Ngọc Huyền bị 'cấm cửa' với Đình Tú trong 'Ngược đường ngược nắng'
GĐXH - Mai vừa vào đến sân nhà thì trực tiếp chứng kiến cảnh bà Diện đang nói xấu Mai với Hồng.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 9 "Ngược đường ngược nắng", Thắng (Trương Hoàng) nói chuyện với bạn thân về việc đăng bài "câu like, câu view". Hai người tỏ ra đắc ý khi bài đăng thu hút được sự chú ý, mục đích của họ là để Mai (Ngọc Huyền) nhìn thấy bộ mặt thật của Trung (Đình Tú), đồng thời bàn luận về việc nhà xưởng của gia đình Trung đang gặp vấn đề.
Dì Tính (NSƯT Tú Oanh) của Mai có vẻ như cũng ủng hộ cách làm của Thắng nhưng ngay lúc đó, Mai xuất hiện với khuôn mặt không giấu sự khó chịu.
Tại một xưởng sản xuất của gia đình Trung, bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) khẩn khoản xin đối tác lùi thời hạn giao hàng vì máy móc xưởng vừa bị "người ta hại" nên không thể hoạt động. Tuy nhiên, đối tác vô cùng cứng rắn, yêu cầu phải có đủ hàng giao trong tối nay để xuất đi Ấn Độ, nếu không sẽ phạt gấp đôi hợp đồng.
Không thể nhẫn nhịn nhìn mẹ bị ép uổng, Trung đã lên tiếng phản kháng. Anh thẳng thừng bóc mẽ đối tác vì biết rằng lô hàng đi Ấn Độ phải hơn 10 ngày nữa mới cần xuất phát, và cho rằng hắn ta đang cố tình chèn ép xưởng nhà mình.
Ở một diễn biến khác trong tập phim, Mai nhiệt tình đưa bà của Trung đi mua sắm. Khi về tới nơi, cụ Chính (NSƯT Thanh Quý) có vẻ bị đau chân nên cô gái đã đỡ bà vào nhà. Cô cũng vô tình tiết lộ với bà rằng mình đang có hẹn đi cà phê với Trung. Điều đó khiến cụ Chính vui ra mặt vì cụ vốn có ý mai mối cho hai người.
Đang bước vào nhà, cụ Chính nhận ra chiếc xe quen thuộc đang dựng trước nhà. Ngay lúc này, bà Diện cùng Hồng đi từ nhà ra cửa cùng với tuyên bố cấm cửa Mai tới nhà mình, khiến cả Mai và cụ Chính đều ngỡ ngàng.
Tập 9 phim "Ngược đường ngược nắng" phát sóng vào 21h ngày 13/4 trên VTV1.
