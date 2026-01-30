Bán vàng bị mất hoá đơn, người dân cần lưu ý những điều này để đảm bảo quyền lợi

Cụ thể, khi bị mất hoá đơn với vàng miếng SJC, nếu miếng vàng không bị móp méo, bao bì còn nguyên vẹn, người dân vẫn có thể bán tại hệ thống SJC hoặc các đại lý ủy quyền, dù không còn hóa đơn mua hàng.

Với vàng nhẫn tròn trơn khó xác định nguồn gốc hơn, khi mất hoá đơn, khi người mua đem đi bán, thông thường đơn vị thu mua thường sẽ phải kiểm định lại tuổi vàng. Trong trường hợp này, các tiệm vàng có thể mua lại với giá thấp hơn một chút so với vàng có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Trong bối cảnh giá vàng đã chạm ngưỡng 190 triệu đồng/lượng, mức cao kỷ lục từ trước đến nay, khi đi bán vàng không còn hoá đơn người dân cần lưu ý:

- Mang vàng đến các thương hiệu lớn hoặc cơ sở có giấy phép kinh doanh vàng miếng để giao dịch an toàn và đúng luật.

- Với vàng nhẫn mất hóa đơn, người bán nên chấp nhận việc có thể phải kiểm định lại tuổi vàng hoặc chịu mức chênh lệch giá nhỏ.

- Bên cạnh đó cũng không nên hoang mang bởi các quy định mới (Nghị định 340/2025/NĐ-CP) từ 9/2 tập trung quản lý hoạt động kinh doanh và chống buôn lậu, không ảnh hưởng đến quyền sở hữu và giao dịch tài sản hợp pháp của người dân.