Trưa mồng 3 Tết: Cháy xưởng xay nhựa và ép giấy ở Hải Phòng

Xác nhận sự việc với PV, đại diện xã An Đồng, huyện An Dương (TP. Hải Phòng) cho biết, vào trưa hôm nay (12/2 - tức mồng 3 Tết), trên địa bàn xảy ra vụ hỏa hoạn tại một xưởng xay nhựa và ép giấy. May mắn, vụ hỏa hoạn đã được lực lượng chức năng khống chế thành công.



Cụ thể, vào lúc 11h24 cùng ngày, Trung tâm chỉ huy 114 Phòng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CCC và CNCH) nhận được tin báo cháy xảy ra tại xưởng xay nhựa và ép giấy (thuê lại nhà xưởng của Công ty đóng tàu Thủy Sản, địa chỉ tại xã An Đồng, huyện An Dương). Ngay lập tức, đơn vị đã điều động Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 4 cùng nhiều lực lượng chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường.

Vụ cháy xảy ra vào trưa hôm nay (12/2 - tức mồng 3 Tết) tại xưởng xay nhựa và ép giấy huyện An Dương, TP. Hải Phòng. Ảnh: Cơ quan Công an

Tại đây, lực lượng chức năng ghi nhận khu xưởng xay nhựa và ép bìa giấy có diện tích khoảng 400m2 bị lửa bao trùm, riêng mái nhà xưởng bị sập. Trước tình thế khẩn cấp, đơn vị triển khai tổ chức chữa cháy, khống chế đám cháy vào lúc 12h05 cùng ngày.

Qua đánh giá sơ bộ, vụ cháy không thiệt hại về người, nhưng thiệt hại lớn về tài sản.

Trước đó vào 21h54 đêm qua (mồng 2 Tết), Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 5 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) nhận tin từ Trung tâm chỉ huy 114 báo cháy tại bãi phế liệu ngoài trời thuộc Công ty TNHH Hoàng Thịnh (xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên). Khu vực xảy ra cháy có diện tích khoảng 8m2, cháy các tấm gỗ dùng làm cốp pha và phế liệu.

Lực lượng PCCC và CNCH dập tắt đám cháy bãi phế liệu ngoài trời thuộc Công ty TNHH Hoàng Thịnh (xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên) vào đêm mồng 2 Tết. Ảnh: Cơ quan Công an

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH điều 1 xe chữa cháy đến phối hợp với Đội PCCC chuyên ngành khu công nghiệp VShip và Đội Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an huyện Thủy Nguyên) sử dụng 1 lăng B phun nước dập tắt đám cháy lúc 22h30 cùng ngày.

Vụ cháy gây hư hại một phần nguyên vật liệu dùng làm cốp pha, may mắn không thiệt hại về người. Lực lượng PCCC và CNCH cũng đã khống chế ngọn lửa không để cháy lan sang các khu vực còn lại của bãi phế liệu.

Hiện, nguyên nhân các vụ cháy đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

