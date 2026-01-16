Hà Nội: Đột kích biệt thự hạng sang, 'cất lưới' ổ nhóm người nước ngoài lừa đảo qua mạng

Thực hiện Kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép năm 2026, ngày 15/1, các tổ công tác của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã đồng loạt ra quân, tổng kiểm tra các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố. Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện 4 vụ việc với 17 người nước ngoài vi phạm, trong đó nổi cộm lên là ổ nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao tại xã Sơn Đồng.

Căn biệt thự được nhóm người nước ngoài thuê để hoạt động lừa đảo tại xã Sơn Đồng. Ảnh: CAHN

Thuê biệt thự biệt lập để "lập đại bản doanh" lừa đảo

Cụ thể, khi phối hợp với Công an xã Sơn Đồng và Ban quản lý Khu đô thị Splendora kiểm tra hành chính hai căn biệt thự liền kề (số BT1-D64 và BT1-D25), lực lượng chức năng đã phát hiện 9 người nước ngoài (gồm 7 quốc tịch Hàn Quốc và 2 quốc tịch Trung Quốc) đang lưu trú nhưng không xuất trình được hộ chiếu hay giấy tờ tùy thân.

Tại hiện trường, Cảnh sát phát hiện "công xưởng" làm việc của nhóm này với số lượng lớn thiết bị điện tử đang hoạt động, bao gồm: 17 máy tính xách tay, 14 máy tính bảng, 3 màn hình máy tính rời và 30 điện thoại di động các loại.

Các đối tượng người nước ngoài tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan Công an xác định, đây là ổ nhóm hoạt động lừa đảo qua mạng có tổ chức. Trong đó, 2 đối tượng người Trung Quốc giữ vai trò điều hành, chỉ đạo 7 đối tượng người Hàn Quốc thực hiện các hành vi lôi kéo, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chính công dân đang sinh sống tại Hàn Quốc. Nhóm này chọn Việt Nam làm địa bàn trung gian và thuê các biệt thự biệt lập, an ninh cao để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng.

Mở rộng điều tra để truy tìm giấy tờ tùy thân của các đối tượng, Tổ công tác xác định nhóm người này còn thuê một căn hộ khác tại tòa SA1, Khu đô thị Vinsmart City (phường Tây Mỗ).

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: CAHN

Ngay lập tức, một mũi trinh sát đã tiến hành kiểm tra địa chỉ trên. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện một đối tượng người Trung Quốc đang có hành vi tẩu tán, phi tang 7 quyển hộ chiếu nhằm gây khó khăn cho công tác xác minh nhân thân. Tuy nhiên, hành vi này đã bị ngăn chặn kịp thời. Qua đối chiếu, thông tin trên 7 quyển hộ chiếu này hoàn toàn trùng khớp với nhóm đối tượng người nước ngoài bị bắt giữ tại khu biệt thự Splendora.

Mạnh tay xử lý tình trạng "lưu trú chui"

Bên cạnh chiến công triệt phá ổ nhóm lừa đảo nói trên, trong ngày đầu ra quân, các tổ công tác khác của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cũng đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm tại các phường Kim Liên, Hồng Hà và các xã Mỹ Đức, Quảng Bị.

Tổng cộng có 8 người nước ngoài (3 quốc tịch Nigeria, 5 quốc tịch Pakistan) bị phát hiện đang cư trú bất hợp pháp tại các nhà nghỉ, cơ sở lưu trú bình dân. Nhóm này chủ yếu sử dụng chứng nhận tạm trú đã quá hạn (có trường hợp quá hạn trên 1 năm) và không thực hiện khai báo tạm trú.

Trường hợp người nước ngoài "lưu trú chui". Ảnh: CAHN

Đáng chú ý, nhóm 5 người Pakistan nhập cảnh bằng thị thực điện tử, sau thời gian dài cư trú tại Đồng Nai đã di chuyển ra Hà Nội với mục đích tìm đến Đại sứ quán để xin hỗ trợ về nước nhưng lại không tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam.

Hiện tại, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự Thủ đô trước thềm sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.