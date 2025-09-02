Nhìn lại hình ảnh tuyệt đẹp của những chiếc xe tăng, thiết giáp tham gia diễu binh, diễu hành

Dàn xe cơ giới như xe tăng, bọc thép uy dũng luôn mang lại một sự hấp dẫn kỳ lạ với người dân. Ngay từ những buổi tổng hợp luyện, nhiều người đã vô cùng háo hức. Càng tới gần ngày Đại lễ chính thức, người dân từ khắp cả nước càng đổ về, hòa chung niềm vui với dân tộc. Điều này cũng đồng nghĩa, nếu không đi sớm sẽ khó có được vị trí đẹp để chiêm ngưỡng.

Cuối ngày 1/9, trên phố Cửa Bắc, sau hơn 15 tiếng chờ đợi, dòng người bất tận cũng được "thỏa mãn thị giác". Khối xe tăng, thiết giáp tập kết và di chuyển vào Quảng trường Ba Đình để sẵn sàng cho Lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9 trong tiếng hò reo vỡ oà. "Nghe thấy tiếng động cơ thôi cũng cảm thấy "phê", một người dân bày tỏ. Hình ảnh những chiếc xe tăng lừng lững, người lính uy nghiêm giơ tay chào và lá cờ Tổ quốc tung bay giữa trời thu Hà Nội là một cảm xúc "thực sự đặc biệt"...

Một số hình ảnh do phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống ghi nhận:

Chiếc xe tăng đầu tiên đi qua. Ảnh: T.Sơn

Chiếc xe mang số hiệu 565. Ảnh: T. Sơn

Chiếc xe tăng T90 lừng lững. Ảnh: T.Sơn

Dàn thiết giáp bánh lốp. Ảnh: T.Sơn

Lễ diễu binh, diễu hành A80 quy tụ nhiều loại khí tài hạng nặng. Ảnh: T.Sơn

Những chiến sĩ đưa tay chào người dân. Ảnh: T.Sơn

Hàng nghìn người háo hức chờ đón được tận mắt chứng kiến những vũ khí hiện đại. Ảnh: T.Sơn.

Hà Nội đã có một đêm không ngủ. Ảnh: T.Sơn

"Đi giữa vòng tay Nhân dân". Ảnh: T. Sơn



