Trời đêm Hà Nội rực sáng với 6 trận địa pháo hoa tầm cao mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Tối 2/9, bầu trời Hà Nội bừng sáng với 6 trận địa pháo hoa chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Theo ghi nhận của PV Báo Sức khỏe & Đời sống tại khu vực phố Quảng Bá (đối diện Vườn hoa Lạc Long Quân), rất đông người dân và du khách đã đổ về từ sớm, chen kín các tuyến phố quanh hồ để chờ đón màn trình diễn ánh sáng rực rỡ.

Đúng 21h, những loạt pháo đầu tiên vút cao, nổ tung thành chùm ánh sáng lấp lánh, phản chiếu xuống mặt hồ. Tiếng reo hò, vỗ tay vang dội hòa cùng tiếng pháo, tạo nên bầu không khí náo nhiệt và xúc động. Các khán giả không ngừng giơ điện thoại, máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Không chỉ tại khu vực Tây Hồ, ở Công viên Thống Nhất, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia, hồ Hoàn Kiếm (trụ sở Báo Hà Nội Mới và Bưu điện Hà Nội) và hồ Văn Quán, hàng nghìn người dân cũng tập trung theo dõi. Mỗi trận địa đều huy động khoảng 600 quả pháo tầm cao, 90 giàn pháo tầm thấp, đồng loạt trình diễn trong 15 phút, làm rực sáng bầu trời Thủ đô.

Anh Tuấn Anh (trú tại Tây Hồ) cho biết bản thân rất ấn tượng với màn pháo hoa mừng ngày Quốc khánh 2/9, pháo hoa rất đẹp, đây sẽ là một kỷ niệm khó quên đối với anh và gia đình.

Em Đỗ Huyền Chi (trú tại Từ Liêm) chia sẻ, khi chứng kiến màn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9, em cảm thấy vô cùng vui và tự hào. Những dải ánh sáng rực rỡ trên bầu trời để lại ấn tượng mạnh, còn âm thanh pháo hoa vang vọng khiến không khí thêm phần sôi động, náo nhiệt.

Với hàng loạt sự kiện trọng đại, trong 4 ngày nghỉ lễ, Hà Nội đã đón kỷ lục 2,08 triệu lượt khách, trong đó có hơn 80 nghìn lượt khách quốc tế. Những màn pháo hoa rực rỡ tối 2/9 như điểm nhấn khép lại kỳ nghỉ lễ Quốc khánh đặc biệt, để lại nhiều cảm xúc trong lòng người dân và du khách.