Huế nỗ lực duy trì mức sinh thay thế, nâng cao chất lượng dân số
GĐXH - TP Huế đang triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì mức sinh thay thế và nâng cao chất lượng dân số, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Chủ động thích ứng
Thời gian qua, TP Huế từng bước nâng cao chất lượng dân số, đồng thời chủ động thích ứng với xu hướng già hóa dân số, kiểm soát hiệu quả tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và các vấn đề xã hội liên quan.
Trên cơ sở triển khai đồng bộ các chủ trương Nghị quyết về công tác dân số, Nghị quyết số 72 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và Luật Dân số, các hoạt động truyền thông được đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức.
Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, công tác tuyên truyền từng bước đi vào chiều sâu, tác động đến nhận thức và góp phần thay đổi hành vi của người dân trong các vấn đề như trách nhiệm sinh con, chăm sóc và nuôi dạy con.
Song song đó, các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn được triển khai đồng bộ.
Công tác phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết được chú trọng, cùng với việc thực hiện sàng lọc, chẩn đoán một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh; chăm sóc, khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi ngày càng được quan tâm.
Ông Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng Dân số - Trẻ em (Sở Y tế TP Huế) cho biết, mục tiêu trọng tâm hiện nay là duy trì mức sinh thay thế, khi mức sinh của thành phố năm 2025 dưới mức sinh thay thế 2,06 con/phụ nữ.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con, sinh con thứ hai trước 35 tuổi. Đồng thời, khuyến khích các cặp vợ chồng chủ động quyết định thời gian sinh con, số con, lựa chọn thời điểm và khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khỏe, điều kiện học tập, lao động, công tác, thu nhập và việc nuôi dạy con trên cơ sở bình đẳng", ông Toàn nói.
Cùng với việc duy trì mức sinh hợp lý, nâng cao chất lượng dân số được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt. Các chương trình tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sơ sinh tiếp tục được đẩy mạnh...
Hướng tới mục tiêu bền vững
Theo lãnh đạo Phòng Dân số - Trẻ em, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân số trong giai đoạn tới, trước hết cần đổi mới nội dung và phương thức truyền thông theo hướng cá thể hóa, phù hợp với từng nhóm đối tượng.
Cùng với đó, việc tận dụng nền tảng số, mạng xã hội và các ứng dụng thông minh sẽ được đẩy mạnh hơn nữa nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, giúp người dân chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe và thực hiện các chính sách dân số.
Bên cạnh đó, ngành y tế sẽ chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ dân số, đặc biệt là dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chăm sóc người cao tuổi. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số ở cơ sở được xác định là yếu tố then chốt, bảo đảm triển khai hiệu quả các chương trình.
Ngành y tế xác định, thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con, sinh con thứ hai trước 35 tuổi, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên.
Bên cạnh đó, xóa bỏ tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết, tăng cường chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên cũng như đẩy mạnh tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn nhằm thích ứng với già hóa dân số...
