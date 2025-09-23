Mới nhất
Chủ tịch xã Thứ buông mỏ đá, giám đốc trang trại lợn Hồng Phát bỏ trốn

Thứ ba, 09:42 23/09/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 30 "Có anh, nơi ấy bình yên", Chủ tịch xã Thứ và Phó chủ tịch Xuân tìm cách buông bỏ mỏ đá để tránh rắc rối, trong khi đó Hồng Phát đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Trong "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 30 đã được phát sóng, vì hoàn thành nhiệm vụ nên Linh được Bằng thưởng một khoản không nhỏ. Bằng dự đoán Chủ tịch xã Thứ sẽ sớm buông tay mỏ đá nên đã lên kế hoạch thu mối lợi ích này về tay. Bằng cũng mở lời để chia sẻ cổ phần ở mỏ đá cho mẹ con Linh.

Sau vụ việc bắt quả tang trại lợn xả thải, Chủ tịch xã Thứ rất vui vì được tay nhà báo viết bài khen ngợi. Tít của bài báo được đề xuất là “Chân dung Chủ tịch xã Tiên Phong nói không với lợi ích nhóm”. Tuy nhiên, kèm theo đó nhà báo đã đề cập tới các vấn đề tiêu cực của mỏ đá. Chủ đề này khiến ông Thứ hoang mang, lo lắng. Ông muốn nhà báo viết bài nhưng né vấn đề mỏ đá, tránh người dân dị nghị.

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Chủ tịch xã Thứ buông mỏ đá, Hồng Phát bỏ trốn - Ảnh 1.

Chủ tịch xã Thứ khi bị nhắc tới sai phạm của mỏ đá đã tỏ ra lo lắng. Ảnh VTV

Xuân tới thăm ông Thứ thì bị bà Nga mắng xối xả: “Lúc dân cần thì chú trốn đi đâu. Chú để bọn trại lợn dập anh chú xuống, uống bao nước thải”. Đúng lúc này, ông Thứ xuất hiện cùng nhà báo vì có lệnh triệu tập họp đột xuất từ Bí thư Tuyết. Hơn nữa, thái độ của nhà báo với Xuân cũng thể hiện rõ không mấy thân thiện.

Trong cuộc họp, Bí thư Tuyết khẳng định lãnh đạo địa phương phải nghiêm túc nhìn nhận việc buông lỏng quản lý trách nhiệm được giao. Bí thư ghi nhận sự nỗ lực của Chủ tịch xã Thứ trong vụ việc với trại lợn, khiến ông rất vui trong lòng. Đối với vụ việc của trang trại lợn, chính quyền quyết tâm xử lý đến cùng, làm rõ trách nhiệm của những người đã buông lỏng quản lý, tiếp tay cho hành vi sai trái.

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Chủ tịch xã Thứ buông mỏ đá, Hồng Phát bỏ trốn - Ảnh 2.

Chủ tịch xã được khen ngợi vì nỗ lực xử lý sai phạm của trang trại lợn. Ảnh VTV

Biết trang trại lợn không qua được cơn khó này, Hồng Phát muốn được thanh toán lương thưởng để thoát khỏi nơi này. Phó Chủ tịch xã Xuân cảnh cáo: “Mày nghĩ trốn mà thoát à? Khôn hồn thì ở lại đây làm hình nhân thế mạng cho tao. Nếu có bị bắt, thì tao ở ngoài sẽ chạy lo cho mày tội nhẹ nhất và chuẩn bị tiền bạc để sau này mày ra tù có cuộc sống êm ấm. Còn nếu mày phản tao, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu”.

Ngay hôm sau, Hồng Phát đã biến mất khỏi trang trại lợn. Trước đó, Hồng Phát đốt hết các giấy tờ, chứng từ của trang trại có liên quan tới mình, đồng thời viết giấy ủy quyền cho nhân viên quản lý trại lợn. Hồng Phát còn ra lệnh cho cấp dưới bán tống bán tháo tất cả số lợn trong trang trại với giá rẻ, sau đó chuyển khoản tiền cho Phát, số tiền chênh lệch cho đàn em hưởng.

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Chủ tịch xã Thứ buông mỏ đá, Hồng Phát bỏ trốn - Ảnh 3.

Thiếu tá Huy tìm đến làm việc với trang trại lợn, nhưng Hồng Phát đã bỏ trốn. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác, Thiếu tá Huy vẫn trăn trở trước những khó khăn của bà con nuôi cá. Thiếu tá Huy tới trang trại lợn tìm Hồng Phát để làm việc theo lịch hẹn trước nhưng không gặp được. Nhân viên trại lợn thông báo việc Hồng Phát nhập viện mổ ruột thừa, đồng thời đưa ra giấy ủy quyền quản lý trại lợn.

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Chủ tịch xã Thứ buông mỏ đá, Hồng Phát bỏ trốn - Ảnh 4.Phan Mạnh Quỳnh: 'Tôi viết nhạc bằng chính tâm hồn mình và những câu chuyện có thật'

GĐXH - Phan Mạnh Quỳnh sở hữu hàng loạt ca khúc đình đám, cảm hứng sáng tác không chỉ đến từ trải nghiệm cá nhân mà còn đến từ sự đồng cảm với cộng đồng, mang lại giá trị cho cuộc sống.

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Chủ tịch xã Thứ buông mỏ đá, Hồng Phát bỏ trốn - Ảnh 5.Chủ tịch xã Thứ hoang mang khi nhà báo nhắc tới sai phạm mỏ đá

GĐXH - Trong tập 30 "Có anh, nơi ấy bình yên", bị nhà báo nhắc đến những sai phạm của mỏ đá, Chủ tịch xã Thứ tỏ ra hoang mang, lo lắng.

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Chủ tịch xã Thứ buông mỏ đá, Hồng Phát bỏ trốn - Ảnh 6.'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 19): Trúc Lam nói lời chia tay Toàn

GĐXH - Trong "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 19, chưa hết khủng hoảng vì mất con, cộng với việc mèo cưng đi lạc khiến Trúc Lam chỉ muốn ly hôn Toàn.



T.Hằng (th)
