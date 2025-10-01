Mới nhất
Bị Kim Ngân khước từ, 'tổng tài' chủ du thuyền tìm tới tận nơi để níu kéo

Thứ tư, 12:26 01/10/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 24 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân bất ngờ khi "tổng tài" Trường lại tìm đến tận nhà trọ cô ở để níu kéo tình cảm.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 24 phim "Gió ngang khoảng trời xanh", chủ chiếc du thuyền sang trọng - "Tổng tài" Trường không biết mình đã làm gì sai điều gì mà Kim Ngân cứ từ chối thành ý mãi như thế. Trường cũng nhận ra Kim Ngân đang cố tỏ ra ép buộc bản thân phải xa lánh anh. Gặp lại người đàn ông lịch lãm, tinh tế, Kim Ngân dường như không dùng lý trí để chiến thắng con tim được nữa.

Trường tiến đến sát bên Kim Ngân rồi hỏi: "Sao em cứ từ chối mãi thành ý của tôi như thế? Sao em lại đối xử với bản thân mình như vậy?". Câu hỏi của Trường khiến Kim Ngân bối rối, không muốn người đối diện nói thêm điều gì nữa vì đang ở sân xóm trọ.

Bị Kim Ngân khước từ, 'Tổng tài' chủ du thuyền tìm tới tận nơi để níu kéo - Ảnh 1.

"Tổng tài" Trường tìm đến gặp Kim Ngân để hỏi rõ vì sao lại từ chối tình cảm. Ảnh VTV

Trong khi đó, Trúc Lam với Toàn gần đây không nói chuyện với nhau và đều đã ký đơn ly hôn. Vì mẹ Toàn từ quê lên thành phố khám bệnh nên ở lại nhà con trai. Bởi vậy, đôi vợ chồng phải diễn như không có chuyện gì xảy ra, vẫn êm ấm, hạnh phúc trước mặt mẹ. Đến khi vào trong phòng riêng, những tình huống éo le mới xảy ra khi Trúc Lam hậm hực vì phải ở chung phòng với Toàn.

Trúc Lam không muốn nói chuyện với Toàn, cô tỏ ra khó chịu nên nhắn tin hỏi Toàn vì sao lại ở nhà, mọi khi thì đi suốt. Hai người định to tiếng với nhau thì mẹ Toàn nghe thấy, nên cả hai đều phải nín nhịn. Trúc Lam cho rằng Toàn chông chịu trả lời tin nhắn, còn Toàn lại cho rằng Trúc Lam đang nhắn tin cà khịa. Trúc Lam bèn than vãn: "Tôi mệt lắm rồi... Tôi không thể chịu đựng được nữa rồi".

Gió ngang khoảng trời xanh - Tập 24: 'Tổng tài' tìm đến tận nhà trọ của Ngân - Ảnh 5.

Trúc Lam và Toàn dù ở cùng phòng nhưng cả hai đều tỏ ra khó chịu với nhau. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, sau chuyện chọn môn thể thao của con, có vẻ như vợ chồng Mỹ Anh - Đăng lại sắp xảy ra sự bất đồng trong vấn đề ăn uống của con. Trong khi Mỹ Anh siết chế độ ăn cho con trai vì thấy bé có dấu hiệu thừa cân một chút, nên phải điều chỉnh về ăn uống bằng cách tăng cường ăn rau củ quả, giảm tinh bột. 

Khi thấy vợ không cho con ăn dù chỉ chút thịt mỡ và tuyên bố các bữa sau chỉ có món hấp và luộc, Đăng cho rằng không nên khắt khe với trẻ con như thế.

Gió ngang khoảng trời xanh - Tập 24: 'Tổng tài' tìm đến tận nhà trọ của Ngân - Ảnh 6.

Đăng và Mỹ Anh bất đồng trong chuyện chế độ ăn của con. Ảnh VTV

Tập 24 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 1/10 trên kênh VTV3.

Ấm lòng với nghĩa cử của các nghệ sĩ Đức Phúc, Tùng Dương, Tuấn Hưng chung tay cùng người dân bị ảnh hưởng bão số 10Ấm lòng với nghĩa cử của các nghệ sĩ Đức Phúc, Tùng Dương, Tuấn Hưng chung tay cùng người dân bị ảnh hưởng bão số 10

GĐXH - Tùng Dương, Đức Phúc, Tuấn Hưng, Duy Mạnh... cùng đông đảo nghệ sĩ đã ngay lập tức có hành động chung tay hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão số 10.

"Tân binh toàn năng" chính thức lên sóng VTV3 từ ngày 4/10'Tân binh toàn năng' chính thức lên sóng VTV3 từ ngày 4/10

GĐXH - Chương trình truyền hình thực tế "Tân binh toàn năng" sẽ chính thức lên sóng VTV3 lúc 20h thứ Bảy hàng tuần, từ ngày 4/10.

Việt Trinh ăn chay trường hơn 10 năm, tuổi U60 sống bình yên với nhan sắc khiến người hâm mộ ngỡ ngàngViệt Trinh ăn chay trường hơn 10 năm, tuổi U60 sống bình yên với nhan sắc khiến người hâm mộ ngỡ ngàng

GĐXH - Việt Trinh "Người đẹp Tây Đô" nhiều năm rời xa showbiz chọn ăn chay trường để tìm sự bình yên trong tâm hồn và rời xa hào quang trong quá khứ.

'Tân binh toàn năng' chính thức lên sóng VTV3 từ ngày 4/10

'Tân binh toàn năng' chính thức lên sóng VTV3 từ ngày 4/10

Ấm lòng với nghĩa cử của các nghệ sĩ Đức Phúc, Tùng Dương, Tuấn Hưng chung tay cùng người dân bị ảnh hưởng bão số 10

Ấm lòng với nghĩa cử của các nghệ sĩ Đức Phúc, Tùng Dương, Tuấn Hưng chung tay cùng người dân bị ảnh hưởng bão số 10

Việt Trinh ăn chay trường hơn 10 năm, tuổi U60 sống bình yên với nhan sắc khiến người hâm mộ ngỡ ngàng

Việt Trinh ăn chay trường hơn 10 năm, tuổi U60 sống bình yên với nhan sắc khiến người hâm mộ ngỡ ngàng

Cận cảnh trường quay trong phim kinh dị ở Ninh Bình

Cận cảnh trường quay trong phim kinh dị ở Ninh Bình

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ với một garage trong phim nhưng ê-kíp "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" đã đầu tư lên đến 35.000 USD (hơn 1 tỷ đồng) với diện tích gần 300m2.

'Tân binh toàn năng' chính thức lên sóng VTV3 từ ngày 4/10

'Tân binh toàn năng' chính thức lên sóng VTV3 từ ngày 4/10

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - Chương trình truyền hình thực tế "Tân binh toàn năng" sẽ chính thức lên sóng VTV3 lúc 20h thứ Bảy hàng tuần, từ ngày 4/10.

Mỹ Anh và Kim Ngân hụt hẫng khi Toàn nói rõ lý do ly hôn

Mỹ Anh và Kim Ngân hụt hẫng khi Toàn nói rõ lý do ly hôn

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 23 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam thay đổi bề ngoài sau khi nhận được đơn xin ly hôn từ chồng, Mỹ Anh và Kim Ngân bất lực khi nghe Toàn tâm sự lý do muốn chia tay vợ.

Sau nụ hôn lãng mạn dưới mưa, Kim Ngân lạnh lùng khước từ 'Tổng tài'

Sau nụ hôn lãng mạn dưới mưa, Kim Ngân lạnh lùng khước từ 'Tổng tài'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 22 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân bất ngờ khước từ "Tổng tài" dù trước đó hai người đã rất lãng mạn bên nhau.

NSND Đức Long chúc mừng Hiền Anh 'Sao Mai' ra mắt album 'Duyên 7'

NSND Đức Long chúc mừng Hiền Anh 'Sao Mai' ra mắt album 'Duyên 7'

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH – Ca sĩ Hiền Anh "Sao Mai" vừa ra mắt album "Duyên 7", mang thông điệp tri ân và thiện nguyện. Chương trình kết hợp âm nhạc và thiền ca, gây quỹ hỗ trợ trẻ em khó khăn.

Hôm nay, 'Mưa đỏ' rời rạp với kỷ lục doanh thu hơn 713 tỷ đồng

Hôm nay, 'Mưa đỏ' rời rạp với kỷ lục doanh thu hơn 713 tỷ đồng

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Phim "Mưa đỏ" chính thức rời rạp từ ngày 29/9, với tổng doanh thu kỷ lục gần 714 tỷ đồng sau hơn 1 tháng công chiếu.

Nguyễn Hoàng Long nhận danh hiệu 'Xạ thủ bắn tỉa xuất sắc'

Nguyễn Hoàng Long nhận danh hiệu 'Xạ thủ bắn tỉa xuất sắc'

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Tập 10 "Chiến sĩ quả cảm" ghi dấu ấn tượng và cảm xúc của các chiến sĩ nhập vai khi hành trình tại “Lò luyện thép” đã khép lại.

Thử thách 'sóng gió' để giành vé vào đêm chung kết 'Vietnam's Next Top Model'

Thử thách 'sóng gió' để giành vé vào đêm chung kết 'Vietnam's Next Top Model'

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Trong tập 9 "Vietnam's Next Top Model", giám khảo đã mang đến thử thách quay video clip để tìm ra người tiếp tục với cuộc thi và sắp tới là đêm chung kết.

Vân Trang có “vai diễn nóng bỏng nhất sự nghiệp”, không tiết lộ để ông xã ra rạp bất ngờ

Vân Trang có “vai diễn nóng bỏng nhất sự nghiệp”, không tiết lộ để ông xã ra rạp bất ngờ

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

Nhà sản xuất Mega GS vừa công bố poster chính thức bộ phim "Nhà ma xó", mang đến một ấn tượng thị giác mạnh mẽ, vừa gợi mở sự tò mò vừa khắc họa rõ rệt màu sắc tâm linh với sự quy tụ của dàn diễn viên thực lực hùng hậu.

Vợ chồng Khánh Linh trầm trồ triển lãm 'Echoes of Elegance'

Vợ chồng Khánh Linh trầm trồ triển lãm 'Echoes of Elegance'

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Vợ chồng Khánh Linh trầm trồ khi tham dự triển lãm nghệ thuật "Echoes of Elegance" - nơi tôn vinh chiều sâu văn hóa, di sản và lối sống bản địa chân thực.

Cuộc chia tay đẫm nước mắt của đám trẻ khi Biên vào miền Nam sống với bố

Cuộc chia tay đẫm nước mắt của đám trẻ khi Biên vào miền Nam sống với bố

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Trong tập 8 "Cách em 1 milimet", bố của Biên trở về mang theo câu chuyện hai bố mẹ chia tay làm Biên đau khổ, cậu bé vì đau buồn và bỏ trốn khiến cả làng lo lắng, chia nhau đi tìm.

Mỹ Anh và Kim Ngân hụt hẫng khi Toàn nói rõ lý do ly hôn

Mỹ Anh và Kim Ngân hụt hẫng khi Toàn nói rõ lý do ly hôn

Xem - nghe - đọc
Sau nụ hôn lãng mạn dưới mưa, Kim Ngân lạnh lùng khước từ 'Tổng tài'

Sau nụ hôn lãng mạn dưới mưa, Kim Ngân lạnh lùng khước từ 'Tổng tài'

Xem - nghe - đọc
Vợ chồng Khánh Linh trầm trồ triển lãm 'Echoes of Elegance'

Vợ chồng Khánh Linh trầm trồ triển lãm 'Echoes of Elegance'

Xem - nghe - đọc
Nguyễn Hoàng Long nhận danh hiệu 'Xạ thủ bắn tỉa xuất sắc'

Nguyễn Hoàng Long nhận danh hiệu 'Xạ thủ bắn tỉa xuất sắc'

Xem - nghe - đọc

