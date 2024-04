Vụ nữ công an tổ chức, sử dụng ma túy ở Hải Phòng: Đề nghị tước danh hiệu công an nhân dân

Hồi 23 giờ ngày 4/4, tổ công tác PC04 CATP Hải Phòng phối hợp lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu đô thị cao cấp trên địa bàn phường Thượng Lý phát hiện tại căn nhà 06-08 có 12 người gồm cả nam và nữ sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua test nhanh, kết quả cho thấy, 9/12 đối tượng trên dương tính với ma túy .

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1986, trú tại nhà số 06-08 khu đô thị cao cấp, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng); Bùi Thị Ngọc Bích (SN 1988, trú tại 63 Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng), và Vũ Hoàng Cường (SN 1982, trú tại số 233 Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đáng chú ý trong số nhóm bị tạm giữ có Bùi Thị Ngọc Bích hiện đang công tác tại phòng PC07, CATP Hải Phòng và đối tượng dương tính với ma túy là V.A. - nữ cán bộ Đội Hình sự, kinh tế, ma túy, Công an quận Dương Kinh (TP Hải Phòng).

Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra CATP Hải Phòng đủ căn cứ xác định Bùi Thị Ngọc Bích có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng này. Đồng thời, có văn bản đề nghị tước danh hiệu CAND theo quy định.

Công an TP Hải Phòng đang thực hiện quy trình để tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 2 nữ cán bộ công an có mặt, tham gia bữa "tiệc" ma túy.

Được biết, vào tối xảy ra vụ việc, tại căn hộ 06-08 có diễn ra bữa tiệc sinh nhật một thành viên trong nhóm 12 người và có tổ chức bay lắc. Thời điểm đang say sưa thì bị công an ập vào bắt giữ.