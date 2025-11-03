Trên đường đi học về, hai nam sinh lớp 7 nhặt được 36 triệu đồng
GĐXH - Mới đây, trong lúc đi học về, hai nam sinh lớp 7B trường THCS Tiên Lữ bất ngờ nhặt được 36 triệu đồng. Ngay sau đó, các em đã mang số tiền trên trình báo Công an xã tìm người đánh rơi để trả lại.
Sáng nay (3/11), tại buổi chào cờ đầu tuần, Trường THCS Tiên Lữ (xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên) đã tuyên dương, khen thưởng hai em Phạm Tuấn Điệp và An Quảng Bình (đều học sinh lớp 7B), vì đã có hành động đẹp khi nhặt được của rơi trả lại người mất.
Trước đó, ngày 1/11, trên đường đi học về, hai em bất ngờ nhặt được một chiếc túi xách. Khi kiểm tra bên trong phát hiện có một chiếc điện thoại di động và 36 triệu đồng tiền mặt. Ngay sau đó, các nam sinh đã chủ động liên hệ với Công an xã Hoàng Hoa Thám để tìm người đánh rơi trả lại tài sản.
Sau khi tiếp nhận và xác minh, Công an xã xác định chủ chiếc túi trên là bà Nguyễn Thị Chung (trú tại khu dân cư Hòa Bình, xã Hoàng Hoa Thám).
Theo bà Chung, số tiền 36 triệu này được bản thân đến ngân hàng rút để giải quyết công việc gia đình, không may do sơ ý làm rơi, may mắn sau đó 2 học sinh nhặt được. Cảm kích trước hành động đẹp, bà Chung đã gửi thư cảm ơn đến Ban giám hiệu nhà trường, tập thể giáo viên và 2 nam sinh lớp 7B.
Hành động của 2 nam sinh lớp 7B Trường THCS Tiên Lữ không tham của rơi là tấm gương sáng về lòng trung thực, nhân văn, trách nhiệm cho học sinh trong toàn trường noi theo.
