Trời đêm Hà Nội rực sáng với 6 trận địa pháo hoa tầm cao mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Thứ ba, 22:14 02/09/2025 | Xã hội
Tối 2/9, bầu trời Hà Nội rực sáng với pháo hoa tầm cao tại nhiều địa điểm. Hàng vạn người dân và du khách cùng theo dõi, tạo nên bầu không khí lễ hội tưng bừng, hoành tráng.

Tối 2/9, bầu trời Hà Nội bừng sáng với 6 trận địa pháo hoa chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Theo ghi nhận của PV Báo Sức khỏe & Đời sống tại khu vực phố Quảng Bá (đối diện Vườn hoa Lạc Long Quân), rất đông người dân và du khách đã đổ về từ sớm, chen kín các tuyến phố quanh hồ để chờ đón màn trình diễn ánh sáng rực rỡ.

Đúng 21h, những loạt pháo đầu tiên vút cao, nổ tung thành chùm ánh sáng lấp lánh, phản chiếu xuống mặt hồ. Tiếng reo hò, vỗ tay vang dội hòa cùng tiếng pháo, tạo nên bầu không khí náo nhiệt và xúc động. Các khán giả không ngừng giơ điện thoại, máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Không chỉ tại khu vực Tây Hồ, ở Công viên Thống Nhất, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia, hồ Hoàn Kiếm (trụ sở Báo Hà Nội Mới và Bưu điện Hà Nội) và hồ Văn Quán, hàng nghìn người dân cũng tập trung theo dõi. Mỗi trận địa đều huy động khoảng 600 quả pháo tầm cao, 90 giàn pháo tầm thấp, đồng loạt trình diễn trong 15 phút, làm rực sáng bầu trời Thủ đô.

Anh Tuấn Anh (trú tại Tây Hồ) cho biết bản thân rất ấn tượng với màn pháo hoa mừng ngày Quốc khánh 2/9, pháo hoa rất đẹp, đây sẽ là một kỷ niệm khó quên đối với anh và gia đình.

Em Đỗ Huyền Chi (trú tại Từ Liêm) chia sẻ, khi chứng kiến màn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9, em cảm thấy vô cùng vui và tự hào. Những dải ánh sáng rực rỡ trên bầu trời để lại ấn tượng mạnh, còn âm thanh pháo hoa vang vọng khiến không khí thêm phần sôi động, náo nhiệt.

Với hàng loạt sự kiện trọng đại, trong 4 ngày nghỉ lễ, Hà Nội đã đón kỷ lục 2,08 triệu lượt khách, trong đó có hơn 80 nghìn lượt khách quốc tế. Những màn pháo hoa rực rỡ tối 2/9 như điểm nhấn khép lại kỳ nghỉ lễ Quốc khánh đặc biệt, để lại nhiều cảm xúc trong lòng người dân và du khách.

Hình ảnh pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội

Trời đêm Hà Nội rực sáng với 6 trận địa pháo hoa tầm cao mừng 80 năm Quốc khánh 2/9- Ảnh 1.

Biển người đổ về khu vực nút giao thông Nguyễn Hoàng Tôn - Võ Chí Công và dọc tuyến Vành đai 1, phố Nhật Chiểu (phường Tây Hồ) để theo dõi màn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9.

Trời đêm Hà Nội rực sáng với 6 trận địa pháo hoa tầm cao mừng 80 năm Quốc khánh 2/9- Ảnh 2.

Đúng 21h, màn trình diễn ánh sáng bắt đầu, màn đêm rực rỡ bởi pháo hoa với đủ màu sắc.

Trời đêm Hà Nội rực sáng với 6 trận địa pháo hoa tầm cao mừng 80 năm Quốc khánh 2/9- Ảnh 3.

Người dân đổ về khu vực vườn hoa Lạc Long Quân để xem pháo hoa quá đông, lực lượng chức năng phải tạm cấm đường, hạn chế phương tiện đi vào bên trong, chỉ cho người dân đi bộ vào.

Trời đêm Hà Nội rực sáng với 6 trận địa pháo hoa tầm cao mừng 80 năm Quốc khánh 2/9- Ảnh 4.

Người dân sử dụng điện thoại di động ghi lại màn trình diễn pháo hoa mừng Quốc khánh tối 2/9.

Trời đêm Hà Nội rực sáng với 6 trận địa pháo hoa tầm cao mừng 80 năm Quốc khánh 2/9- Ảnh 5.

Anh Tuấn Anh đưa con nhỏ cùng mẹ đi xem pháo hoa tối 2/9. Anh cho biết, dù nhà ở gần điểm bắn nhưng do người dân đổ về từ rất sớm nên gia đình anh chỉ có thể đứng ở vị trí khá xa, song vẫn theo dõi trọn vẹn màn trình diễn rực rỡ.

Trời đêm Hà Nội rực sáng với 6 trận địa pháo hoa tầm cao mừng 80 năm Quốc khánh 2/9- Ảnh 6.

Nhiều em nhỏ được bố mẹ cõng trên lưng để có thể nhìn rõ và thưởng thức trọn vẹn màn trình diễn ánh sáng rực rỡ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Trời đêm Hà Nội rực sáng với 6 trận địa pháo hoa tầm cao mừng 80 năm Quốc khánh 2/9- Ảnh 7.

Màn pháo hoa kéo dài khoảng 15 phút nhưng đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân, tạo nên không khí hân hoan, tự hào trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

