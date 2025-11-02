Trương Ngọc Ánh: Hoa khôi nức tiếng Hà thành một thời, từng là ca sĩ nhóm nhạc đình đám

Trương Ngọc Ánh không chỉ là diễn viên đình đám với 4 bộ phim: Em và Micheal Jackson, Đồng tiền xương máu, Giã từ dĩ vãng, Áo lụa Hà Đông. Cô còn nổi tiếng là một người đẹp nức danh ở Hà thành. Người đẹp tuổi Thìn từng giành giải nhất cuộc thi Nữ sinh duyên dáng Hà Nội năm 1992, sau đó là Hoa khôi Noel Hà Nội.