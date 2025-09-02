Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Nhìn lại hình ảnh tuyệt đẹp của những chiếc xe tăng, thiết giáp tham gia diễu binh, diễu hành

Thứ ba, 20:14 02/09/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Tại phố Cửa Bắc, ngay từ trưa 1/9, nhiều người dân đã "cắm chốt", quyết tâm phải xem bằng được khối khí tài gồm xe tăng, xe thiết giáp di chuyển về hướng Quảng trường Ba Đình.

Dàn xe cơ giới như xe tăng, bọc thép uy dũng luôn mang lại một sự hấp dẫn kỳ lạ với người dân. Ngay từ những buổi tổng hợp luyện, nhiều người đã vô cùng háo hức. Càng tới gần ngày Đại lễ chính thức, người dân từ khắp cả nước càng đổ về, hòa chung niềm vui với dân tộc. Điều này cũng đồng nghĩa, nếu không đi sớm sẽ khó có được vị trí đẹp để chiêm ngưỡng.

Cuối ngày 1/9, trên phố Cửa Bắc, sau hơn 15 tiếng chờ đợi, dòng người bất tận cũng được "thỏa mãn thị giác". Khối xe tăng, thiết giáp tập kết và di chuyển vào Quảng trường Ba Đình để sẵn sàng cho Lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9 trong tiếng hò reo vỡ oà. "Nghe thấy tiếng động cơ thôi cũng cảm thấy "phê", một người dân bày tỏ. Hình ảnh những chiếc xe tăng lừng lững, người lính uy nghiêm giơ tay chào và lá cờ Tổ quốc tung bay giữa trời thu Hà Nội là một cảm xúc "thực sự đặc biệt"...

Một số hình ảnh do phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống ghi nhận:

Nhìn lại hình ảnh tuyệt đẹp của những chiếc xe tăng, thiết giáp tham gia diễu binh, diễu hành- Ảnh 1.

Chiếc xe tăng đầu tiên đi qua. Ảnh: T.Sơn

Nhìn lại hình ảnh tuyệt đẹp của những chiếc xe tăng, thiết giáp tham gia diễu binh, diễu hành- Ảnh 2.

Chiếc xe mang số hiệu 565. Ảnh: T. Sơn

Nhìn lại hình ảnh tuyệt đẹp của những chiếc xe tăng, thiết giáp tham gia diễu binh, diễu hành- Ảnh 3.

Chiếc xe tăng T90 lừng lững. Ảnh: T.Sơn

Nhìn lại hình ảnh tuyệt đẹp của những chiếc xe tăng, thiết giáp tham gia diễu binh, diễu hành- Ảnh 4.

Dàn thiết giáp bánh lốp. Ảnh: T.Sơn

Nhìn lại hình ảnh tuyệt đẹp của những chiếc xe tăng, thiết giáp tham gia diễu binh, diễu hành- Ảnh 5.

Lễ diễu binh, diễu hành A80 quy tụ nhiều loại khí tài hạng nặng. Ảnh: T.Sơn

Nhìn lại hình ảnh tuyệt đẹp của những chiếc xe tăng, thiết giáp tham gia diễu binh, diễu hành- Ảnh 6.

Những chiến sĩ đưa tay chào người dân. Ảnh: T.Sơn

Nhìn lại hình ảnh tuyệt đẹp của những chiếc xe tăng, thiết giáp tham gia diễu binh, diễu hành- Ảnh 7.

Hàng nghìn người háo hức chờ đón được tận mắt chứng kiến những vũ khí hiện đại. Ảnh: T.Sơn.

Nhìn lại hình ảnh tuyệt đẹp của những chiếc xe tăng, thiết giáp tham gia diễu binh, diễu hành- Ảnh 8.

Hà Nội đã có một đêm không ngủ. Ảnh: T.Sơn

Nhìn lại hình ảnh tuyệt đẹp của những chiếc xe tăng, thiết giáp tham gia diễu binh, diễu hành- Ảnh 9.

"Đi giữa vòng tay Nhân dân". Ảnh: T. Sơn


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Hà Nội: Người dân phấn khởi nhận quà ngày Tết Độc lập

Hà Nội: Người dân phấn khởi nhận quà ngày Tết Độc lập

Dòng người muôn phương về quê Bác trong ngày Quốc khánh

Dòng người muôn phương về quê Bác trong ngày Quốc khánh

Bất ngờ với giao thông Hà Nội ngày cuối nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Bất ngờ với giao thông Hà Nội ngày cuối nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Hàng nghìn người 'ken đặc' bờ sông Hương xem đua ghe ngày Quốc khánh

Hàng nghìn người 'ken đặc' bờ sông Hương xem đua ghe ngày Quốc khánh

Khối Báo chí cách mạng Việt Nam diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Khối Báo chí cách mạng Việt Nam diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Cùng chuyên mục

Trời đêm Hà Nội rực sáng với 6 trận địa pháo hoa tầm cao mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Trời đêm Hà Nội rực sáng với 6 trận địa pháo hoa tầm cao mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Xã hội - 3 phút trước

Tối 2/9, bầu trời Hà Nội rực sáng với pháo hoa tầm cao tại nhiều địa điểm. Hàng vạn người dân và du khách cùng theo dõi, tạo nên bầu không khí lễ hội tưng bừng, hoành tráng.

Người dân ùn ùn đổ về Hà Nội trong chiều 2/9

Người dân ùn ùn đổ về Hà Nội trong chiều 2/9

Xã hội - 1 giờ trước

Chiều tối 2/9 (ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ 4 ngày), người dân ở khắp nơi trở lại Hà Nội làm việc khiến giao thông ở một số trục đường cửa ngõ ùn ứ.

Người dân TP.HCM 'đội mưa' chờ xem pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9

Người dân TP.HCM 'đội mưa' chờ xem pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9

Xã hội - 1 giờ trước

Dù mưa lớn kéo dài từ chiều, hàng nghìn người dân TP.HCM và du khách vẫn xếp hàng chờ được chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ mừng đại lễ Quốc khánh 2/9.

Nghệ An: Cờ đỏ sao vàng rực rỡ tại các cơ sở tôn giáo mừng Quốc khánh 2/9

Nghệ An: Cờ đỏ sao vàng rực rỡ tại các cơ sở tôn giáo mừng Quốc khánh 2/9

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Những ngày này, khắp các con đường, xóm đạo ở Nghệ An ngập tràn sắc đỏ sao vàng, hòa cùng niềm vui của cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Hà Nội: Người dân phấn khởi nhận quà ngày Tết Độc lập

Hà Nội: Người dân phấn khởi nhận quà ngày Tết Độc lập

Xã hội - 4 giờ trước

Những ngày qua, UBND các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt chi trả quà tặng nhân dịp 80 năm Quốc khánh cho nhân dân.

Dòng người muôn phương về quê Bác trong ngày Quốc khánh

Dòng người muôn phương về quê Bác trong ngày Quốc khánh

Xã hội - 4 giờ trước

Ngày Quốc khánh 2/9, hàng ngàn người dân khắp mọi miền đất nước hành hương về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Nam Đàn, Nghệ An) để dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bất ngờ với giao thông Hà Nội ngày cuối nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Bất ngờ với giao thông Hà Nội ngày cuối nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Xã hội - 4 giờ trước

Chiều 2/9, ngày cuối nghỉ lễ Quốc khánh, giao thông Hà Nội bất ngờ thông thoáng, không ùn tắc như dự đoán, các tuyến cửa ngõ và đường nội đô cơ bản ổn định.

Hàng nghìn người 'ken đặc' bờ sông Hương xem đua ghe ngày Quốc khánh

Hàng nghìn người 'ken đặc' bờ sông Hương xem đua ghe ngày Quốc khánh

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Giải đua ghe truyền thống TP Huế lần thứ 36 diễn ra trong ngày Quốc khánh 2/9 thu hút hàng nghìn người dân đến theo dõi, cổ vũ.

Khối Báo chí cách mạng Việt Nam diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Khối Báo chí cách mạng Việt Nam diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Xã hội - 6 giờ trước

Gần 200 cán bộ, phóng viên, sinh viên đã vinh dự thay mặt cho hàng nghìn nhà báo trong cả nước tham gia diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Trận địa pháo hoa ở quảng trường Thuỳ Vân, TP.HCM đã sẵn sàng

Trận địa pháo hoa ở quảng trường Thuỳ Vân, TP.HCM đã sẵn sàng

Xã hội - 6 giờ trước

Điểm bắn pháo hoa tầm cao Khu vực Quảng trường Thuỳ Vân, TP.HCM (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) công tác lắp đặt đã hoàn thành, sẵn sàng phục vụ nhân dân đón Tết Độc lập.

Xem nhiều

Sau ngày Quốc khánh 2/9, những con giáp này đón ‘mưa’ tài lộc, niềm vui ngập tràn

Sau ngày Quốc khánh 2/9, những con giáp này đón ‘mưa’ tài lộc, niềm vui ngập tràn

Đời sống

GĐXh – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là những con giáp đón nhiều niềm vui, tài lộc từ sau ngày Quốc khánh 2/9. Mọi người có thể tham khảo.

Những hình ảnh hiếm thấy trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh ở Hải Phòng

Những hình ảnh hiếm thấy trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh ở Hải Phòng

Xã hội
Danh sách 62 bệnh mạn tính, hiểm nghèo được hưởng 100% BHYT, không cần chuyển viện

Danh sách 62 bệnh mạn tính, hiểm nghèo được hưởng 100% BHYT, không cần chuyển viện

Đời sống
Ngày sinh Âm lịch của người sẽ bước vào thời hoàng kim ở tuổi trung niên

Ngày sinh Âm lịch của người sẽ bước vào thời hoàng kim ở tuổi trung niên

Đời sống
Hàng nghìn người 'ken đặc' bờ sông Hương xem đua ghe ngày Quốc khánh

Hàng nghìn người 'ken đặc' bờ sông Hương xem đua ghe ngày Quốc khánh

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top