'Tình cũ' Hồng Diễm nói gì về tin đồn hẹn hò đồng giới?

Trương Thanh Long đang là cái tên gây chú ý với khán giả truyền hình khi đảm nhận vai Phong Vũ – mối tình đầu của Ngân Hà (Hồng Diễm) trong phim giờ vàng VTV "Trạm cứu hộ trái tim".

Trong những diễn biến mới, sau những âm mưu trả thù, cuộc hôn nhân của Ngân Hà và Hữu Nghĩa (Quang Sự) đang đứng trên bờ vực tan vỡ. Điều này khiến khán giả đồn đoán về vai trò của Vũ, liệu có "nối lại tình xưa" cùng Hồng Diễm.

Cách đây không lâu, trên trang cá nhân của Hồng Diễm, Quang Sự và Trương Thanh Long đều chia sẻ cùng một bức ảnh 3 nhân vật trong phim khiến khán giả thích thú.

Về phía Trương Thanh Long, nhắc đến vai diễn đánh dấu lần gia nhập "vũ trụ VTV", anh cho biết đây là 1 cơ duyên rất lớn đối với mình. "Trước đó, tôi cũng từng nhận được một vài đề nghị ra Bắc tham gia một vài phim điện ảnh, nhưng vì một vài lý do riêng nên tôi chưa thực hiện được điều này. Và khi nhận được lời mời tham gia Trạm cứu hộ trái tim, tôi không muốn phải chờ đợi thêm nữa, nhất là khi nghe nói đạo diễn của dự án này là anh Vũ Trường Khoa thì tôi vô cùng an tâm trong lần ra Hà Nội này", Thanh Long cho biết. Nam diễn viên cũng bày tỏ hi vọng được đón nhận khi lần đầu đóng cặp với Hồng Diễm.

Trương Thanh Long chia sẻ hình ảnh với bạn diễn trong "Trạm cứu hộ trái tim"

Ngược lại với trên phim, cách đây chưa lâu, mạng xã hội xôn xao Trương Thanh Long nghi vấn đang hẹn hò với diễn viên Lâm Thanh Nhã. Tin đồn bắt nguồn từ việc cả hai cùng tham gia dự án điện ảnh "Cái giá của hạnh phúc". Tại sự kiện giới thiệu phim, cả hai ngồi cạnh, có cử chỉ thân mật và không ngại dành sự quan tâm cho nhau. Không chỉ thế, trước đó, việc bộ đôi diễn viên cùng check in tại một địa điểm khiến nhiều người tò mò họ đang hẹn hò hay chỉ là những cảnh quay trong phim.

Không nói rõ về mối quan hệ cả hai song Trương Thanh Long nhận xét Lâm Thanh Nhã có nhiều năng lượng, luôn cố gắng hết sức để làm tròn vai. Tuy nhiên, anh cho rằng đàn em cần trải nghiệm nhiều hơn để trở thành diễn viên giỏi. Trước nghi vấn dùng chuyện đời tư để PR phim, Trương Thanh Long nói anh sống khép kín theo cảm xúc của mình, không có ý định chia sẻ hay kể cho ai nghe về chuyện cá nhân.

Trương Thanh Long bị đồn hẹn hò đồng giới với Lâm Thanh Nhã

Đồng thời, khi chia sẻ về quan điểm đóng phim đam mỹ, Trương Thanh Long thẳng thắn nêu ý kiến: "Tôi là diễn viên chuyên nghiệp, có vai hay để đóng là hạnh phúc rồi. Tại sao cứ nghe vai đam mỹ lại phải từ chối? Giới tính không liên quan đến vai diễn. Nếu bạn hiểu và trân trọng cơ hội thì bạn sẽ có nhiều cơ duyên thành công, và sẽ được đi xa hơn với nghề".



"Cảm ơn vì tình cảm mọi người dành cho tôi. Tôi là người hoàn toàn để lại cuộc sống cá nhân sau tấm rèm công việc. Với tôi, câu chuyện cá nhân là câu chuyện tôi muốn dành riêng cho bản thân mình", Trương Thanh Long chia sẻ thêm.

Không chỉ sở hữu ngoại hình ấn tượng, Trương Thanh Long còn là cái tên đa tài khi nổi tiếng cả trong giới thời trang lẫn phim ảnh, vừa là nhà thiết kế kiêm stylist, người mẫu, diễn viên. Trả lời thắc mắc rằng đảm nhận nhiều vai trò nhưng chưa đủ để "bật lên thành Sao", Trương Thanh Long nói anh cảm thấy hài lòng với mọi thứ hiện tại. "Tôi an vui trong thế giới showbiz Việt. An là luôn cảm thấy mình vẫn được mọi người quan tâm và ghi nhận nỗ lực của tôi trong suốt quá trình làm nghề. Vui vì mỗi ngày tôi vẫn được theo đuổi những giấc mơ của mình", anh trải lòng.