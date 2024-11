Tin tối 24/11: Miền Bắc sắp đón đợt rét đậm đầu tiên trong năm; 6 quyền của cảnh sát giao thông từ 1/1/2025

Miền Bắc sắp đón đợt rét đậm đầu tiên

Từ ngày mai (25/11), thời tiết miền Bắc trở rét do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh minh họa: TL

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng chiều tối và đêm 25/11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ ngày 26/11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Từ đêm 26/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-18 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Khu vực Hà Nội tối và đêm 25/11, có mưa rải rác; ngày 26/11 trời chuyển lạnh; từ đêm 26/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17-19 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 25/11 đến sáng 26/11, phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác. Từ gần sáng 26/11, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ở những điểm cao như Sa Pa (Lào Cai), từ ngày 27/11 nơi đây có rét hại, trung bình ban ngày dưới 13 độ, ban đêm 8-11 độ. Đỉnh núi cao như Fansipan nhiều khả năng xuất hiện băng giá.

6 quyền của cảnh sát chỉ huy, điều khiển giao thông từ ngày 1/1/2025

Từ 1/1/2025, Thông tư 69/2024/TT-BCA có nhiều điểm mới. Ảnh minh họa: TL

Bộ Công an đã ban hành Thông tư 69/2024/TT-BCA về chỉ huy, điều khiển giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông.

Theo đó, tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 69/2024/TT-BCA, Bộ Công an đã nêu cụ thể 6 quyền đối với Cảnh sát chỉ huy, điều khiển giao thông từ ngày 1/1/2025 gồm:

(1) Tạm thời đình chỉ người và phương tiện đi lại ở một số đoạn đường nhất định, phân lại luồng, phân lại tuyến, nơi tạm dừng xe, đỗ xe khi xảy ra ùn tắc giao thông hoặc có yêu cầu cần thiết khác về bảo đảm an ninh, trật tự;

(2) Trong phạm vi, địa bàn được phân công nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông đường bộ hoặc theo kế hoạch, mệnh lệnh của cấp có thẩm quyền được dừng phương tiện để kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông theo quy định của pháp luật;

(3) Xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, an ninh, trật tự và các vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước khác theo quy định của pháp luật; được áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

(4) Được yêu cầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phối hợp, hỗ trợ giải quyết tai nạn, ùn tắc, cản trở giao thông hoặc trường hợp khác gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

(5) Được sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định của pháp luật;

(6) Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Cảnh sát chỉ huy giao thông phải có trách nhiệm thu thập, phân tích, đánh giá các yếu tố có liên quan để đưa ra giải pháp điều hành hoạt động giao thông đường bộ bảo đảm trật tự, an toàn, thông suốt.

Thông tư 69/2024/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Tìm thấy 2 nạn nhân mất tích trong vụ xe chở rác rơi xuống sông

Lực lượng chức năng đưa thi thể các nạn nhân lên bờ. Ảnh: NM

Theo VietnamNet, lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ xe chở rác rơi xuống sông Hữu Trạch.

Theo đó, khoảng 8h sáng 21/11, thi thể anh Tôn Thất Tín (SN 1997, trú phường Thủy Vân, TP Huế) được tìm thấy cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 6km.

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, thi thể ông Nguyễn Đăng Thanh (SN 1966, trú tại phường Phường Đúc, TP Huế) được tìm thấy tại vị trí giữa cầu Bình Thành và cầu Hữu Trạch.

Khoảng 7h15 ngày 21/11, anh Tôn Thất Tín điều khiển xe chở rác BKS 75C - 044.83 chở theo ông Nguyễn Đăng Thanh lưu thông theo hướng QL49 vào trung tâm UBND xã Bình Thành để thu gom rác.

Khi đến khu vực giữa cầu treo Bình Thành, xe chở rác bất ngờ mất lái, đâm văng thành cầu rồi rơi xuống sông Hữu Trạch khiến anh Tín và ông Thanh mất tích.

Hiện tại, thi thể 2 nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Di dời gần 200 bộ hài cốt ở phố Tây Sơn về nghĩa trang ở Ba Vì

Những bộ hài cốt được tìm thấy trong quá trình làm đường và hệ thống thoát nước trong ngõ Tây Sơn đã được di dời về nơi an táng mới.

Liên quan đến vụ việc tìm thấy nhiều bộ hài cốt trong quá trình thi công làm đường và hệ thống thoát nước tại ngõ 167 Tây Sơn (Đống Đa, Hà Nội), trao đổi với PV Báo Sức khỏe & Đời sống, bà Hứa Thị Xuân Liên (Chủ tịch UBND phường Quang Trung) cho biết lực lượng chức năng đã di dời toàn bộ số hài cốt được tìm thấy về an táng tại nghĩa trang Yên Kỳ, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì.

Trước đó, trong quá trình làm đường và hệ thống thoát nước trong ngõ 167 Tây Sơn, đơn vị thi công đã phát hiện được nhiều bộ hài cốt nằm dưới lòng đất ở độ sâu khoảng 1 mét. Đơn vị thi công sau đó đã tạm dừng công việc và thông tin cho UBND phường để phối hợp xử lý theo quy định.

Quá trình tìm hiểu, chính quyền địa phương bước đầu xác định những bộ hài cốt được tìm thấy đã có từ 50 - 70 năm trước. Ngoài ra, người dân sinh sống trong khu vực cũng khẳng định trong quá trình xây nhà, đào móng tại khu vực cũng nhiều lần tìm thấy tiểu sành, mộ...

Hàng nghìn viên nén ma túy dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

Các viên nén ma túy được phát hiện ở bờ biển Quảng Ngãi.

Theo NLĐO, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cho biết, khoảng 10 giờ ngày 23/11, trong lúc đi nhặt phế liệu trôi dạt vào bờ biển tại gành Đám Nhím, thôn Phú Quý, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, ông Phạm Ân (người dân ở xã Bình Châu) phát hiện một hộp nhựa hình trụ tròn, màu trắng đục, kích thước cao 11cm, đường kính 7cm.

Tò mò mở ra xem, ông Ân thấy một bịch nylon màu trắng, bên trong chứa các viên thuốc dạng nén màu trắng, có mùi hôi nồng nên vứt lại chỗ cũ.

Đến tối cùng ngày, khi ông Ân biết thông tin viên nén đã nhìn thấy khi sáng giống như loại mà người dân ở xã Bình Trị phát hiện vào sáng cùng ngày và được xác định có chứa ma tuý, nên gọi báo cho Bộ đội Biên phòng Đồn Bình Hải.

Ngay trong đêm, khi nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi, Đồn Bình Hải đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến hành thu gom.

Qua kiểm tra, Bộ đội Biên phòng Đồn Bình Hải xác định tổng số đã thu gom là 1.517 viên nén, cân nặng khoảng 0,5 kg và kết quả test nhanh dương tính với chất ma tuý.

Hiện Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đang tiến hành các thủ tục trưng cầu giám định, điều tra xác minh nguồn gốc.

Mưa lớn gây sạt lở và ngập cục bộ ở huyện miền núi An Lão, tỉnh Bình Định

Sạt lở tại xã An Toàn, huyện miền núi An Lão. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Trên TTXVN, Chủ tịch UBND huyện An Lão Trịnh Xuân Long cho biết, hiện nay hồ Đồng Mít đang xả tràn để đảm bảo quy trình vận hành nên lượng nước đổ về huyện khá nhiều, làm một số tuyến đường thấp bị ngập cục bộ. Tuy nhiên tình trạng này sẽ sớm chấm dứt khi hồ hoàn thành xả lũ.

Theo đó, bắt đầu từ 1 giờ ngày 24/11, để đảm bảo quy trình vận hành hồ Đồng Mít, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định đã vận hành điều tiết nước, mở van xả lũ với độ mở tăng dần tương ứng tăng 50 m3/s cho mỗi lần, cách 1 giờ tăng 1 lần nhằm duy trì mực nước hồ theo quy định.

Bên cạnh đó, bắt đầu từ 10 giờ cùng ngày, Công ty cũng vận hành điều tiết nước qua tràn xả lũ hồ chứa Định Bình, với lưu lượng tăng dần đều, căn cứ tình hình mưa và nước, điều tiết không vượt quá 600 m3/s.

Hiện nay, ở phía Tây Bắc thượng nguồn sông Kôn (giáp huyện An Lão) đang có mưa lớn, lượng mưa trong 24 giờ qua đạt 190 mm, gây ngập cục bộ khu vực km 20+500 trên tuyến đường ĐT 629 tại thôn Trà Cong, cùng một số ngầm tràn đi qua các sông, suối ở huyện An Lão. Khoảng 16 giờ chiều 23/11, mưa lớn kéo dài đã làm 2 mái taluy dài khoảng 30m của tuyến đường từ thôn 4, xã An Hưng (huyện An Lão) đi xã Hoài Sơn (thị xã Hoài Nhơn) bị sạt lở khiến người dân và phương tiện không qua lại được.

Hiện chính quyền địa phương đã cấm đường, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Tuyến đường trên đang được thi công, thuộc dự án hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (dự án CRIEM), do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư.