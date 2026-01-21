Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21 - 25/1/2026: Khu dân cư nào sẽ nằm trong diện cúp điện
GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cà Mau
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 21 - 25/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21 - 25/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21 - 25/1/2026
Lịch cúp điện Tân Thành
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Hưng Mỹ
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Năm Căn
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Trần Văn Thời
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Nguyễn Phích
KHU VỰC: Một phần xã Khánh An tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:28:00 ngày 21/01/2026 đến 10:24:00 ngày 21/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đầm Dơi
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Thới Bình
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.
Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/1/2026.
