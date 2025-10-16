Trốn truy nã ở Hải Phòng, gã thanh niên đất Cảng bị bắt khi đang ẩn náu tại TP Hồ Chí Minh
GĐXH - Sau gần 2 năm lẩn trốn về tội danh "Đánh bạc", đối tượng Phạm Quang Hiệp mới đây đã bị lực lượng Công an phường Hồng Bang bắt giữ khi đang ở TP Hồ Chí Minh.
Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng, mới đây Công an phường Hồng Bàng đã bắt giữ thành công Phạm Quang Hiệp (SN 1996, trú tại đường Hùng Vương, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh. Phạm Quang Hiệp chính là đối tượng bị truy nã vì tội danh "Đánh bạc" sau gần 2 năm lẩn trốn.
Trước đó, ngày 28/12/2023, cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng (cũ) ra quyết định truy nã Phạm Quang Hiệp về tội danh "Đánh bạc". Tuy nhiên, sau đó Hiệp đã trốn truy nã khỏi địa phương.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua công tác nắm bắt tình hình, Công an phường Hồng Bàng phát hiện Phạm Quang Hiệp đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh. Sau đó, đơn vị bố trí một Tổ công tác vào TP để bắt giữ đối tượng.
Đến ngày 14/10, Tổ công tác Công an phường Hồng Bàng đã bắt giữ Phạm Quang Hiệp đang lẩn trốn tại địa bàn phường Hạnh Thông (TP Hồ Chí Minh). Sau đó, đơn vị di lý đối tượng về và bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng để xử lý theo quy định.
Tối 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục thông tin về vụ việc liên quan đến đối tượng Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) - điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop.
GĐXH - Sau 6 tháng kết thúc hoạt động của công an cấp huyện và 3 tháng triển khai theo địa giới hành chính mới, Công an TP Hà Nội (CATP) đã chứng minh hiệu quả của mô hình tổ chức tinh gọn. Tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu, các nhiệm vụ mới được vận hành trơn tru và trên hết, lực lượng công an đã tiến gần hơn đến người dân, phục vụ hiệu quả hơn.
Hơn 3 triệu bình chữa cháy giả do Công ty Vietlink, Công ty An Phú sản xuất, đưa ra tiêu thụ trên thị trường, doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng.
GĐXH - Chiều 14/10, tại buổi họp báo do Công an TP Hà Nội tổ chức, những thông tin ban đầu về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn NextTech do Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT đã được công bố, hé lộ một đường dây lừa đảo có tổ chức với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn.
GĐXH - Chiều 14/10, trước một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội, đại diện Công an TP Hà Nội khẳng định, mối quan hệ giữa Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình) và người vợ hiện tại là diễn viên Phương Oanh vẫn bình thường.
GĐXH - CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra tại xã Phù Đổng, TP Hà Nội.
GĐXH - Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và các đối tượng khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
GĐXH - Sau hơn hai tuần vận hành, hệ thống camera AI (camera thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo) đã cho thấy hiệu quả vượt trội khi phát hiện hơn 4.500 trường hợp vi phạm giao thông tại Hà Nội. Các lỗi phổ biến là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...
Công an đã làm việc với một số cá nhân liên quan đến các công ty, hộ kinh doanh do Ngân 98 thành lập để phân phối thuốc giảm cân không đạt chất lượng, hàng giả.
GĐXH - Với hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, Ngân 98 có thể đối mặt với khung hình phạt nào theo quy định pháp luật?
