Trao giải cuộc thi Review sách 'Thư Đàm Cổ Nguyệt 2025': Thắp sáng ngọn lửa yêu văn chương

Ngày 13/9/2025, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải cuộc thi Review sách trực tuyến "Thư Đàm Cổ Nguyệt 2025" và tọa đàm "Hành trình Văn hóa đọc Việt".

Mai Lê Kỳ Duyên - học sinh lớp 11A6 - Trường THPT Đống Đa - Hà Nội là thí sinh nhỏ tuổi nhất đã đạt giải Nhì cuộc thi.

Theo đó, sau khi tổng hợp kết quả chấm Chung khảo, Ban tổ chức đã trao thưởng cho 12 tác giả có bài viết xuất sắc nhất, bao gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 04 giải Ba và 05 giải Khuyến khích. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng vinh danh 03 cá nhân có nhiều lượt tương tác trong vòng thi đầu.

Đánh giá về chất lượng và ý nghĩa xã hội của cuộc thi này, Tiến sĩ Ngôn ngữ học, nhà thơ Đỗ Anh Vũ – Trưởng ban giám khảo vòng Chung khảo, chia sẻ: "Trong bối cảnh văn hóa đọc đang bị nhiều loại hình giải trí khác lấn át, cuộc thi Thư Đàm Cổ Nguyệt 2025 có một ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc đề cao văn chương cùng những giá trị truyền thống, khơi lại tình yêu sách vở cho giới trẻ. Nhìn vào cuộc thi, có thể thấy, vẫn còn nhiều bạn trẻ giữ được tình yêu với sách, với văn học cùng những giá trị kinh điển của cha ông. Các bạn đã đón đọc cuốn truyện ký Hồ Xuân Hương và tôi của tác giả Đông Di bằng một tình cảm say mê, trân trọng..."

Được biết, cuộc thi Review sách "Thư Đàm Cổ Nguyệt 2025" được Ban tổ chức dự án Cổ Nguyệt Đường phát động nhằm lan tỏa, góp phần phát triển văn hóa đọc, khuyến khích thói quen đọc sách và nâng cao kỹ năng tư duy phản biện, viết lách cho cộng đồng. Diễn ra từ ngày 13/07/2025 đến 13/09/2025, cuộc thi đã thu hút đông đảo độc giả, học sinh, sinh viên, giáo viên, nhà nghiên cứu và những người yêu sách trên khắp cả nước.

Với hình thức tham gia trực tuyến kết hợp gửi bài viết trực tiếp, cuộc thi đã trở thành một sân chơi sáng tạo, trí tuệ, nơi độc giả (trong độ tuổi từ 15 -30) có cơ hội chia sẻ cảm nhận sâu sắc về những cuốn sách yêu thích, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn, tri thức tới cộng đồng.

Cuộc thi được tổ chức theo 2 vòng thi. Vòng 1 là Review sách Tự do: Các thí sinh được lựa chọn cuốn sách mà mình tâm đắc và yêu thích để viết cảm nhận, Vòng 2 là Review tác phẩm cụ thể: Truyện ký "Hồ Xuân Hương và Tôi" của tác giả Đông Di. Ở các bài thi vòng 2, các thí sinh cần có một phần mở rộng trong bài viết của mình là đưa ra ý kiến đóng góp, đề xuất ý tưởng phát triển và nâng cao văn hóa đọc thông qua thiết kế, tổ chức các hoạt động cho dự án Cổ Nguyệt Đường.

Tuy chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các thí sinh trên khắp mọi miền tổ quốc với hàng trăm bài dự thi.

"Thư Đàm Cổ Nguyệt 2025" là cuộc thi review sách đầu tiên do dự án Cổ Nguyệt Đường khởi xướng, đồng thời là hoạt động khởi đầu trong hoạt động khuyến đọc của dự án này. Với mục tiêu phát triển văn hóa phi lợi nhuận, cuộc thi hướng đến việc kết nối những tâm hồn yêu sách, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa và thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội.

Bà Nguyễn Ngọc Anh - Người phụ trách Cổ Nguyệt Đường - cho biết: Từ thành công của cuộc thi này, chúng tôi sẽ tổ chức thành cuộc thi thường niên để mở ra cơ hội cho các thế hệ bạn đọc gắn kết, trao đổi và chia sẻ tri thức, góp phần làm giàu đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng một xã hội học tập và phát triển bền vững.