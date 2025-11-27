Xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke, nhà nghỉ vi phạm
GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện (như karaoke, vũ trường, nhà nghỉ) để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Theo thống kê đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 3.845 cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, trong đó có 1.329 cơ sở kinh doanh lưu trú, 687 cơ sở kinh doanh karaoke... Đa số các cơ sở kinh doanh có điều kiện đã chủ động chấp hành tốt quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã phát hiện một số cơ sở vi phạm như: Nhà nghỉ, quán karaoke chứa chấp hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ cho vay tiền vượt lãi suất quy định hay như nhiều quán karaoke chưa đáp ứng yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải yêu cầu dừng hoạt động.
Thời gian qua, cơ quan chức năng liên tục phát hiện các cơ sở có đối tượng khi đang có hành vi sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại hát, nhà nghỉ. Nhiều địa điểm, cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, 2 tụ điểm có dấu hiệu "nuôi nhốt" gái mại dâm, chứa hoặc tổ chức môi giới bán dâm.
Để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn, thời gian qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội từ tỉnh đến cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, quản lý chặt chẽ ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
Trong đó, tập trung vào các cơ sở kinh doanh lưu trú, karaoke, cầm đồ để nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm. Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt với các ổ nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Bên cạnh đó, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp, giải pháp đề ra; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về lĩnh vực này.
Cùng với đó thông báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động "tín dụng đen" và kinh doanh dịch vụ cầm đồ trái pháp luật để nâng cao nhận thức, hiểu biết của nhân dân nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả.
Lực lượng chức năng còn chủ động nắm chắc tình hình, địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa xã hội gắn với phòng ngừa nghiệp vụ; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tổ chức cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.
