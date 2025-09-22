Phan Mạnh Quỳnh: 'Tôi viết nhạc bằng chính tâm hồn mình và những câu chuyện có thật'

Phan Mạnh Quỳnh sinh năm 1990 (quê ở Nghệ An), là nhạc sĩ - ca sĩ. Lúc nhỏ, anh học nhạc lý ở nhà thờ. Ngay từ lớp 9, anh đã tập sáng tác nhạc. "Nơi ấy con tìm về" sáng tác đầu tay khi đó anh 18 tuổi. Học hết cấp ba, anh đỗ Đại học Công nghiệp TP. HCM. Tuy nhiên, anh bỏ dở việc học, tự tìm tòi thu âm, thực hiện những bản nhạc đầu tiên và tải lên mạng.

Sau đó, Phan Mạnh Quỳnh đã sáng tác rất nhiều ‘bài hit’ cho các ca sĩ như: "Người yêu cũ" (Khởi My), "Mình từng yêu nhau" (Miu Lê), "Bước qua thế giới" (Ưng Hoàng Phúc), "Khóc trong mưa" (Ngô Kiến Huy), "Anh nhớ mùa đông ấy" (The Men), "Cứ ngỡ là mơ" (Hải Băng), "Mình từng yêu nhau" (Miu Lê), "Anh thế giới và em" (Hương Tràm)...

Phan Mạnh Quỳnh sáng tác và biểu diễn từ chính các ca khúc của mình.

Trong suốt hành trình hoạt động nghệ thuật, Phan Mạnh Quỳnh đã trở thành một trong những gương mặt ấn tượng của V-Pop. Không chạy theo xu hướng thị trường, anh chọn cho mình một lối đi riêng - kể chuyện bằng âm nhạc, với ca từ mộc mạc nhưng giàu hình ảnh, gợi ra những thước phim đời thường chạm tới cảm xúc người nghe.

Từ bản hit "Người khác" đến "Vợ người ta", hay những ca khúc nhạc phim gây ấn tượng như "Có chàng trai viết lên cây", "Ngày chưa giông bão", "Hẹn ước từ hư vô"… mỗi sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh đều mang đậm dấu ấn cá nhân. Đó không chỉ là giai điệu bắt tai, mà còn là những câu chuyện giàu tính tự sự, dễ tìm thấy sự đồng cảm.

Ca sĩ, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh.

Anh được mọi người ưu ái gọi là ‘ông hoàng nhạc phim’, khi liên tục có những ca khúc thành công viết cho các dự án điện ảnh. Anh hát và sáng tác ca khúc "Sau lời từ khước" trong phim "Mai", đã trở thành ‘hit' lớn trong năm 2024. Thành công lần này đã cho thấy nỗ lực không ngừng của nhạc sĩ này để cống hiến cho âm nhạc nước nhà.

Âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh được khán giả yêu mến không chỉ bởi sự gần gũi mà còn bởi tính chân thật trong từng tác phẩm. Chia sẻ với VTV, Phan Mạnh Quỳnh tiết lộ: “Mặc dù không phải ca khúc nào cũng dễ viral, nhưng tôi viết bằng chính tâm hồn mình, bằng những câu chuyện có thật. Khi đọc bình luận, tôi nhận ra nhiều khán giả cũng thấy mình trong bài hát. Tôi tự hào vì đã làm ra một đứa con tinh thần phản ánh được điều gì đó trong cuộc đời”.

Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ bí quyết sáng tác âm nhạc trên sóng VTV.

Với Phan Mạnh Quỳnh, cảm hứng sáng tác không chỉ đến từ trải nghiệm cá nhân mà còn đến từ sự đồng cảm với cộng đồng: “Câu chuyện của bản thân chỉ là một phần nhỏ thôi. Đôi khi, khi mình trải lòng ra với mọi người, quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống xung quanh, giai điệu sẽ tự nhiên đến, như được trao cho mình”.

Phan Mạnh Quỳnh có thói quen ghi lại ngay ý tưởng dù ở bất cứ đâu, thậm chí giữa cơn mưa. Anh cũng không giấu niềm biết ơn khi nhắc đến người vợ - đồng thời là “nàng thơ” xuất hiện trong nhiều MV được khán giả đón nhận, giúp anh giữ được sự cân bằng giữa đời sống riêng và việc sáng tác nghệ thuật. Phan Mạnh Quỳnh và bà xã Khánh Vy kết hôn từ tháng 4/2021 và đón con đầu lòng (tên thân mật là bé Ốc) vào tháng 1/2023.

Phan Mạnh Quỳnh biểu diễn tại "V Fest - Vietnam Today" vào ngày 20/9 vừa qua.

Phan Mạnh Quỳnh luôn hướng đến, dùng âm nhạc để mang lại giá trị cho cuộc sống. Trong các sáng tác của mình, Phan Mạnh Quỳnh vẫn viết về chủ đề đời sống, xã hội như: "Nước ngoài", "Cô gái Việt Nam", "Cả nước không ưa em" (viết về dịch bệnh COVID-19), "Ngọt ngào ở ngày mai"… Với anh, từng sáng tác là một phần nhỏ để góp sức cho âm nhạc nói riêng, cho đất nước nói chung.



Khởi đầu với những ngày gắn bó cùng cây đàn organ tại nhà thờ, bước qua những đêm diễn ở phòng trà, Phan Mạnh Quỳnh đã kiên trì theo đuổi đam mê để rồi ghi dấu với 2 Giải thưởng Cống hiến trong hạng mục “Nhạc sĩ của năm”. Đó là sự công nhận cho hành trình sáng tạo bền bỉ và cũng là lời khẳng định vị trí đặc biệt của anh trong dòng chảy V-Pop.

(Ảnh: Tư liệu, VTV, FB nhân vật)

Kỳ Duyên, Phương Anh Đào bất ngờ 'đụng độ' nảy lửa với Binz và Tiến Luật trong 'Chiến sĩ quả cảm' GĐXH - Trong tập 9 "Chiến sĩ quả cảm", chương trình có sự tham gia của các nữ khách mời như: Diệp Lâm Anh, Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Dương Hoàng Yến, Phương Anh Đào và Mie.

Mi Lan dừng bước đầy tiếc nuối, lỡ cơ hội góp mặt trong đêm chung kết GĐXH - Trong tập 8 "Vietnam's Next Top Model", không vượt qua thử thách chụp hình khiêu vũ, Mi Lan phải nói lời chia tay và rời khỏi nhà chung.