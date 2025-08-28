Trải nghiệm truy xuất nguồn gốc sản phẩm sữa tươi sạch TH True milk tại triển lãm Khởi nghiệp kiến quốc

Tại đây, cùng với những trải nghiệm thực tế về thành tựu phát triển, TH đã giới thiệu công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm sữa tươi sạch do người Việt phát triển, cho phép theo dõi chi tiết từ khẩu phần ăn của bò, thời điểm vắt sữa đến quy trình sản xuất.Công nghệ vì sự minh bạch của thị trường sữa

Hình ảnh khách hàng rạng rỡ sau khi trực tiếp truy xuất nguồn gốc và nếm thử sản phẩm

Công nghệ minh bạch nguồn gốc sản phẩm

Khởi xướng khai thác dữ liệu và ứng dụng công nghệ để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, từ nguyên liệu đầu vào, quá trình sản xuất, kết quả kiểm tra chất lượng đến chuỗi phân phối là bước tiến mới trên hành trình thúc đẩy minh bạch hóa thị trường sữa - vì quyền lợi của người tiêu dùng mà TH đã theo đuổi 15 năm qua, dưới sự dẫn dắt của Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia.

Tại triển lãm Khởi nghiệp Kiến quốc, TH là doanh nghiệp tiên phong tham gia cung cấp dữ liệu trên nền tảng NDA Trace - giải pháp truy xuất nguồn gốc của Hiệp hội Dữ liệu quốc gia (NDA) do người Việt phát triển, tích hợp trên các nền tảng quốc gia, ứng dụng công nghệ blockchain (NDA Chain) và định danh phi tập trung (NDA DID).

Mỗi sản phẩm TH true MILK được gắn một mã định danh duy nhất dưới dạng QR code, giúp người tiêu dùng dễ dàng kiểm tra toàn bộ hành trình sản phẩm: từ nguyên liệu đầu vào, khẩu phần ăn và sức khỏe đàn bò, thời điểm vắt sữa, quy trình kiểm định chất lượng, đóng gói, vận chuyển đến phân phối. Tất cả dữ liệu được lưu trữ minh bạch, không thể giả mạo hay chỉnh sửa, đáp ứng chuẩn quốc tế GS1 và tương thích với hệ thống EBSI Trace 4EU, tạo thuận lợi kết nối chuỗi cung ứng xuyên biên giới.

Khách tham quan có thể trực tiếp quét mã QR trên hộp sữa tại khu trưng bày để nhận thông tin chi tiết như thành phần dinh dưỡng, trọng lượng, hạn sử dụng, quy cách đóng gói, cùng các chứng chỉ số xác thực trong suốt vòng đời sản phẩm. Khi truy cập vào mục "Truy xuất nguồn gốc", người tiêu dùng còn được cung cấp đầy đủ thông tin về bữa ăn của bò, thời gian vắt sữa và toàn bộ quy trình sản xuất theo 12 bước tiêu chuẩn quốc tế – nền tảng đã giúp TH tạo ra "cuộc cách mạng sữa tươi" trong suốt 15 năm qua.

Khách tham quan háo hức truy quét mã QR trên hộp sữa để truy xuất nguồn gốc

Dấu ấn công nghệ cao trong chăn nuôi và sản xuất

Song song với truy xuất nguồn gốc, TH giới thiệu tại triển lãm những thành tựu ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi, sản xuất:

Đàn bò TH được gắn chip điện tử để theo dõi sức khỏe, quản lý bằng hệ thống tiên tiến của Israel, Hà Lan; áp dụng quy trình thú y từ New Zealand.

TH là doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam làm chủ công nghệ IVF – thụ tinh nhân tạo cho bò sữa, chủ động nguồn giống chất lượng cao.

Trên cánh đồng, hệ thống tưới thông minh tự động đo độ ẩm đất, máy thu hoạch liên hoàn xử lý 2 tấn nguyên liệu mỗi phút, máy đóng cỏ khô tự động thay thế sức lao động của hàng trăm công nhân.

Nhà máy sữa tươi sạch TH true MILK đạt công suất 1 triệu lít/ngày – kỷ lục của ngành sữa Việt Nam và thế giới, được vận hành trên nền tảng quản trị SAP S4/Hana hiện đại, cho phép phân tích dữ liệu theo thời gian thực, tối ưu kế hoạch sản xuất và dự báo nhu cầu thị trường.

Hành trình bền vững – Vì sức khỏe cộng đồng

Với triết lý nhân văn "Hãy làm ly sữa với trái tim người mẹ, bằng phẩm hạnh anh hùng của dân tộc anh hùng", bà Thái Hương – Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia – đã định hướng mọi hoạt động của doanh nghiệp kết hợp khoa học công nghệ, công nghệ cao và quản trị 4.0 để tạo ra sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở sữa tươi sạch, TH còn tiên phong phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn, tái sử dụng phụ phẩm và chất thải để làm nguyên liệu cho các quy trình khác, giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Năm 2024, hai nhà máy của TH đã nhận chứng nhận trung hòa carbon quốc tế, minh chứng cho thành công của chiến lược phát triển bền vững, đồng hành cùng mục tiêu Net Zero mà Chính phủ Việt Nam cam kết tại COP26.

TH – Doanh nghiệp tiên phong trong khởi nghiệp kiến quốc

Khu trưng bày của TH có diện tích 212m², đặt tại Hall 4 – Khu công nghiệp nhẹ, thực phẩm, dịch vụ, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là không gian trải nghiệm số kết hợp thực tế, giới thiệu thành tựu 15 năm kiến tạo "hạnh phúc đích thực": thay đổi bản chất ngành sữa Việt Nam, khởi xướng Chương trình Sữa học đường Quốc gia, minh bạch hóa thị trường sữa, tiên phong đầu tư chăn nuôi tại Nga và Úc, nâng cao uy tín thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

Triển lãm Khởi nghiệp Kiến quốc là một phần của chuỗi sự kiện "Rạng rỡ Việt Nam – 80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc", nơi tôn vinh các thành tựu kinh tế - xã hội và khẳng định vai trò của khu vực kinh tế tư nhân như một động lực quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Sự hiện diện nổi bật của Tập đoàn TH không chỉ khẳng định vị thế doanh nghiệp đổi mới sáng tạo hàng đầu, mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn tầm thế giới.

Triển lãm mở cửa tự do từ 28/8 đến 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội.

