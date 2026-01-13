Hà Nội: Cấm xe tải, xe khách trên nhiều tuyến phố huyết mạch dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ chính thức diễn ra từ ngày 19/1 đến ngày 25/1/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 1 Đại lộ Thăng Long). Để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho sự kiện trọng đại này, Công an thành phố Hà Nội đã lên phương án phân luồng giao thông chi tiết, bao gồm cả ngày diễn tập và những ngày diễn ra Đại hội chính thức.

Cụ thể, lực lượng chức năng sẽ áp dụng lệnh cấm đối với toàn bộ xe tải (cả thông dụng và chuyên dùng) cùng xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (ngoại trừ các xe có phù hiệu phục vụ Đại hội, xe buýt, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố).

Khung giờ cấm được áp dụng cho ngày diễn tập 14/1/2026 là từ 05h30 đến 11h30. Riêng trong các ngày diễn ra Đại hội (từ 19/1 đến 25/1/2026), lệnh cấm sẽ được chia theo các khung giờ cao điểm: Buổi sáng từ 06h00 đến 08h30, buổi trưa từ 10h30 đến 12h00, đầu giờ chiều từ 13h00 đến 14h00 và buổi chiều tối từ 16h00 đến 19h00.

Nhiều tuyến đường sẽ tạm cấm, hạn chế phương tiện trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phạm vi cấm bao gồm hàng loạt tuyến đường huyết mạch tại khu vực phía Tây và trung tâm chính trị Ba Đình, Hoàn Kiếm.

Cụ thể, các phương tiện nêu trên không được di chuyển vào các trục đường: Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Trần Duy Hưng), Đại lộ Thăng Long (làn đường tiếp giáp Trung tâm Hội nghị Quốc gia), Trần Hữu Dực, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Trần Duy Hưng và Khuất Duy Tiến.

Bên cạnh đó, khu vực nội đô lịch sử và trung tâm chính trị cũng nằm trong diện cấm triệt để, bao gồm các tuyến đường: Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Đào Tấn, Kim Mã, Vạn Phúc, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Hùng Vương, Chu Văn An, Hoàng Diệu, Độc Lập, Lê Hồng Phong, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ.

Tại khu vực giáp ranh quận Hai Bà Trưng và Hoàn Kiếm, các phố Lê Duẩn, Hàng Lọng, Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo, Quán Sứ và Tràng Thi cũng sẽ ngừng đón các loại xe tải và xe khách trên 16 chỗ trong khung giờ quy định.

Ngoài các tuyến cấm cứng, Công an thành phố cũng hạn chế phương tiện lưu thông trên các tuyến vành đai và cửa ngõ như Hoàng Hoa Thám, Thanh Niên, Thụy Khuê, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, Yên Phụ, Trần Nhật Duật, Láng, Láng Hạ, Lê Văn Lương...

Các xe tải từ 10 tấn trở lên sẽ không được lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao từ 06h00 đến 21h00 trong suốt các ngày diễn ra Đại hội.

Đáng chú ý, riêng tuyến Vành đai 3 trên cao (đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao với Quốc lộ 5A), lực lượng chức năng sẽ cấm các loại xe ô tô có trọng tải toàn bộ từ 10 tấn trở lên lưu thông liên tục từ 06h00 đến 21h00 trong suốt các ngày diễn ra Đại hội.

Để tránh ùn tắc và đảm bảo lộ trình cho các phương tiện vận tải liên tỉnh không đi vào khu vực cấm, Công an Hà Nội đã đưa ra hướng dẫn phân luồng từ xa.

Đối với hướng từ các tỉnh phía Đông (như Hải Phòng, Hưng Yên) đi về phía Tây (Phú Thọ, Thái Nguyên) và ngược lại, tài xế cần di chuyển theo cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Quốc lộ 5, sau đó rẽ lên cầu Thanh Trì hoặc cầu Phù Đổng để đến nút giao Ninh Hiệp và đi tiếp theo Quốc lộ 3 mới.

Tương tự, các phương tiện từ phía Nam (Ninh Bình, Thanh Hóa) muốn đi sang phía Đông, phía Tây hoặc phía Bắc cần di chuyển theo cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Đến nút giao Đỗ Mười, lái xe chủ động rẽ phải để lên Vành đai III trên cao hướng đi cầu Thanh Trì, từ đó tỏa đi các hướng. Nếu muốn đi các tỉnh Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu, lộ trình tối ưu là theo đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 21A.

Với các phương tiện từ Phú Thọ và các tỉnh phía Tây Bắc về Hà Nội, cơ quan chức năng khuyến cáo hạn chế tối đa việc di chuyển vào Đại lộ Thăng Long. Thay vào đó, các lái xe nên lựa chọn lộ trình Cầu Diễn – Hồ Tùng Mậu hoặc đi theo hướng Quốc lộ 21 – Quốc lộ 6 – Quang Trung (Hà Đông) – Nguyễn Trãi để vào trung tâm thành phố.

Trong thời gian này, Sở Xây dựng Hà Nội cũng sẽ điều chỉnh lộ trình và tần suất các tuyến xe buýt để phù hợp với phương án phân luồng. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân chủ động nắm bắt lộ trình, thay đổi thời gian di chuyển phù hợp, đồng thời tự giác chấp hành luật giao thông.

Khi gặp đoàn xe ưu tiên phát tín hiệu đi làm nhiệm vụ, người tham gia giao thông cần nhanh chóng nhường đường, di chuyển vào các đường ngang hoặc điểm giao cắt gần nhất theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.