những đồng nghiệp của mình. Vì nơi họ đang làm việc có những đồng nghiệp dũng cảm, có trách nhiệm với cộng đồng".

Cũng là người trực tiếp tham gia dập tắt đám cháy, anh Ngọc Hải cho biết: "Lúc đó tôi đang làm việc thì thấy mọi người tụ tập rất đông. Tôi chạy ra xem thì phát hiện ngôi nhà đối diện bốc khói đen, chỉ khoảng 1-2 phút sau lửa bùng lên. Một vài người người cố gắng dập lửa và tìm cách mở cửa nhưng không được.

Sau đó, anh Tuấn Anh chạy nhanh vào lấy hai bình chữa cháy rồi đưa cho tôi một bình, còn Đông thì lấy xà beng rồi chạy sang nơi xảy ra đám cháy. Cửa vừa được Đông phá và đẩy ra, tôi và anh Tuấn Anh lập tức rút chốt bình chữa cháy lao vào xịt".

Anh Ngọc Hải thừa nhận lúc đầu bản thân cũng cảm thấy có chút lo sợ, nhưng khi thấy lửa bùng lên có nguy cơ cháy lan và lo lắng bên trong có người bị mắc kẹt nên anh không ngần ngại lao vào.

"Thấy lửa bùng lên, tôi lo lắng có người mắc kẹt bên trong nên phải hành động thật nhanh để kiểm soát tình hình. Khi mình dùng bình chữa cháy xịt vào thì ngọn lửa nhanh chóng giảm dần và bị dập tắt", anh Ngọc Hải nói.

Chia sẻ về việc được gọi là "người hùng", anh Ngọc Hải bày tỏ: "Tôi cảm thấy khá là ngại khi mọi người khen ngợi như vậy. Vì bản thân cảm thấy việc đó rất bình thường, chỉ là giúp người khi thấy họ cần thôi, không nghĩ lại được chú ý và tán dương nhiều như vậy".

Không chỉ câu chuyện dập lửa trong vụ cháy, trước đây, khi gặp các trường hợp tương tự, anh đều sẵn sàng giúp đỡ. "Hơn một tháng trước, khi đi trên đường tôi bắt gặp một người đàn ông bị ngã ra đường, mặt mũi xước xát hết.

Lúc đó trời tối muộn, đường vắng lắm nên chỉ có 1-2 xe máy đi qua. Thấy vậy, tôi đỗ xe xuống đỡ họ dậy và bảo người ta gọi điện cho người nhà đến đón về", anh Ngọc Hải nhớ lại.

Anh Ngọc Hải bảo kể từ khi video được lan truyền trên mạng, nhiều vị khách đến nhận ra liền hỏi han và dành những lời khen đến anh và những đồng nghiệp. "Mọi người bảo "dập lửa giỏi thế", "thằng này gan dạ nhỉ, không sợ à",.... Nghe vậy tôi cũng thấy vui nhưng mà hơi ngại", anh Ngọc Hải cười nói.

Là người chạy vào trong quán lấy hai bình chữa cháy để dập lửa, anh Tuấn Anh cho biết, thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, chủ quán đã đóng cửa trở về nhà nghỉ ngơi. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội do bên trong quán có nhiều vật liệu dễ cháy.

"Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, tôi đã nghĩ đến khả năng có người mắc kẹt bên trong nếu lửa cháy lan. Vì khu vực xảy ra cháy là tầng 1, còn rất nhiều người đang sinh sống ở các tầng trên. Nếu lửa cháy lan, tôi sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình để ứng phó, nhưng cũng phải tùy tình huống mà quyết định", anh Tuấn Anh nói.

Anh Tuấn Anh cho hay: "Tất cả nhân viên tại quán đều được tập huấn PCCC định kỳ 3 tháng một lần. Vì vậy, khi có vụ cháy xảy ra, chúng tôi đều biết phải xử lý như thế nào".

Được mọi người khen ngợi là "người hùng" hay người dập cháy nhanh, anh Tuấn Anh bảo bản thân không nghĩ quá nhiều về điều đó. "Đối với tôi, những hành động của bản thân là việc sống có trách nhiệm với cộng đồng. Thấy mọi người gặp khó khăn, mình giúp đỡ là chuyện lên làm", anh Tuấn Anh mỉm cười nói.

Sau khi phối hợp dập tắt đám cháy cùng người dân, anh Đông, anh Tuấn Anh và anh Hải trở lại quán tiếp tục làm việc. Cùng thời điểm đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường.

Ngay trong buổi sáng hôm sau (22/11), chủ căn nhà gặp hỏa hoạn đã sang quán bia để cảm ơn ba người đàn ông dũng cảm. Trước hành động dũng cảm, quán bia cũng đã khen thưởng những "người hùng" tham gia chữa cháy.

Lời hối hận muộn màng của chủ 2 con chó becgie cắn bé gái 5 tuổi tử vong

2 con chó bị nhốt chờ tiêu hủy. Ảnh: VTV





Tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công an huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phùng Thị Sơn (SN 1987, trú tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường) về hành vi "Vô ý làm chết người".

Nạn nhân là bé gái P.D.M. (5 tuổi). Gia đình cháu M. là hàng xóm và cũng là họ hàng với bà Sơn.

Theo thông tin trên Vietnamnet cho biết, bị can Phùng Thị Sơn hối hận nói: "Tôi rất bối rối và hốt hoảng. Tôi mong mọi người khi nuôi chó, hãy quản lý chó để không gây ra sự việc đáng tiếc khiến ân hận cả đời như tôi".

Bên cạnh đó, Bà Sơn khai hai con chó béc giê, một đực, một cái, được nuôi bằng gạo và cám ngô, đã tiêm phòng. Con cái vừa đẻ con xong.

Trước đó, theo thông tin trên báo Tiền phong vào khoảng 19h tối 20/11, cháu P.D.M, 5 tuổi, trú tại thôn 3, xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đang chơi ở quanh nhà thì bị hai con chó béc giê bất ngờ lao tới cắn vào vùng cổ, vùng bụng. Thời điểm xảy ra vụ việc, bố mẹ của cháu bé không ở nhà. Toàn bộ sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Cháu bé bị chó cắn đứt động mạch cảnh hai bên cổ, dẫn đến mất nhiều máu. Khi được người dân đưa đến bệnh viện, cháu bé ngừng tuần hoàn hô hấp và tử vong.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường, hai con béc giê này đã bị nhốt khóa. Tới đây, chúng sẽ bị tiêu hủy theo quy định.

Vụ gia đình 4 người tử vong dưới mương nước ở Hà Nội: Hiện trường có gì?

Hiện trường vụ việc không có đèn chiếu sáng, vắng người qua lại - Ảnh: Beat Quốc Oai





Theo thông tin ban đầu trên VietnamNet, vào khoảng 20h30 ngày 24/11, người dân phát hiện 4 người cùng 1 xe máy ở dưới mương nước gần Trường Tiểu học Đồng Lạc (xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Được biết, quá trình xảy ra sự việc không có người chứng kiến. Khi người dân phát hiện thì xe máy đã nằm dưới mương nước rộng khoảng 4m, sâu 3m và cắm đầu xuống mương, nước ngập qua thân xe hơn 1m. Cũng tại hiện trường, xe máy vẫn bật khóa điện.

Người dân đã báo cho Công an xã Đồng Lạc và phối hợp đưa một nạn nhân khoảng 9 tuổi đi cấp cứu.

Ba người tử vong tại chỗ gồm: 1 phụ nữ trên 40 tuổi, 1 nam giới khoảng 20 tuổi và cháu bé tầm 1 tuổi.

Bước đầu lực lượng chức năng xác định, các nạn nhân đều là người trong một gia đình.

Theo VnExpress, đoạn đường liên xã qua mương rộng khoảng 6 m, không có đèn chiếu sáng, vắng xe cộ qua lại.

Hiện, nguyên nhân vụ xe máy lao xuống mương nước, 3 người trong một gia đình tử vong đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Miền Bắc bước vào đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông năm nay

Từ tối và đêm 25/11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5.

Ngày 26/11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Từ đêm 26/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-18 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao dưới 10 độ.

Khu vực Hà Nội: từ tối ngày 25/11 đến sáng ngày 26/11, có mưa rải rác. Ngày 26/11 trời chuyển lạnh, từ đêm 26/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17-19 độ.

Trên biển, từ tối và đêm 25/11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 2,0-3,5m. Từ ngày 26/11, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m; vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-4,0m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm 25/11 đến sáng ngày 26/11, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác. Từ gần sáng ngày 26/11, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Lũ các sông lên nhanh, Thừa Thiên Huế cho học sinh nghỉ học

Thừa Thiên Huế cho học sinh nghỉ học ngày 25/11.





Sáng 25/11, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, hiện nay lũ trên các sông ở Huế đang lên nhanh. Lúc 5h, mực nước sông Hương tại trạm Kim Long ở mức 2,88m, dưới báo động 3 là 0,62m; sông Bồ tại Phú Ốc ở mức 3,65m, trên báo động 2 là 0,65m.1.

Dự báo trong ngày hôm nay (25/11) mực nước trên các sông tiếp tục lên, đỉnh lũ ở sông Hương và sông Bồ có thể đạt và vượt mức báo động 3, đề phòng ngập lụt diện rộng ở vùng hạ du.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế cũng thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học ngày 25/11.

Trong khi đó, khoảng 19h45 ngày 24/11, do thời tiết mưa lớn nên tại nhà ở ông Trần Văn Khưa (SN 1973, trú tại thôn Liên Hiệp, xã Lâm Đớt, huyện A Lưới) xảy ra hiện tượng sạt lở đồi đất phía sau xuống nhà. Khi xảy ra sạt lở, trong nhà có 8 người là các thành viên trong gia đình.

Hậu quả ông Khưa và vợ bị thương được lực lượng chức năng đưa đi sơ cứu tại Trạm y tế Đoàn KTQP 92. Sáu người còn lại trong gia đình an toàn và được đưa đến trú tại nhà người thân xung quanh.

Công an Tiền Giang cảnh báo chiêu trò lừa đảo dụ dỗ đầu tư tiền ảo

Ngày 15/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Theo đó, khái niệm về tiền điện tử được hiểu: Tiền điện tử là giá trị tiền Việt Nam đồng lưu trữ trên các phương tiện điện tử trên cơ sở đối ứng với số tiền được khách hàng nộp vào ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cung ứng dịch vụ ví điện tử, được Ngân hàng nhà nước quản lý và phát hành. Hiểu đơn giản, tiền điện tử gồm: tiền trên tài khoản ngân hàng, các ví điện tử (ví momo, zalopay,…) có giá trị đối ứng và giá trị thanh toán như tiền giấy.

Đối với tiền ảo, vào ngày 23/2/2024, Chính phủ ban hành Quyết định 194/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền (PCRT), tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Tại quyết định này, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu, xây dựng khung pháp lý để cấm hoặc điều chỉnh đối với tài sản ảo, các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo. Dó đó, tiền ảo hiện nay chưa có khung pháp lý quản lý và được hiểu gồm 2 dạng:

- Tiền kỹ thuật số là tiền được mã hóa từ những bí số, không phụ thuộc hay bị điều khiển bởi bất kỳ ai hay bất kỳ Nhà nước nào trên thế giới, được tạo ra bằng cách "đào" và sử dụng các mật mã để lưu trữ giao dịch, sử dụng công nghệ blockchain để quản lý, ví dụ như: Bitcoin, Binance coin (BNB), Pi Network, Ethereum (ETH), USDT…

- Tiền ảo do các tổ chức, cá nhân tạo ra bằng thuật toán (không phải do Ngân hàng nhà nước phát hành), được thừa nhận sử dụng trong cộng đồng nhất định. Hiểu đơn giản gồm: xu Shopee, đồng tốt (Chợ tốt), xu Lazada, xu trong các game, coin trong game…, dùng để đổi thưởng, thanh toán dịch vụ trong ứng dụng, trò chơi.

Như vậy, hiện nay chỉ có tiền điện tử có sự bảo đảm từ Nhà nước, do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành, còn tiền kỹ thuật số, tiền ảo không được bảo đảm như vậy, thậm chí hoàn toàn không được bảo đảm từ bất kỳ tổ chức nào. Việt Nam đang xây dựng khung pháp lý để cấm hoặc điều chỉnh đối với tiền ảo.

Thời gian qua, nhiều đối tượng sử dụng không gian mạng thành lập nhiều sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội như công cụ để liên lạc lôi kéo bị hại, chúng đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền nhanh của người dân, kêu gọi đầu tư vào các loại tiền mã hóa trên các sàn giao dịch chứng khoán ảo (không phải do Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam vận hành) để lừa đảo.

Một trong những thủ đoạn phổ biến là đối tượng tự đặt ra các "đồng tiền ảo mới" để kêu gọi tham gia; sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội (Facebook, Telegram, zalo…) có thông tin hình ảnh về cuộc sống của "Mẹ đơn thân" (Single mom) có điều kiện kinh tế, lồng ghép các hình ảnh đầu tư tiền ảo có thu nhập cao…để làm quen kết bạn và tâm sự chia sẻ về cuộc sống. Sau khi tạo được niềm tin, hứa hẹn về cuộc sống tương lai, đối tượng khéo léo dẫn dụ bị hại "hùn vốn đầu tư" tiền ảo, đưa bị hại vào nhóm chat để các "Chuyên gia trợ giúp", quá trình tham gia thấy kiếm được lợi nhuận lớn nên bị hại tăng cường chuyển tiền để đầu tư, đến khi không rút tiền về tài khoản được mới biết mình bị lừa.

Các đặc điểm nhận biết đối tượng lừa đảo trên sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số:

- Phương thức tiếp cận của đối tượng nhiều, thường vào vai mẹ đơn thân có điều kiện kinh tế, doanh nhân thành đạt độc thân…để kết bạn làm quen, trò chuyện tình cảm trong thời gian dài, dần dần lôi kéo đầu tư.

- Đối tượng chủ động tiếp cận để giới thiệu, quảng cáo về trang web hoặc sàn giao dịch mà mình đang đầu tư và thu được lợi nhuận cao từ các sàn này.

- Bị hại thường được đưa vào các nhóm chat trên mạng xã hội, có "Chuyên gia trợ giúp đầu tư", có nhiều tài khoản khác đóng vai người đầu tư (tài khoản chim mồi), thường xuyên đăng tin chuyển tiền thành công hoặc đã nhận được lợi nhuận lớn từ sàn đầu tư để kích thích bị hại.

- Đối tượng né tránh không gặp mặt nạn nhân (kể cả né tránh cuộc gọi video call), đưa ra nhiều lý do như: đang họp, hội nghị, lái xe, đi công tác... giả mạo định vị để tạo lòng tin. Luôn đóng vai là người tử tế, cùng đồng hành với nạn nhân, khiến nạn nhân dù nghi ngờ bị lừa đảo nhưng vẫn tin tưởng vào "người đồng hành" tiếp tục chuyển tiền.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Tiền Giang khuyến cáo:

- Tiền ảo là vấn đề phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro chưa được đánh giá hết, ở Việt Nam chưa có biện pháp để bảo vệ người dùng và biện pháp quản lý. Người dân cần cảnh giác khi tham gia đầu tư tài chính qua các ứng dụng đầu tư tài chính trên không gian mạng, các trang web ứng dụng đầu tư tiền ảo được quảng cáo lãi suất cao tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo,

- Khi phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan tiền ảo qua mạng, người dân báo cáo cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc gọi điện thoại về Trực ban Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Tiền Giang để xác minh, điều tra xử lý theo quy định.