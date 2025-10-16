Trốn truy nã ở Hải Phòng, gã thanh niên đất Cảng bị bắt khi đang ẩn náu tại TP Hồ Chí Minh

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng, mới đây Công an phường Hồng Bàng đã bắt giữ thành công Phạm Quang Hiệp (SN 1996, trú tại đường Hùng Vương, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh. Phạm Quang Hiệp chính là đối tượng bị truy nã vì tội danh "Đánh bạc" sau gần 2 năm lẩn trốn.

Trước đó, ngày 28/12/2023, cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng (cũ) ra quyết định truy nã Phạm Quang Hiệp về tội danh "Đánh bạc". Tuy nhiên, sau đó Hiệp đã trốn truy nã khỏi địa phương.

Đối tượng Phạm Quang Hiệp (khoanh tròn) bị Công an phường Hồng Bàng di lý về TP Hải Phòng. Ảnh: Cơ quan Công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua công tác nắm bắt tình hình, Công an phường Hồng Bàng phát hiện Phạm Quang Hiệp đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh. Sau đó, đơn vị bố trí một Tổ công tác vào TP để bắt giữ đối tượng.

Đến ngày 14/10, Tổ công tác Công an phường Hồng Bàng đã bắt giữ Phạm Quang Hiệp đang lẩn trốn tại địa bàn phường Hạnh Thông (TP Hồ Chí Minh). Sau đó, đơn vị di lý đối tượng về và bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng để xử lý theo quy định.