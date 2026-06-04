Đánh bay nắng nóng với các món chè hạt sen thanh mát, ngọt dịu tại nhà
GĐXH - Chè hạt sen với hương vị tươi mát và bổ dưỡng giúp giải nhiệt luôn được nhiều người yêu thích. Hãy cùng tìm hiểu cách nấu món chè hạt sen trong bài viết này.
Chè đậu xanh hạt sen
Nguyên liệu: Đậu xanh nguyên hạt 200gr. Hạt sen tươi đã bỏ tim sen hoặc hạt sen khô 100gr. Vani1 ống. Các gia vị khác: Đường phèn, muối.
Cách làm: Đậu xanh vo sạch và ngâm với nước khoảng 4 tiếng để hạt đậu mềm. Trong quá trình vo và ngâm đậu xanh nên loại bỏ những hạt xấu để chè nấu ra được ngon hơn.
Hạt sen đã bỏ tim sen đem đi rửa sạch và để ráo. Nếu là hạt sen khô thì mang đi ngâm nước cho mềm tương tự như đậu xanh.
Sau khi ngâm nguyên liệu đủ thời gian, hãy cho đậu xanh vào nồi nấu cùng với 1 lít nước cho đến khi chín. Nhớ hớt bọt khi nấu để vị không bị chát.
Sau khi đậu xanh đã nở đều, cho hạt sen vào và tiếp tục nấu cho đến khi hạt sen cũng chín đều và có mùi thơm thơm bùi bùi là được.
Sau đó, cho đường vào chè đến độ ngọt đúng khẩu vị vừa miệng, thêm vani và một chút muối cho đậm lại vị ngọt. Khuấy đều và nấu thêm 5 phút nữa thì tắt bếp.
Vậy là món chè hạt sen đậu xanh giải nhiệt cực đơn giản đã hoàn thành. Món chè này ăn nóng hay lạnh đều ngon, vị chè đậu xanh hạt sen ngọt thanh, thơm bùi từ hạt sen và đậu xanh chắc chắn sẽ làm bạn nhớ mãi.
Chè hạt sen long nhãn
Nguyên liệu: Hạt sen tươi đã tách nhụy 200gr. Nấm bông tuyết nửa bông. Nhãn đóng hộp hoặc nhãn nhục. Đậu nành tươi 50gr. Gia vị khác: Đường phèn, đường cát trắng, muối.
Cách làm: Đậu nành tách bỏ vỏ và chỉ lấy hạt.
Nấm bông tuyết: Rửa sạch và ngâm trong nước lạnh khoảng 15 phút cho nấm nở, vớt ra ngoài rồi cắt thành các miếng vừa ăn.
Cho hạt sen và nước đã chuẩn bị vào nồi, đậy nắp lại và luộc trong 15 phút. Sau khi hạt sen đã chín, vớt hạt sen ra ngoài và tiếp tục cho đậu nành vào nồi nước rồi nấu tiếp. Luộc thêm khoảng 5 phút cho đậu nành chín rồi vớt ra ngoài.
Mở nắp hộp nhãn đóng sẵn, tách phần cái và nước ra riêng (nhớ giữ lại phần nước để nấu nước chè).
Cho từng hạt sen đã luộc chín vào bên trong lòng quả nhãn. Tiếp tục cho đến khi hết nguyên liệu hoặc khi thấy đã đủ ăn.
Cho 1 lít nước, ½ nước nhãn đóng hộp vừa tách ra và 200g đường phèn vào nồi nấu rồi đun sôi. Nếu không có đường phèn thì có thể thay bằng đường cát trắng.
Sau khi nước sôi và đường đã hoà tan hoàn toàn, cho hạt sen lồng trong nhãn, hạt sen còn dư, bông tuyết và đậu nành vào nồi.
Nêm vào nửa muỗng cà phê muối để cho đậm vị thanh ngọt rồi khuấy đều, sau đó tiếp tục đun sôi và điều chỉnh độ ngọt của chè cho hợp khẩu vị rồi tắt bếp.
Chè hạt sen đường phèn
Nguyên liệu: Hạt sen tươi 500gr. Đường phèn 200gr. Lá dứa 2 nhánh lá.
Cách làm: Hạt sen tươi sau khi tách bỏ tim sen rồi rửa sạch và để ráo. Lá dứa rửa sạch và buộc lại.
Luộc sơ qua hạt sen trong nồi khoảng 5 phút, sau đó vớt ra và đem hạt sen đi rửa sạch với nước để bớt nhựa sẽ giúp chè không bị đắng, chát. Sau đó, cho hạt sen vào nồi luộc lần 2 đến khi chín thì vớt ra và để ráo nước.
Lưu ý: Không luộc hạt sen quá nhừ, điều này sẽ khiến hạt sen bị bở và không ngon. Có thể hấp cách thủy hạt sen để hạt bùi và thơm hơn.
Cho lá dứa, đường phèn và 1 lít nước vào nồi rồi đun với lửa nhỏ cho đường tan hết thì tắt bếp. Vớt bỏ lá dứa ra, chờ nước đường trong và lắng cặn thì tách nước đường qua một nồi khác, lọc bỏ lớp cặn bên dưới.
Cho hạt sen đã luộc chín vào nồi nước đường phèn và đun với lửa nhỏ khoảng 5 phút để hạt sen ngấm đường thì tắt bếp.
Chè hạt sen đường phèn có vị ngọt thanh từ đường phèn, vị béo bùi của hạt sen và hương lá dứa thơm nhẹ. Có thể thêm đá để tăng độ ngon cho món chè này.
Chè hạt sen đậu đỏ
Nguyên liệu: Hạt sen tươi đã tách nhụy 100gr. Đậu đỏ 300gr. Đường trắng 500gr. Muối.
Cách làm: Ngâm riêng hạt sen và đậu đỏ trong nước khoảng 6 - 7 tiếng. Sau đó, vớt hạt sen và đậu đỏ ra, rửa sạch và để ráo nước.
Cho hạt sen, đậu đỏ đã ngâm và được rửa sạch cùng với 1 lít nước lọc vào nồi. Đậy nắp nồi và nấu với lửa vừa trong 45 phút.
Sau đó kiểm tra xem đậu đỏ và hạt sen đã mềm chưa. Nếu đã mềm, cho 500gr đường vào và khuấy đều.
Nêm thêm muối vào cho đến khi vừa miệng. Đậy nắp và nấu thêm 15 phút nữa thì tắt bếp. Có thể cho thêm trân châu trắng hoặc ruột dừa nạo nếu thích để hương vị ngon hơn.
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