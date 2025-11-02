Mới nhất
Trương Ngọc Ánh: Hoa khôi nức tiếng Hà thành một thời, từng là ca sĩ nhóm nhạc đình đám

Chủ nhật, 10:30 02/11/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trương Ngọc Ánh ở những thập niên 90 đã nức tiếng Hà thành với nhan sắc xinh đẹp, khí chất sang chảnh. Cô không chỉ là hoa khôi mà còn là một ca sĩ.

Trương Ngọc Ánh - "bóng hồng" nổi tiếng màn ảnh Việt với 4 vai diễn để đờiTrương Ngọc Ánh - 'bóng hồng' nổi tiếng màn ảnh Việt với 4 vai diễn để đời

GĐXH - Trương Ngọc Ánh từng là một người đẹp, một diễn viên nổi tiếng với nhiều vai diễn ấn tượng trong làng phim Việt. Trước khi bị bắt, cô còn là một nhà sản xuất phim.

Trương Ngọc Ánh: Hoa khôi nức tiếng Hà thành một thời, từng là ca sĩ nhóm nhạc đình đám - Ảnh 2.

Trương Ngọc Ánh không chỉ là diễn viên đình đám với 4 bộ phim: Em và Micheal Jackson, Đồng tiền xương máu, Giã từ dĩ vãng, Áo lụa Hà Đông. Cô còn nổi tiếng là một người đẹp nức danh ở Hà thành. Người đẹp tuổi Thìn từng giành giải nhất cuộc thi Nữ sinh duyên dáng Hà Nội năm 1992, sau đó là Hoa khôi Noel Hà Nội.

Trương Ngọc Ánh: Hoa khôi nức tiếng Hà thành một thời, từng là ca sĩ nhóm nhạc đình đám - Ảnh 3.

Ở thập niên 90, Trương Ngọc Ánh sở hữu vẻ đẹp được nhiều khán giả yêu thích. Cô có khuôn miệng rộng, gương mặt vuông vức, đôi mắt to dài. Chính nhan sắc dễ nhận diễn như vậy nên Trương Ngọc Ánh nhanh chóng trở thành nhan sắc gây chú ý của làng điện ảnh Việt ở thời điểm đó.

Trương Ngọc Ánh: Hoa khôi nức tiếng Hà thành một thời, từng là ca sĩ nhóm nhạc đình đám - Ảnh 4.

Không chỉ tham gia thi nhan sắc, đóng phim, Trương Ngọc Ánh còn là một người mẫu ảnh nức tiếng và là một chân dài nổi bật làng mốt Việt.

Trương Ngọc Ánh: Hoa khôi nức tiếng Hà thành một thời, từng là ca sĩ nhóm nhạc đình đám - Ảnh 5.

Sở hữu đầy đủ sắc vóc như vậy nên năm 1995, Trương Ngọc Ánh từng giành giải Người mẫu ăn ảnh nhất cuộc thi Tìm kiếm người mẫu châu Á và Hoa hậu thời trang Quốc tế tại Ai Cập.

Trương Ngọc Ánh: Hoa khôi nức tiếng Hà thành một thời, từng là ca sĩ nhóm nhạc đình đám - Ảnh 6.

Song song với thời trang và đóng phim, Trương Ngọc Ánh từng có một giai đoạn ngắn hoạt động âm nhạc. Vào năm 1999, cô cùng Trịnh Kim Chi, Minh Anh và Chung Vũ Thanh Uyên lập nhóm Tứ ca Ngẫu Nhiên. Ở thời điểm đó, nhóm thường xuất hiện trong các chương trình ca nhạc thời trang lớn, mang phong cách trình diễn hiện đại và trẻ trung so với mặt bằng Vpop cuối thập niên 90.

Trương Ngọc Ánh: Hoa khôi nức tiếng Hà thành một thời, từng là ca sĩ nhóm nhạc đình đám - Ảnh 7.

Đa tài, xinh đẹp nên Trương Ngọc Ánh trở thành gương mặt nổi bật trong làng giải trí Việt.

Trương Ngọc Ánh: Hoa khôi nức tiếng Hà thành một thời, từng là ca sĩ nhóm nhạc đình đám - Ảnh 8.

Người đẹp Hà thành được ví là một trong những biểu tượng nhan sắc của Việt Nam.

Trương Ngọc Ánh: Hoa khôi nức tiếng Hà thành một thời, từng là ca sĩ nhóm nhạc đình đám - Ảnh 9.

Sau nhiều năm thành danh ở các cuộc thi nhan sắc, Trương Ngọc Ánh vẫn giữ được vẻ đẹp sang trọng của mình.

Ảnh: Tư liệu lấy từ internet

Trương Ngọc Ánh có thể đối diện mức án nào trước cáo buộc lừa đảo tài sản?Trương Ngọc Ánh có thể đối diện mức án nào trước cáo buộc lừa đảo tài sản?

GĐXH - Theo luật sư, Trương Ngọc Ánh có thể đối diện án phạt nặng nhất 20 năm tù vì lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đỗ Quyên
