Hà Nội: Người dân phấn khởi nhận quà ngày Tết Độc lập
Những ngày qua, UBND các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt chi trả quà tặng nhân dịp 80 năm Quốc khánh cho nhân dân.
Phường Hoàn Kiếm có hơn 104.000 nhân khẩu với 32.262 hộ dân. Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Nguyễn Hồng Trang, sau khi có công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phường đã khẩn trương lập danh sách, phân bổ hợp lý 3 địa điểm chi trả gồm: Trường THCS Nguyễn Du, Trường Tiểu học Trần Nhật Duật và Trường Tiểu học Tràng An, bảo đảm công tác phát quà được chuẩn bị chu đáo, khoa học, giúp nhân dân sớm nhận được quà Quốc khánh.
Trong đợt 1, đã có 8.196 hộ dân trên địa bàn phường Hoàn Kiếm được nhận quà Quốc khánh với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng, trong đó, hơn 1,1 tỷ đồng được chuyển khoản qua hệ thống VNeID. Trong không khí hân hoan mừng Tết Độc lập, người dân đánh giá cao cách tổ chức khoa học, hợp lý, hạn chế tình trạng chen lấn, chờ đợi.
"Hoạt động trao quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là dịp để củng cố niềm tin của nhân dân, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân trong dịp Quốc khánh", Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Nguyễn Hồng Trang chia sẻ.
Tại phường Tây Hồ, ngay từ sáng ngày 1/9, các nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng đã đông kín bà con tới nhận quà. Trên gương mặt ai nấy đều ánh lên sự phấn khởi.
Công tác chi trả được triển khai đồng bộ theo hai hình thức: Chuyển khoản qua VNeID và chi tiền mặt tại các tổ dân phố. Việc ứng dụng công nghệ số giúp quy trình xác minh, đối soát thông tin diễn ra nhanh gọn, chính xác, đồng thời bảo đảm minh bạch.
Nhận quà Tết Độc lập, ông Nguyễn Ngọc Hải (tổ dân phố 7, Xuân La) xúc động chia sẻ đây là lần đầu tiên nhận được quà Quốc khánh trong dịp Tết Độc lập. "Tôi sẽ dùng số tiền này để làm một mâm cơm sum họp con cháu, để ngày Tết Độc lập càng thêm ý nghĩa".
Bà Nguyễn Thị Phương (Tổ dân phố số 13 Thuỵ Khuê) đại diện gia đình đến nhận quà xúc động chia sẻ: "Món quà này quý giá lắm, không chỉ vì tiền bạc mà vì tình cảm. Mọi thủ tục kê khai, nhận tiền đều công khai, minh bạch và nhanh chóng nhờ ứng dụng VNeID. Chúng tôi rất cảm kích trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương".
Người dân đến nhận quà đều phấn khởi và trân trọng. Việc ứng dụng công nghệ số, đặc biệt là nền tảng định danh điện tử VneID đã giúp quá trình tiếp nhận, xác minh và chi trả hỗ trợ được diễn ra nhanh chóng, chính xác và minh bạch.
Toàn bộ 12.650 công dân của phường đều thuộc diện được nhận quà, với tổng kinh phí chi trả 1,265 tỷ đồng.
Để bảo đảm tiến độ, Công an phường Tây Hồ được giao trách nhiệm lập danh sách, phân loại người dân theo hình thức nhận quà và gửi về UBND trước 9h ngày 31/8. Phòng Văn hóa - Xã hội tuyên truyền ý nghĩa hoạt động, hướng dẫn nhân dân liên kết tài khoản ngân hàng với VNeID, tiếp nhận danh sách và tham mưu UBND ban hành quyết định chi trả. Các tổ dân phố chịu trách nhiệm chi trả trực tiếp bằng tiền mặt, có xác nhận của công an phường, đồng thời bố trí lực lượng đến tận nhà với trường hợp người cao tuổi, khuyết tật.
Tết Độc lập không chỉ là ngày lễ lịch sử mà còn là dịp để nhắc nhở về truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", về sự trân trọng những hy sinh, cống hiến thầm lặng trong suốt hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Những phần quà ý nghĩa mà Đảng, Nhà nước gửi gắm đến mỗi người dân cùng những lời hỏi thăm chân tình của cán bộ chính quyền và đại diện các Tổ dân phố phường Tây Hồ trong những ngày đầu tháng 9 này đã thực sự làm ấm lòng người dân, củng cố thêm sự gắn bó, đoàn kết giữa chính quyền và nhân dân.
