Triệt phá nhóm cho vay lãi suất 'cắt cổ' lên tới gần 1.600%/năm
Khi khách liên hệ, các đối tượng yêu cầu giữ giấy tờ tùy thân, rồi cho vay từ 4–200 triệu đồng với mức lãi suất lên tới gần 1.600%/năm.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa đấu tranh, triệt xóa thành công nhóm tín dụng đen hoạt động tinh vi trên địa bàn.
Theo đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện nhiều đối tượng ngoại tỉnh đến cư trú tại Đà Nẵng, lập trang Facebook “Hỗ trợ vay vốn nhanh Đà Nẵng”, tạo nhiều tài khoản Zalo, phát tờ rơi quảng cáo để dụ dỗ người vay.
Khi khách liên hệ, các đối tượng yêu cầu giữ giấy tờ tùy thân, rồi cho vay từ 4–200 triệu đồng nhưng trừ trước 5–10% “phí dịch vụ” và 2 ngày lãi suất. Người vay phải trả góp hàng ngày vào tài khoản do kẻ cầm đầu quản lý.
Kết quả điều tra ban đầu xác định 4 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi gồm: Chu Đình Huy (SN 1995), Chu Tâm Dương (SN 2003), Chu Hữu Đông (SN 1995, cùng trú xã Vật Lại, TP Hà Nội) và Hoàng Khánh Duy (SN 2002, trú xã Cổ Đô, TP Hà Nội). Đây là những đối tượng trực tiếp tham gia cho vay nặng lãi, dưới sự điều hành của kẻ cầm đầu chưa rõ lai lịch, sử dụng tài khoản ngân hàng mang tên “Hoang Thi Thu Hien”.
Các đối tượng cho vay với lãi suất từ 292% đến 1.582%/năm, cao gấp 79 lần mức quy định. Nhóm này đã thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều điện thoại, xe máy và hàng loạt giấy tờ tùy thân của nạn nhân.
Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng liên quan.
Ninh Bình: Khai thác cát trái phép, một cá nhân bị phạt 175 triệu đồngPháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi “Khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”.
Truy nã 'hot girl' Ly Meo vì liên quan đường dây ma túy xuyên quốc giaPháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đã ra quyết định truy nã đối với Lê Phạm Hiểu Ly (hay Ly Meo) để điều tra, làm rõ hành vi không tố giác tội phạm liên quan băng nhóm giang hồ cộm cán vận chuyển ma túy từ Tam Giác Vàng.
Cố ý lái xe bồn kéo lê nữ sinh đến tử vong tài xế đối mặt mức án nào?Pháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Hà Nội) cho rằng hành vi cố ý lái xe bồn kéo lê nữ sinh của Đinh Văn Long thể hiện sự tàn nhẫn, vô cảm, khó chấp nhận. Mức hình phạt cao nhất tài xế có thể đối diện là tử hình.
Công an tạm giữ lái xe Volkswagen đánh ông lão giữa đường ở TP.HCMPháp luật - 23 giờ trước
Nguyễn Lâm Minh Tuấn, tài xế lái xe Wolkswagen, bị tạm giữ hình sự vì hành vi gây rối trật tự công cộng khi đánh ông lão giữa đường ở TP.HCM.
Ghen tuông mù quáng, con rể mang dao đến nhà mẹ vợ truy sátXã hội - 1 ngày trước
Sau khi cãi nhau, chị H bỏ nhà đi và cắt liên lạc với chồng khiến anh Giang hoài nghi, ghen tuông mù quáng. Đến nhà mẹ vợ, không thấy chị H ở đây, Giang liền vung dao sát hại bà L rồi bỏ trốn.
Làm rõ trách nhiệm của lái xe bồn tưới cây trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu GiẽPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến 8 người bị thương, Cục CSGT đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm của tài xế xe tưới cây, đơn vị quản lý...
Hơn 300 chiến sĩ được huy động để đột kích các tụ điểm 'bay lắc' ở Gia LaiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã trực tiếp chỉ đạo đồng loạt đột kích, khám xét nhiều tụ điểm “bay lắc” trên địa bàn phường Diên Hồng.
Cao Bằng: Khởi tố 39 bị can lừa đảo đa quốc gia chiếm đoạt tài sảnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 15/9, Công an Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công tổ chức tội phạm xuyên quốc gia sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.
Bắt được nghi phạm gây ra vụ trộm khoảng 30 cây vàng của một võ sĩ tại TP.HCMPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TPHCM đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ trộm khoảng 30 cây vàng của một võ sĩ khi ngủ qua đêm trên ô tô. Cảnh sát đang lấy lời khai người này để điều tra vụ việc.
Bắt đối tượng lừa bán mô hình Gundam, Dragon Ball, One Piece nhưng giao gạch cho kháchPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Một đối tượng dùng chiêu trò đăng bán mô hình nhân vật hoạt hình trên mạng xã hội, sau đó gửi gạch thay vì hàng thật để chiếm đoạt tài sản, vừa bị Công an Nghệ An bắt giữ.
Hà Nội: Cố ý cán tử vong nạn nhân sau tai nạn giao thông, lái xe bồn bị tạm giữ hình sựPháp luật
GĐXH - Tối 14/9, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Văn Long - tài xế xe bồn trong vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 10 tử vong, để điều tra về hành vi giết người.