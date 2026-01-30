Từ 9/2/2026, vàng không có hoá đơn có bán được không?

Vàng vượt ngưỡng 191 triệu đồng ngày 29/1, rồi lao dốc xuống gần 7 triệu đồng đêm qua, khi giá bán ra sáng nay (30/1) là 184,5 triệu đồng/lượng SJC khiến nhiều người sở hữu vàng vô cùng lo lắng, nhất là khi từ 9/2/2026 có một số chính sách mới trong việc kinh doanh, buôn bán vàng chính thức có hiệu lực.

Căn cứ điểm a khoản 3 điều 5 và điều 28 Nghị định 340/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 9/2/2026 đã quy định tịch thu vàng chỉ áp dụng cho các trường hợp kinh doanh trái phép, buôn lậu, hoặc vận chuyển vàng trái phép qua biên giới, như vậy người dân sở hữu vàng tích trữ từ lâu nhưng mất hoá đơn có thể bán tại các cơ sở kinh doanh được cấp phép để đảm bảo quyền sở hữu tài sản.

Ngược lại, nếu người dân bán vàng, kể cả có hay không có hóa đơn cho các cửa hàng không có giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng, người dân có thể bị xử phạt hành chính.