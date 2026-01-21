Bán hàng online từ 2026: Doanh thu bao nhiêu thì phải nộp thuế?
GĐXH - Từ năm 2026, hoạt động bán hàng trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) sẽ có nhiều thay đổi quan trọng về nghĩa vụ thuế. Theo quy định mới, hộ và cá nhân kinh doanh sẽ chuyển từ hình thức nộp thuế khoán sang kê khai, nộp thuế dựa trên doanh thu thực tế.
Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng mỗi năm phải nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế thu nhập cá nhân. Riêng với người bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, Nghị định 117/2025 quy định sàn sẽ thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay cho người bán. Việc khấu trừ thuế được thực hiện ngay khi người mua thanh toán và đơn hàng hoàn tất.
Mức thuế VAT áp dụng lần lượt là 1% với kinh doanh hàng hóa, 3% với vận tải và dịch vụ gắn với hàng hóa, 5% với dịch vụ. Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú trong nước là 0,5% với hàng hóa, 1,5% với vận tải, dịch vụ gắn với hàng hóa và 2% với dịch vụ. Đối với cá nhân ở nước ngoài, các mức thuế này cao hơn, lần lượt là 1%, 2% và 5%.
Doanh thu tính thuế là toàn bộ số tiền bán hàng, cung ứng dịch vụ và các khoản thu khác, bao gồm cả phí sàn, trợ giá hay giảm giá. Ví dụ, một gian hàng có doanh thu 259 triệu đồng/tháng dù chỉ thực nhận 196 triệu đồng sau khi trừ phí, vẫn phải nộp thuế trên toàn bộ 259 triệu đồng, tương ứng khoảng 3,9 triệu đồng tiền thuế.
Tuy nhiên, việc sàn nộp thuế thay chỉ mang tính tạm thu. Trường hợp doanh thu cả năm dưới 500 triệu đồng, người bán sẽ được hoàn thuế. Với hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm, thuế sẽ được tính trên lợi nhuận (doanh thu trừ chi phí) với thuế suất 17% và phải thực hiện quyết toán cuối năm.
Để được tính thuế theo lợi nhuận, người bán cần chứng minh đầy đủ chi phí hợp lệ. Các chuyên gia khuyến nghị hộ kinh doanh sớm thay đổi thói quen ghi chép, lưu trữ hóa đơn, chứng từ, sao kê thanh toán nhằm bảo vệ quyền lợi khi chính sách mới chính thức áp dụng.
