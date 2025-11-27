Triệu đôi tay góp sức cùng OMO hoàn thành sứ mệnh trồng 1 triệu cây xanh trên khắp Việt Nam
Sau 5 năm bền bỉ cùng chương trình "Hành động vì một Việt Nam xanh" - phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - nhãn hàng OMO thuộc Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam đã chính thức hoàn thành mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh trên khắp cả nước, góp phần phủ xanh hàng vạn cánh rừng, phục hồi hệ sinh thái và lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường đến hàng triệu người Việt Nam.
Cột mốc ấn tượng này khẳng định sứ mệnh "Vì Việt Nam là nhà" của Unilever sau 30 năm hoạt động và phát triển tại Việt Nam nói chung, và tinh thần "Làm điều hay, ngại gì bẩn" của OMO nói riêng. Tiếp nối thành công đó, OMO cam kết trồng thêm 1 triệu cây xanh giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới xây dựng di sản xanh bền vững cho thế hệ tương lai.
Thành quả 5 năm với những con số biết nói đã minh chứng mạnh mẽ cho những đóng góp của OMO vào công cuộc bảo vệ màn chắn xanh cho Việt Nam. Sau 5 năm, OMO đã trồng hơn 1 triệu cây xanh tại các rừng phòng hộ, rừng sản xuất, rừng ngập mặn, vườn quốc gia; phủ xanh 472,6 hecta rừng tại 21 tỉnh thành; thả 80.000 banh hạt giống, trao 35 loại cây quý hiếm đặc thù cho 12 vườn quốc gia.
Những cánh rừng được OMO phủ xanh không chỉ góp phần khôi phục hệ sinh thái tự nhiên, tăng cường đa dạng sinh học, mà còn cải thiện môi trường, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Đặc biệt, OMO đã tiên phong ứng dụng công nghệ rải banh hạt giống bằng máy bay không người lái (drone), giúp đưa hạt giống tới phần rừng nằm sâu trong lõi rừng hoặc những vách rừng cao hiểm trở, củng cố màn chắn xanh tại khắp các cánh rừng ở Việt Nam.
Sau 5 năm triển khai, 1 triệu cây xanh chính là thành quả từ nỗ lực chung của OMO và hàng triệu đôi tay trên khắp Việt Nam. Đó là sự ủng hộ của hàng triệu khách hàng, sự đồng hành từ các hệ thống nhà phân phối, nhà bán lẻ của Unilever nói chung và OMO nói riêng. Đặc biệt, các đối tác bán lẻ lớn của OMO nổi bật như Saigon Co.op với chương trình "Gia đình Việt - Đại sứ xanh" đã chung tay đưa tinh thần xanh của OMO đến nhiều người tiêu dùng trên khắp cả nước.
Thông điệp lấm bẩn vì màn chắn xanh Việt Nam sẽ khó lòng đạt hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ nếu thiếu các sản phẩm âm nhạc từ nhiều người nổi tiếng như Rhymastic và Suboi với MV "Cả ngàn lời chúc" (2021), Đức Phúc và Hà Anh với MV "Lấm lem diệu kỳ" (2021) và Đen Vâu, Hiền VK trong MV "Nhạc của rừng" (2024).
Đồng thời, các đối tác địa phương, Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Gaia, TOMATO Children's Home hay Design for Change Việt Nam (DFC) cũng đã trở thành cầu nối, giúp những hoạt động ý nghĩa tiếp cận đến hơn 1.000 học sinh. Trong đó, chương trình "Dirt for Green - Kids Challenge 2022" đã thu hút 150 nhà kiến tạo nhí với gần 40 dự án sáng tạo vì môi trường.
Tất cả những đóng góp ấy đã kết thành làn sóng, lan tỏa tinh thần lấm bẩn vì màn chắn xanh Việt Nam, cùng chung sức vì một tương lai xanh bền vững cho Việt Nam.
Không dừng lại ở con số 1 triệu cây, OMO tiếp tục hướng đến cam kết trồng thêm 1 triệu cây xanh giai đoạn 2026-2030, nối dài sứ mệnh "Vì Việt Nam là nhà" của Unilever nói chung và "Hành động vì một Việt Nam xanh" của OMO nói riêng.
Chia sẻ về bức tranh xanh trong tương lai, bà Bùi Thị Thanh Huyền - Phó Tổng Giám đốc Ngành hàng Chăm sóc nhà cửa Unilever Việt Nam - chia sẻ: "Mỗi cây xanh được gieo xuống không chỉ để phủ xanh đất trống, mà còn để chống xói mòn, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, tạo sinh kế bền vững và tăng cường đa dạng sinh học. Chương trình trồng 1 triệu cây xanh của OMO nói riêng và Unilever Việt nam nói chung góp phần đầu tư vào các giải pháp dựa vào thiên nhiên - tái tạo đất, và khôi phục cân bằng sinh thái - bởi đó chính là nền tảng của sự sống, và cũng là điểm khởi đầu cho một tương lai bền vững thật sự".
Đại diện đơn vị đồng hành cùng OMO trong hành trình 5 năm qua, ông Vũ Minh Lý - Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng chia sẻ: "Trong thời gian tới Bộ Nông nghiệp & Môi trường mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Unilever Việt Nam trong công tác bảo vệ môi trường, đóng góp vào chiến lược phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh".
Doanh nghiệp tự giới thiệu
