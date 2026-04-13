Dân số và phát triển

Huế nỗ lực duy trì mức sinh thay thế, nâng cao chất lượng dân số

Thứ hai, 11:56 13/04/2026 | Dân số và phát triển
Hoàng Dũng - Nguyễn Hà
GĐXH - TP Huế đang triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì mức sinh thay thế và nâng cao chất lượng dân số, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ động thích ứng

Thời gian qua, TP Huế từng bước nâng cao chất lượng dân số, đồng thời chủ động thích ứng với xu hướng già hóa dân số, kiểm soát hiệu quả tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và các vấn đề xã hội liên quan.

Huế nỗ lực duy trì mức sinh thay thế, tiếp tục nâng cao chất lượng dân số - Ảnh 1.

Ngành Y tế triển khai các hoạt động dân số dành cho tuyến cơ sở.

Trên cơ sở triển khai đồng bộ các chủ trương Nghị quyết về công tác dân số, Nghị quyết số 72 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và Luật Dân số, các hoạt động truyền thông được đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, công tác tuyên truyền từng bước đi vào chiều sâu, tác động đến nhận thức và góp phần thay đổi hành vi của người dân trong các vấn đề như trách nhiệm sinh con, chăm sóc và nuôi dạy con.

Song song đó, các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn được triển khai đồng bộ.

Công tác phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết được chú trọng, cùng với việc thực hiện sàng lọc, chẩn đoán một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh; chăm sóc, khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi ngày càng được quan tâm.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng Dân số - Trẻ em (Sở Y tế TP Huế) cho biết, mục tiêu trọng tâm hiện nay là duy trì mức sinh thay thế, khi mức sinh của thành phố năm 2025 dưới mức sinh thay thế 2,06 con/phụ nữ.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con, sinh con thứ hai trước 35 tuổi. Đồng thời, khuyến khích các cặp vợ chồng chủ động quyết định thời gian sinh con, số con, lựa chọn thời điểm và khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khỏe, điều kiện học tập, lao động, công tác, thu nhập và việc nuôi dạy con trên cơ sở bình đẳng", ông Toàn nói.

Cùng với việc duy trì mức sinh hợp lý, nâng cao chất lượng dân số được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt. Các chương trình tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sơ sinh tiếp tục được đẩy mạnh...

Hướng tới mục tiêu bền vững

Theo lãnh đạo Phòng Dân số - Trẻ em, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân số trong giai đoạn tới, trước hết cần đổi mới nội dung và phương thức truyền thông theo hướng cá thể hóa, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Huế nỗ lực duy trì mức sinh thay thế, tiếp tục nâng cao chất lượng dân số - Ảnh 2.

TP Huế nỗ lực duy trì mức sinh thay thế, tiếp tục nâng cao chất lượng dân số.

Cùng với đó, việc tận dụng nền tảng số, mạng xã hội và các ứng dụng thông minh sẽ được đẩy mạnh hơn nữa nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, giúp người dân chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe và thực hiện các chính sách dân số.

Bên cạnh đó, ngành y tế sẽ chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ dân số, đặc biệt là dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chăm sóc người cao tuổi. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số ở cơ sở được xác định là yếu tố then chốt, bảo đảm triển khai hiệu quả các chương trình.

Ngành y tế xác định, thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con, sinh con thứ hai trước 35 tuổi, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên.

Bên cạnh đó, xóa bỏ tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết, tăng cường chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên cũng như đẩy mạnh tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn nhằm thích ứng với già hóa dân số...

Theo Sở Y tế TP Huế, trong quý I năm 2026, tỷ lệ bà mẹ mang thai được tầm soát đủ 4 bệnh đạt 62%; tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai đạt 90,3%; tỷ số giới tính khi sinh được kiểm soát ở mức 101,6 bé trai/100 bé gái; đặc biệt không ghi nhận trường hợp tảo hôn hay hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn.
Việt Nam thích ứng với già hóa dân số: Cơ hội thúc đẩy "Kinh tế bạc"

GĐXH - Già hóa dân số không chỉ là thách thức mà còn là đòn bẩy cho "kinh tế bạc". Việc khai thác thị trường dịch vụ chăm sóc và tạo việc làm mới sẽ trở thành động cơ tăng trưởng quan trọng.


Tin liên quan

Việt Nam thích ứng với già hóa dân số: Cơ hội thúc đẩy "Kinh tế bạc"

Dân số Quảng Ninh: Tập huấn tuyên truyền viên măng non phát huy quyền tham gia của trẻ em

Quảng Ninh quán triệt Luật Dân số, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác dân số

Chất lượng dân số: Nền tảng cốt lõi cho khát vọng thịnh vượng và sự trường tồn của dân tộc

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Cùng chuyên mục

Hẹp bao quy đầu có làm tăng nguy cơ ung thư dương vật?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Hẹp bao quy đầu không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn có thể làm tăng nguy cơ ung thư dương vật nếu kéo dài và không được xử lý đúng cách.

Tiết lộ giới tính thai nhi có thể bị phạt đến 15 triệu đồng, tước chứng chỉ hành nghề

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó nghiêm cấm và xử lý mạnh các hành vi tiết lộ, lựa chọn giới tính thai nhi.

Việt Nam thích ứng với già hóa dân số: Cơ hội thúc đẩy "Kinh tế bạc"

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Già hóa dân số không chỉ là thách thức mà còn là đòn bẩy cho "kinh tế bạc". Việc khai thác thị trường dịch vụ chăm sóc và tạo việc làm mới sẽ trở thành động cơ tăng trưởng quan trọng.

Người phụ nữ 34 tuổi hạnh phúc sinh con sau 5 năm vô sinh không rõ nguyên nhân

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Vô sinh sau nhiều năm “thả tự nhiên” và điều trị không hiệu quả, người phụ nữ 34 tuổi bất ngờ đón con đầu lòng nhờ thụ tinh ống nghiệm.

Bé gái 5 tuổi ngực to bất thường, phát hiện nang buồng trứng gây dậy thì sớm

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Ngực phát triển nhanh trong thời gian ngắn ở bé gái 5 tuổi khiến gia đình lo lắng. Kết quả thăm khám cho thấy trẻ bị nang buồng trứng phì đại, dẫn đến dậy thì sớm ngoại biên.

Cặp vợ chồng hiếm muộn phát hiện tinh trùng gần cạn kiệt sau 7 năm kết hôn

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Vợ chồng chị My đi khám hiếm muộn thì bất ngờ phát hiện người chồng bị tinh trùng suy giảm nghiêm trọng, gần như mất khả năng thụ thai tự nhiên.

Dân số Quảng Ninh: Tập huấn tuyên truyền viên măng non phát huy quyền tham gia của trẻ em

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Hoạt động này không chỉ trang bị kiến thức cần thiết cho trẻ em mà còn khẳng định vai trò của ngành y tế trong việc phối hợp liên ngành, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho thế hệ tương lai.

Người phụ nữ 48 tuổi mắc u xơ tử cung, phải cắt bỏ tử cung vì 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Phát hiện u xơ tử cung từ sớm nhưng chần chừ điều trị, người phụ nữ 48 tuổi phải cấp cứu trong tình trạng thiếu máu nặng, buộc cắt tử cung để bảo toàn sức khỏe.

Thai phụ 37 tuổi bất ngờ đẻ rớt tại nhà trọ, bé sơ sinh chào đời nặng 3kg

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Thai phụ 37 tuổi bất ngờ chuyển dạ khi đang ở nhà trọ, sinh con ngay trên nền gạch. Bé sơ sinh may mắn được ê kíp bác sĩ cấp cứu kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Bé gái 2 tháng tuổi nhập viện vì u nang buồng trứng hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Một bé gái 2 tháng tuổi được phát hiện u nang buồng trứng kích thước lớn hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng. Nhờ can thiệp phẫu thuật nội soi kịp thời, bác sĩ đã loại bỏ khối u và bảo tồn thành công chức năng sinh sản cho trẻ.

Xem nhiều

Người phụ nữ 40 tuổi sinh con khỏe mạnh sau 9 năm cắt tuyến giáp chữa ung thư

Người phụ nữ 40 tuổi sinh con khỏe mạnh sau 9 năm cắt tuyến giáp chữa ung thư

Dân số và phát triển

GĐXH - Sau 9 năm cắt tuyến giáp do ung thư tuyến giáp, một phụ nữ 40 tuổi may mắn sinh con khỏe mạnh nhờ thụ tinh ống nghiệm.

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Dân số và phát triển
Cặp vợ chồng hiếm muộn phát hiện tinh trùng gần cạn kiệt sau 7 năm kết hôn

Cặp vợ chồng hiếm muộn phát hiện tinh trùng gần cạn kiệt sau 7 năm kết hôn

Dân số và phát triển
Người phụ nữ 48 tuổi mắc u xơ tử cung, phải cắt bỏ tử cung vì 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Người phụ nữ 48 tuổi mắc u xơ tử cung, phải cắt bỏ tử cung vì 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Dân số và phát triển
Bé gái 5 tuổi ngực to bất thường, phát hiện nang buồng trứng gây dậy thì sớm

Bé gái 5 tuổi ngực to bất thường, phát hiện nang buồng trứng gây dậy thì sớm

Dân số và phát triển

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
