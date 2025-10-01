Bị Kim Ngân khước từ, 'tổng tài' chủ du thuyền tìm tới tận nơi để níu kéo
GĐXH - Trong tập 24 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân bất ngờ khi "tổng tài" Trường lại tìm đến tận nhà trọ cô ở để níu kéo tình cảm.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 24 phim "Gió ngang khoảng trời xanh", chủ chiếc du thuyền sang trọng - "Tổng tài" Trường không biết mình đã làm gì sai điều gì mà Kim Ngân cứ từ chối thành ý mãi như thế. Trường cũng nhận ra Kim Ngân đang cố tỏ ra ép buộc bản thân phải xa lánh anh. Gặp lại người đàn ông lịch lãm, tinh tế, Kim Ngân dường như không dùng lý trí để chiến thắng con tim được nữa.
Trường tiến đến sát bên Kim Ngân rồi hỏi: "Sao em cứ từ chối mãi thành ý của tôi như thế? Sao em lại đối xử với bản thân mình như vậy?". Câu hỏi của Trường khiến Kim Ngân bối rối, không muốn người đối diện nói thêm điều gì nữa vì đang ở sân xóm trọ.
Trong khi đó, Trúc Lam với Toàn gần đây không nói chuyện với nhau và đều đã ký đơn ly hôn. Vì mẹ Toàn từ quê lên thành phố khám bệnh nên ở lại nhà con trai. Bởi vậy, đôi vợ chồng phải diễn như không có chuyện gì xảy ra, vẫn êm ấm, hạnh phúc trước mặt mẹ. Đến khi vào trong phòng riêng, những tình huống éo le mới xảy ra khi Trúc Lam hậm hực vì phải ở chung phòng với Toàn.
Trúc Lam không muốn nói chuyện với Toàn, cô tỏ ra khó chịu nên nhắn tin hỏi Toàn vì sao lại ở nhà, mọi khi thì đi suốt. Hai người định to tiếng với nhau thì mẹ Toàn nghe thấy, nên cả hai đều phải nín nhịn. Trúc Lam cho rằng Toàn chông chịu trả lời tin nhắn, còn Toàn lại cho rằng Trúc Lam đang nhắn tin cà khịa. Trúc Lam bèn than vãn: "Tôi mệt lắm rồi... Tôi không thể chịu đựng được nữa rồi".
Ở diễn biến khác trong tập phim, sau chuyện chọn môn thể thao của con, có vẻ như vợ chồng Mỹ Anh - Đăng lại sắp xảy ra sự bất đồng trong vấn đề ăn uống của con. Trong khi Mỹ Anh siết chế độ ăn cho con trai vì thấy bé có dấu hiệu thừa cân một chút, nên phải điều chỉnh về ăn uống bằng cách tăng cường ăn rau củ quả, giảm tinh bột.
Khi thấy vợ không cho con ăn dù chỉ chút thịt mỡ và tuyên bố các bữa sau chỉ có món hấp và luộc, Đăng cho rằng không nên khắt khe với trẻ con như thế.
Tập 24 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 1/10 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
