Tổng kết Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc Tôi” 2026: Lan tỏa tinh thần cống hiến của thế hệ trẻ

Hành trình với chủ đề "Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam" được khởi động từ tháng 5/2026 tại Nghệ An, vào dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026 cấp Trung ương được tổ chức gắn với các địa danh lịch sử - văn hóa, các địa chỉ đỏ trên toàn quốc.

Sau 5 tháng triển khai, ngọn đuốc của Hành trình đã đi qua 6 chặng, 7 điểm ở các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Huế, Tuyên Quang, Điện Biên, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh và Cà Mau. Tại các điểm, Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026 đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cán bộ Hội, hội viên, thanh niên.

Anh Lê Hải Long, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu khai mạc

Các cơ sở Hội tổ chức hoạt động chào cờ, dâng hương; tri ân gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh; triển khai hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, tìm hiểu lịch sử địa phương, giao lưu với nhân chứng lịch sử và tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia.Cũng theo anh Long, Hành trình đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên và cộng đồng.

Hành trình được ghi dấu với 3.100 hoạt động chào cờ tại các cột mốc, di tích, địa chỉ đỏ, với hơn 530 nghìn lượt hội viên, thanh niên tham gia. 1.050 công trình thanh niên được triển khai. 2.518 hoạt động về nguồn, thăm và dâng hương tại các di tích lịch sử, văn hóa được tổ chức, thu hút hơn 7,9 triệu lượt hội viên, thanh niên. Gần 1.700 hoạt động tri ân, giao lưu với nhân chứng lịch sử, trao tặng quà gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng.

Trong các hoạt động an sinh xã hội, các cấp bộ Hội đã trao tặng, hỗ trợ 86.000 phần quà, học bổng tới học sinh, thanh niên và người dân yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị các công trình, phần việc và hoạt động triển khai trong Hành trình đạt gần 60 tỷ đồng.

Các cấp bộ Hội tổ chức 196 hoạt động nâng cao kỹ năng sống, trại huấn luyện Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, thu hút 13.181 lượt hội viên, thanh niên; tổ chức 1.074 giải thể thao, hoạt động giao lưu nâng cao sức khỏe thu hút 103.161 lượt người tham gia. Ở trên không gian số, hơn 155 nghìn câu chuyện đẹp, cùng hơn 24 nghìn video với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tiếp tục đưa Hành trình đi xa hơn những cung đường đã qua…

Phát biểu tổng kết hành trình, anh Lê Hải Long, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết: "Thông qua Hành trình này, mỗi bạn trẻ đã thêm một lần nữa cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng "Tổ quốc"; thêm tự hào về truyền thống 70 năm của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; từ đó nuôi dưỡng trong mình bản lĩnh, khát vọng và tinh thần trách nhiệm để vững vàng bước vào chặng đường phía trước, chủ động đón nhận những cơ hội và vượt qua thử thách của thời đại mới", anh Lê Hải Long nhấn mạnh.

Tại Chặng 7 Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được tổ chức trong không gian giàu ý nghĩa lịch sử, văn hóa giữa lòng Thủ đô – hồ Hoàn Kiếm, nơi giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa chiều sâu nghìn năm lịch sử và nhịp sống của một Hà Nội đang vươn mình phát triển. Dịp này, các đại biểu, cán bộ Hội, hội viên, thanh niên cùng thực hiện nghi thức chào cờ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nghi thức rước đuốc và đồng diễn semaphore.

Trung ương Hội trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong công tác tổ chức, triển khai Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026

Nhân dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng Bằng khen cho 15 tập thể là Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong triển khai Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026; trao tặng Bằng khen cho 23 tập thể và 24 cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

Cũng trong ngày 10/10, đoàn viên, thanh niên Thủ đô tham gia thực hiện "Ngày thứ Bảy tình nguyện" tại 126 xã, phường trên địa bàn thành phố. Hoạt động được tổ chức gắn với Ngày Giải phóng Thủ đô, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp.