Cái chết bí ẩn dưới sông của Hùng khiến Phó chủ tịch xã Xuân bất an

Trong tập 39 "Có anh, nơi ấy bình yên" đã được phát sóng với nhiều nội dung kịch tính, hấp dẫn. Trong tập phim, khi bị hỏi về những công trình đã nghiệm thu trên địa bàn xã, Hùng cố tìm cách thoái thác trách nhiệm với lý do các công trình đã được nghiệm thu từ rất lâu. Nhưng hồ sơ điều tra đã nằm trong tay Thiếu tá Huy, anh kiên quyết: "Chúng tôi sẽ làm rõ vai trò của từng cá nhân, anh không thể chối bỏ được đâu".

Bị hỏi dồn dập, Hùng lộ ra sơ hở khi nhắc đến một công trình thực hiện năm 2021 đúng vào thời điểm dịch Covid-19 đang cách li làm sao có thể thuê được công nhân, khiến Thiếu tá Huy thêm phần nghi ngờ.

Thiếu tá Huy làm việc với Hùng để làm rõ về những công trình đã xây dựng ở xã. Ảnh VTV

Ngay sau buổi làm việc, Hùng lập tức gặp Phó chủ tịch Xuân để bàn bạc. Xuân yêu cầu hắn thống nhất lời khai: "Đổ hết cho thằng Phát". Nhưng Hùng gằn giọng: "Thế hóa ra tôi khai man, bỏ lọt tội phạm, còn ông yên ổn để tôi gánh thay à?".

Phó chủ tịch xã Xuân ngã giá: "Thế ông muốn gì? Bao nhiêu?". Hùng thẳng thừng ra điều kiện: Xuân phải trả lại toàn bộ số tiền hắn từng nộp, cộng thêm 1 tỷ đồng gọi là "tiền ngồi tù thay". Nếu trong ba ngày tiền không vào tài khoản, Hùng sẽ gửi tài liệu cho công an.

Phó chủ tịch xã Xuân gặp Hùng để bàn bạc, ngã giá. Ảnh VTV

Hùng vừa rời đi, ông Xuân liền nhận cuộc gọi của Phát. Phó chủ tịch xã Xuân gằn giọng: "Từng ấy tiền là đủ để mày bay xa rồi, không thêm một đồng nào nữa!". Nhưng Xuân không hề biết toàn bộ cuộc trò chuyện đã bị Cường "gà" quay lén từ phía sau bụi cây.

Ngay sau đó, Xuân tìm gặp Bằng tại quán của Hồng Tơ để than phiền chuyện bị Hùng tống tiền. Bằng bình thản: "Chơi bài ngửa thế lại dễ. Nhưng em nghĩ nó không dám đâu. Chắc chắn có kẻ đứng sau giật dây" - Xuân đưa ra phán đoán. Khi Bằng nhắc đến ông Thứ, Xuân tức giận nói: "Không vì cái ghế phó chủ tịch, em cho nó nát người rồi". Bằng khuyên Xuân nên khéo léo xử lý, có việc cần chi tiền thì vẫn phải chi.

Một sự việc gây chấn động trong xã đã xảy ra. Người dân đi kéo lưới bất ngờ phát hiện xác một người chết đuối dưới kênh nước. Thiếu tá Huy cùng đồng đội lập tức đến hiện trường và bàng hoàng khi nhận ra nạn nhân chính là Hùng - chủ thầu xây dựng.

Phó chủ tịch xã Xuân tỏ ra lúng túng khi biết tin về cái chết của Hùng. Ảnh VTV

Tin dữ nhanh chóng lan ra, Bằng lập tức chỉ đạo Linh xóa sạch toàn bộ hình ảnh của Hùng trong camera nhà hàng. Còn với Phó chủ tịch xã Xuân vội vàng gọi cho Bằng, lắp bắp: "Hùng chết rồi. Nó chết là hết chuyện". Dù tỏ ra coi như trút bỏ mối lo, nhưng lòng Xuân lại thấp thỏm bất an. Bằng gạt đi: "Đừng có thần hồn nát thần tính, nghỉ ngơi đi".

Chủ tịch xã Thứ chủ động gặp Thiếu tá Huy để hỏi rõ về vụ việc cái chết của Hùng. Thái độ ráo riết, dồn dập của ông khiến Huy cảm thấy có điều gì đó bất thường.

Tập 40 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 6/10 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

