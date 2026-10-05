Ô nhiễm không khí bắt đầu cao điểm, Hà Nội kích hoạt đợt cao điểm xử lý 3 nguồn phát thải lớn

Vụ lấn chiếm đất rừng xã Kim Anh, Hà Nội: Bắt 7 đối tượng, khởi tố hàng loạt cán bộ kiểm lâm bắt tay 'ngầm' mua bán đất rừng, chung chi hối lộ GĐXH - Tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III năm 2026 của UBND TP Hà Nội chiều 5/10, đại tá Nguyễn Đức Long – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin chi tiết về tiến độ điều tra sai phạm xây dựng lấn chiếm đất rừng phòng hộ tại xã Kim Anh.

Chất lượng không khí Thủ đô cải thiện như thế nào?

Tại đây, ông Nguyễn Minh Tấn – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã chính thức thông tin về chất lượng không khí 9 tháng đầu năm 2026. Đồng thời công bố kế hoạch mở đợt cao điểm ứng phó với tình trạng ô nhiễm không khí dự báo sẽ gia tăng trong mùa khô sắp tới.

Ông Tấn cho biết, Thành phố đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ cơ chế, chính sách cho đến hạ tầng kỹ thuật và tuyên truyền.

Về mặt chính sách, Hà Nội đã ban hành nhiều quy định tăng cường quản lý, xử phạt nghiêm các hành vi gây ô nhiễm, đồng thời tích cực chuẩn bị tổ chức các Vùng phát thải thấp (LEZ). Đây là bước đi cụ thể hóa bài học kinh nghiệm về chuyển đổi xanh, quy hoạch và tổ chức lại giao thông đô thị.

Ông Nguyễn Minh Tấn – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội thông tin về công tác quản lý chất lượng không khí

Ông Tấn thông tin, từ với số liệu thống kê từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 29/9/2026, chất lượng không khí ở mức "Tốt" và "Trung bình": Đạt 74,42% (gần tiệm cận chỉ tiêu đặt ra cho cả năm 2026 là 75%).

Với nồng độ bụi mịn trung bình: Đạt mức 37,89 . Kết quả này có sự cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ năm 2025 (năm 2025 dao động từ đến ).

Theo ông Tấn, dù các chỉ số có sự chuyển biến tích cực, cơ quan chuyên môn nhận định không thể chủ quan. Bước sang tháng 10 và đặc biệt là giai đoạn mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, hiện tượng nghịch nhiệt xuất hiện sẽ khiến tình trạng ô nhiễm không khí diễn biến phức tạp, trở thành vấn đề cấp bách của Thủ đô.

Hà Nội kích hoạt đợt cao điểm xử lý 3 nguồn phát thải lớn

Để chủ động ứng phó, ông Tấn cho biết, Thành phố Hà Nội đã họp liên ngành và quyết định kích hoạt đợt cao điểm hành động kéo dài đến tháng 3 năm sau, tập trung xử lý dứt điểm 3 nguồn phát thải chính, cụ thể:

Bụi cuốn từ hệ thống giao thông: Tập trung vào lực lượng phương tiện lưu thông trên các trục đường có mật độ giao thông cao.

Bụi từ hoạt động xây dựng: Các công trình thi công, hoạt động phá dỡ và phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng.

Hoạt động đốt mở không kiểm soát: Tình trạng đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch và đốt rác thải sinh hoạt bừa bãi.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, để chủ động ứng phó, Thành phố Hà Nội đã họp liên ngành và quyết định kích hoạt đợt cao điểm hành động kéo dài đến tháng 3 năm sau, tập trung xử lý dứt điểm 3 nguồn phát thải chính. Ảnh: Bảo Loan

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định, trong đợt cao điểm này, Thành phố sẽ áp dụng các biện pháp kịch khung đối với từng nhóm đối tượng, cụ thể:

Đối với hành vi đốt mở: Yêu cầu chính quyền địa phương giám sát chặt chẽ bằng các công cụ kỹ thuật và áp dụng hình thức xử phạt nghiêm minh nhất đối với hành vi vi phạm. Đồng thời, nâng cao vai trò giám sát của cộng đồng dân cư và doanh nghiệp.

Đối với các công trình xây dựng: Thành phố lập danh mục quản lý, yêu cầu tất cả các chủ đầu tư, nhà thầu bắt buộc phải thực hiện che chắn kín, phun sương dập bụi, và phải rửa sạch phương tiện trước khi ra/vào công trình nhằm giảm thiểu tối đa việc kéo bụi ra đường giao thông.

Đối với hạ tầng giao thông: Sở NN&MT yêu cầu toàn bộ 126 phường, xã rà soát các gói thầu vệ sinh môi trường; tăng tần suất phun nước rửa đường và quét hút bụi trên các tuyến giao thông huyết mạch trong suốt mùa khô.

Ngoài ra, Sở NN&MT Hà Nội đã chủ động phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các tỉnh, thành lân cận để rà soát hệ thống quan trắc, tăng cường chia sẻ thông tin liên kết vùng nhằm ứng phó toàn diện với ô nhiễm không khí xuyên biên giới tỉnh.

"Do đó, Thành phố rất mong muốn các cơ quan báo chí, phóng viên đồng hành tăng cường công tác giám sát, phát hiện và phản ánh kịp thời các nguồn phát thải gây ô nhiễm để chính quyền xử lý dứt điểm", Phó Giám đốc Sở NN&MT cho hay.

Hà Nội thông tin chính thức sự việc phản ánh bữa ăn học đường tại xã Quảng Bị GĐXH - Chiều 5/10, tại phiên họp thông tin báo chí thông tin về tình hình kinh tế - xã hội Quý III, năm 2026 của UBND TP Hà Nội, Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã đặt câu hỏi chất vấn về kết quả kiểm tra, xử lý đối với sự việc có dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm trong tổ chức bữa ăn bán trú trên địa bàn xã Quảng Bị (trường Tiểu học Quảng Bị 1 và 2).